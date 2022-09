Přesně to učinil praktik, za kterým zašla Saša z jihočeského Jindřichova Hradce (na vyžádání redakce uvádí jen křestní jméno), která v momentě, kdy zaznamenala načervenalou moč, zbystřila. „Na urologii mi zjistili zánět močového měchýře. Krev se mi do ní dostala kvůli podrážděné sliznici močových cest. Spravila to antibiotika,“ řekla Deníku.