Proč se koronavirus vyhýbá dětem? Mají lepší imunitu, odhadují odborníci

Lepší imunita nebo častější vystavení nemocem. To mohou být některé z důvodů, proč novému typu koronaviru, který se od konce minulého roku rozšířil z Číny do více než 80 zemí světa, zdánlivě odolávají děti. Pacienty jsou převážně starší lidé a mezi více než 3400 oběťmi dosud nejsou žádné děti mladší devíti let. Jasné odpovědi na otázky týkající se chování tohoto typu koronaviru však odborníci zatím nemají, napsal server televizní stanice NBC.

Koronavirus - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock

Online reportáž Například v Číně děti tvoří jen 2,4 procenta všech nahlášených případů, vyplývá ze zprávy WHO, která byla zveřejněna minulý měsíc. Jenom minimum z nich, 2,5 procenta, vykazovalo závažné příznaky a do kritického stavu se dostalo 0,2 procenta infikovaných dětí. Tisíce Čechů čeká kvůli koronaviru karanténa. Stát si je „zaměřil“ přes mobil Přečíst článek › „Normální koronaviry napadají děti i dospělé rovnoměrně, ale tenhle - ať už z jakéhokoliv důvodu - postihuje spíše dospělou populaci,“ potvrzuje Frank Esper, pediatr a specialista na infekční nemoci z nemocnice v americkém Clevelandu. „Podobný model je vidět také u jiných onemocnění - například u neštovic. U nakažených dospělých má nemoc mnohem horší průběh než u dětí,“ připomíná doktorka Vanessa Raabeová z oddělení pro infekční nemoci ve zdravotním zařízení Newyorské univerzity. Lidé mají s přibývajícím věkem slabší imunitu, a proto je pro ně těžší bránit se nemocem, dodává Raabeová. Jednoznačná odpověď zatím chybí Pediatr Buddy Creech z dětské nemocnice ve městě Nashville vysvětluje, že děti se mnohem častěji nakazí jinými typy koronaviru, například těmi, které způsobují běžnou rýmu. Jejich imunitní systém si proto může vytvořit protilátky, které je chrání před onemocněním COVID-19, které nový koronavirus způsobuje. Další z jeho teorií se přiklání k názoru doktorky Raabeové, tedy že děti mají z podstaty lepší imunitu než dospělí. Děti pod deset let jsou podle všeho nemoci vystaveny stejně často jako dospělí, nemoc se u nich však vůbec neprojeví nebo mají velmi mírné příznaky. Neznamená to nicméně, že virus nemohou přenášet, nebo že jim nehrozí vůbec žádné riziko. Koronavirus v Česku: případů je 19. Lidem, kteří nedodrží izolaci, hrozí pokuta Přečíst článek › "Proč jsou nemoci děti ušetřeny, jednoduše řečeno nevíme," připouští Creech. V Česku je jednou z 19 nakažených 12letá dívka z Ústeckého kraje, která byla s rodinou lyžovat v Itálii. Podle doktorů zatím nemá žádné obtíže. Mezi infikovanými je také jedno dítě z Prahy a roční kojenec.

Autor: ČTK