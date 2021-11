Léčivo bylo v Británii schváleno pro dospělé osoby nad osmnáct let. Je určeno pro ty, kterým bylo diagnostikováno onemocnění covid-19. Je určeno pro ty, kteří mají minimálně jeden zdravotní rizikový faktor, například problémy se srdcem či jsou obézní. Pacienti s mírným či přiměřeným průběhem onemocnění si tak vezmou dvakrát denně čtyři pilulky po dobu pěti dnů. Léčivo se nazývá molnupiravir.

Antivirová pilulka zírňuje symptomy a urychluje rekonvalescenci. Mohla by tak podle agentury AP významně pomoci s přetížením nemocnic či zmírnit šíření nákazy zejména v chudších zemích s křehkým zdravotnickým systémem.

Mohlo by se tak jednat o nový přístup k pandemii. Vedle vakcinace, která je namířená zejména na prevenci, by se tak tento lék soustřeďoval na samotnou léčbu onemocnění. Měl by být zlomový zejména pro osoby, které nereagují dobře na očkování.

Do konce roku vyprodáno

Molnupiravir se má v budoucnu projednávat i ve Spojených státech či Evropě. Americký úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) se má tímto lékem zabývat koncem listopadu.

Prvotní zásoby léku budou však limitované. Merck uvedl, že je schopen do konce roku vyprodukovat 10 milionů léčebných kúr. Většina z toho byla již však zakoupena vládami z celého světa.

V říjnu Velká Británie oznámila, že zakoupila 480 tisíc kúr molnupiraviru. Určí ho zranitelným Britům na základě národní studie již tuto zimu. „Dnes je historický den pro naší zem. Velká Británie je první zemí na světě, která schválila antivirový lék, který si může vzít doma každý,“ uvedl britský ministr zdravotnictví Sajid Javid.

Merck zveřejnil předběžné výsledky již v září. Ty dokazovaly, že u pacientů s počátečními symptomy onemocnění covidu-19 zmírňuje počet hospitalizovaných a zemřelých o polovinu. Tyto výsledky však ještě nebyly ověřeny či publikovány v odborném časopise.

Společnost rovněž nezveřejnila podrobnosti o vedlejších účincích léku. Informovala však, že vedlejší účinky byly u lidí, kteří si tento lék vzali a u těch, kteří požili léky na žaludek, podobné.

Lék se zaměřuje na enzym, který koronavirus využívá ke své reprodukci. Vkládá do jeho genetického kódu chyby, které ve výsledku zpomalí jeho schopnost se šířit a napadat lidské buňky. Tato genetická aktivita vedla některé nezávislé odborníky k otázce, zda by lék nemohl potenciálně působit mutace, které by vedly k vrozeným vadám či nádorům. Tato teorie však byla vyvrácena.