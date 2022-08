Z darované postele byla Klára nadšená a chtěla v ní spát hned od prvního dne. „Tenhle krok pro mě znamená mnohem víc, než si kdo umí představit. Udělal mi radost už jen článek samotný, že se díky mému příběhu dostane do podvědomí lidí informace, že ne každá nemoc je na první pohled vidět. Ale že mi někdo daruje postel, kterou znám už z nemocnice, kterou si můžu polohovat dle potřeby a ulevit si tak od bolesti, je opravdu krásné. Když mě to břicho vážně chytne, tak si to pořádně zvednu pod nohama a cítím obrovskou úlevu,“ raduje se z nové postele Klára.

Klára ale nedostala jen obyčejnou pohodlnou postel. Dostala pomůcku, která jí uleví od bolestí, které cítí každý den. „V posteli trávím veškerý čas, kdy jsem doma. Někdy celý den, někdy i několik dní v kuse. Po delším ležení bez většího polohování mě často všechno bolí. A to vím, že teď už nebude, protože si mohu postel polohovat tak, jak potřebuji. Už mám naučenou i takovou svou polohu,“ říká Klára, která bohužel dlouhodobě chodit a sedět vůbec nemůže. „Břicho musím mít prostě položené. Tak je mi nejlíp,“ dodává.

A jaká byla Kláry první noc? „Skvělá! Přesně taková, jakou jsem si ji představovala. To polohování je prostě fantastické. Ležím asi ve velmi zvláštní poloze, která možná nevypadá na první pohled moc komfortně, ale přináší mi velkou úlevu. Teď mám navíc problémy s dýcháním, protože se mi rozjelo astma, takže je skvělé, že si mohu postel přizvednout i pod zády a nemusím si tam muchlat polštáře. A možná to někomu připadá jako zbytečnost, ale pro mě je skvělá i hrazdička. Když mám bolesti, je pro mě hodně namáhavé a bolestivé se otočit. Jakékoliv zapojení břišních svalů je utrpení. Teď se můžu chytit, rukama přitáhnout a břicho nechat v klidu. Ta postel je prostě 10/10,“ popisuje své pocity z postele Klára.

Na závěr ještě plná emocí dodala: „Moc všem za všechno děkuji. K posteli bych se zcela jistě sama nikdy nedostala, nemohla bych si ji dovolit. Jsem opravdu moc vděčná a věřím, že postel mám do konce života,“ říká Klára.

Úspěch přinesl i transparentní účet, který jsme Kláře pomohli založit a na kterém se díky vám objevily peníze, kterých Klára při svém onemocnění potřebuje nemalé množství. „Moc mi to pomohlo. Opravdu. Díky tomu jsem si mohla dovolit koupit další léky, antibakteriální prací a uklízecí prostředky, které bych měla používat především kvůli katetru, ale běžně si je nemohu dovolit. Zaplatila jsem i několik cest k lékaři, což je bohužel můj běžný výdaj,“ dodává s díky Klára.

Pokud jste nečetli náš předchozí článek o Kláře, rozhodně si ho nenechte ujít. Dozvíte se v něm například i to, že má Klára za sebou už 16 operací a že vše začalo tím, že jakožto astmatik dostala silný záchvat, při němž doslova vdechla žaludeční obsah. Následovala resuscitace, uvedení do umělého spánku a několik operací a narkóz, kvůli čemuž má dnes Klára jizvu přes celé břicho, trpí chronickými bolestmi a nemůže žít normální život, který si vysnila.

