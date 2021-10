Té zabránil především páteční bleskový zásah profesionálních hasičů z Uherského Hradiště a ze Zlína, spolu s dobrovolnou jednotkou z Buchlovic.

„Po odjezdu hasičů jsme v sobotu a v neděli už sami odstraňovali svým sacím čerpadlem tu cizorodou látku. Podařilo se nám vysát téměř všechny nečistoty a odčerpaný odpad necháme odborně zlikvidovat ve společnosti Kovosteel. Nakonec jsme po třech dnech mohli vyjmout z hladiny už nepotřebnou nornou stěnu,“ řekl Deníku vedoucí Živé vody Jiří Kroča. V pondělí dopoledne podle jeho slov už téměř nebylo poznat, jaká katastrofa tam hrozila v pátek.

„Dnes jsou ryby zcela mimo ohrožení života a zdraví. Naštěstí neuhynulo nic. Povedla se ohromná věc, zažehnat kalamitu, ke které hrozilo že dojde. Subjektivní odhad hasičů byl ten, že šlo zřejmě o množství ropné tekutiny do pěti litrů, což je ale při rozloze této vodní plochy dostačující na to, aby to nádrž totálně kontaminovalo,“ konstatoval Jiří Kroča, který za devět let existence Živé vody nic podobného nepamatuje.

„Podle dosavadních informací neznámý pachatel překonal oplocení areálu Živá voda a ropnou tekutinou znečistil rybník. Pracovník z české inspekce životního prostředí odebral vzorky k podrobnému zkoumání. Přivolaní hasiči zasypali skvrnu sorbentem. K úhynu ryb ani k poškození flóry v současné chvíli nedošlo. Případ šetří policisté. O právní kvalifikaci nebylo prozatím rozhodnuto,“ informovala v pondělí mluvčí policistů v Uherském Hradišti Barbora Balášová.

Obec modrá s vedoucím expozice už činí kroky ke zvýšení ostrahy areálu.

„Měli jsme tu dnes specialisty kteří si prostor obešli a spolu s námi zapracovali na zdokonalení monitorovacího systému. Posílíme kamery. Budou mít mnohem větší rozlišení, včetně nočního vidění,“ dodal Jiří Kroča.

Starosta Modré Miroslav Kovářík přiznal, že je v očekávání výsledků policejního šetření.

„Zatím jsme se nic oficiálního nedozvěděli. Ještě jednou ale musím ocenit profesionální práci hasičů a poděkovat jim. Bez nich by to v expozici vykapalo všechno,“ nechal se slyšet starosta.

Živá voda:

Přední část vodní plochy slouží jako expoziční jezero s jeho přirozeným fungováním a vztahy, včetně drobných vodních organizmů. Jeho hloubka je 6,5 metru a celkový objem 850 metrů krychlových.

Žijí tam druhy ryb typické pro náš region, a to jak současné, tak historicky původní. Lze se tam také osvěžit v přírodním koupališti s brouzdalištěm napájeném podzemním pramenem. Vodní rostliny tam vysazené fungují jako kořenová čistička.

Raritou Živé vody je podvodní tunel. Nachází se v hloubce 3,5 metru pod vodní hladinou, má délku 8 metrů a šíři 2 metry. Po levé straně v něm lze vidět ryby jelce, lipany, mníky, pstruhy, parmy a oukleje. Pravá strana patří velkým rybám. Typickým obyvatelem je kapr. Dravce reprezentují štiky, candáti nebo sumci.

Vzácností expozice jsou jeseteři – tažné ryby, které dříve migrovaly z Černého moře až do řeky Moravy. Mezi jeseterem ruským, malým či hvězdnatým se vyjímá vyza velká – největší sladkovodní ryba světa. V Živé vodě chovají dvě vyzy délky téměř dva metry.