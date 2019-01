Otrokovice - Doslova brutálním způsobem zmlátila v pondělí 28. července večer dvojice mužů z Otrokovic pětadvacetiletého mladíka z Kroměříže. Ti na něj nejprve zaútočili v Otrokovicích a surovým způsobem ho bili a kopali.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Kořínková Eva

To jim však nestačilo, a tak ho naložili do auta, odvezli za obec Bělov ke skládce popílku, kde ve své agresivitě dále pokračovali. Mladík skončil s velice vážným zraněním na jednotce intenzivní péče.

Podle policejního vyšetřování mohla zřejmě za celý incident žena. „Napadený muž se údajně nevhodně dvořil dvacetileté přítelkyni jednoho z násilníků, což se mu nelíbilo a rozhodl se dát mu lekci,“ konstatovala mluvčí zlínské policie Jana Bartíková.

Devětadvacetiletý muž společně s třiatřicetiletým kamarádem si na mladíka počkali v Otrokovicích nedaleko řeky Moravy, kde na něj zaútočili. Po tom, co ho dovezli za Bělov, ho dokopali do odkalovacího jezírka a odjeli pryč. „Muž se z ní naštěstí stihl vybrodit a na břehu upadl do bezvědomí. Když se probral, zavolal si z mobilu pomoc“ sdělila mluvčí

Zraněný muž vytočil linku 112, kterou obsluhují pracovníci krajských hasičů. Nevěděl však kde je, a tak záhy po něm začala pátrat nejen policie, ale i hasiči a zdravotníci. „Náš operační důstojník požádal operátora mobilních služeb o upřesnění lokalizace a zúžení okruhu možného pátrání. Asi za dvacet minut se mu podařilo zmenšit prostor v okolí dvou kilometrů u obce Bělov. Ta vyrazili otrokovičtí hasiči, kteří ho našli,“ konstatoval mluvčí krajských hasičů Ivo Mitáček.

Napadený muž nakonec skončil na jednotce intenzivní péče ve zlínské nemocnici. „Kromě vyražených zubů, mnohačetných podlitin na obličeji a celém těle, zlomeného nosu a žebra, měl pneumotorax jedné plíce,“ vyjmenovala policejní mluvčí.

Mladíšho z násilníků se policistům podařilo zadržet už další den. „ Ve čtvrtek se nám podařilo dopadnout i druhého agresora. Oba jsme obvinili z trestného činu těžké ublížení na zdraví. Mladší z mužů si navíc vysloužil i obvinění z maření výkonu úředního rozhodnutí a řízení motorového vozidla bez řidičského oprávnění. Do poloviny srpna měl totiž zakázáno řízení, protože v minulosti opakovaně usedl za volant, i když nikdy neměl řidičák,“ podotkla Bartíková.

Za to však teď oběma agresorům hrozí až osmileté vězení.