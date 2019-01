Zlín - Terčem loupežného přepadení se stala v pondělí 11. května banka ve zlínské místní části Malenovice. Lupič si z ní odnesl řádově statisíce korun. Policie už má jeho podobu, kterou zachytily bezpečnostní kamery, a intenzivně po lupiči pátrá.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pancer Václav

K události došlo krátce před devátou hodinou ranní. K přepážce přistoupil muž a pracovnici banky odevzdal papírek s textem, že jde o loupežné přepadení a požaduje peníze. „Zároveň ženě ukázal zbraň, kterou měl připevněnu na těle pod šusťákovou bundou. Když mu pokladní vydala hotovost, dal si ji do tašky a odešel. V bance se zdržel asi jednu až dvě minuty. Choval se velmi klidně a za celou dobu ani jednou nepromluvil. Odcizil řádově několik set tisíc korun,“ popsala událost mluvčí zlínské policie Jana Bartíková. Muž nakonec odcizil řádově několik set tisíc korun.

Podle svědků i ze záběrů kamerového systému má muž kolem čtyřiceti let, je plnoštíhlé postavy a pokulhával na pravou nohu. „Na hlavě měl paruku a na očích černé brýle. Oblečený byl do černomodré teplákové soupravy. Přes pravou tvář měl nalepenou náplast a na prstech měl návleky z gumových rukavic,“ informovala dále policejní mluvčí. Dodala, že policie, která po pachateli pátrá, přivítá jakékoliv informace na lince 158. Muži hrozí za loupežné přepadení až deset let vězení. „V tomto roce se ve Zlínském kraji stalo už pětačtyřicet loupežných přepadení, ve Zlíně pak čtrnáct, polovinu z nich naši kriminalisté objasnili,“ podotkla mluvčí Bartíková.