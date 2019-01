Zlínsko /VIDEO/ – Znali se již od patnácti let, ale jak se říká, slovo dalo slovo teprve před čtyřmi roky. To se pak Hana a David dnes, již manželé Macečkovi ze Zlínska dohodli, že „do toho půjdou".

„Řekli jsme si, že nemá smysl na něco čekat, zkrátka, že si pořídíme miminko. Jenže jsme již byli ve věku po třicítce a tak problémy s otěhotněním na sebe nenechaly čekat," vzpomínají manželé, kteří ale měli štěstí.

Vlastně ho už budou mít celý život. Vždyť jej právě paní Hana drží ve svém náručí. Jmenuje se Verunka, narodila se letos v únoru a dnes má již 4,5 kila

. Její cesta na svět nebyla jednoduchá, ale díky nejen vůli jejich rodičů, ale i lékařů Kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, se její mamince podařilo otěhotnět.

„Celý proces umělého oplodnění jsem na klinice absolvovala dvakrát. „Když se to poprvé nepodařilo, chtěli jsme rozhodnutí jít do toho podruhé odložit. Ale paní doktorka Taťána Rumpíková nás přesvědčila, abychom to nevzdávali a zkusili to hned podruhé. No a ono to vyšlo," usmívá se David Maceček.

Manželé Macečkovi se přišli v sobotu pochlubit se svou čtyřměsíční dcerou Verunkou na Dětský den, který v prostorách Baťovy vily již pojedenácté pořádá Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín.

Ta za dobu svého vzniku stojí u zrodu více než třech tisícovek dětí.

A s jejich rodiči ze všech koutů naší republiky se lékaři a pracovníci kliniky pravidelně schází právě při této slavnostní a přitom milé příležitosti.

Rodiče tak mohou lékařům poděkovat ukázat jim, jak se jejich děti mají čile k světu a jak se jim dobře daří.

Nádherný pocit

Stejně jako Hana a David Macečkovi. Možná kvůli nesnadné cestě za těhotenstvím, měla však paní Hanka o to snadnější těhotenství.

„Kdybych nevěděla, že mi tam to miminko dali, nevěřila bych že jsem těhotná," zmínila Hanka.

Dodala, že po celých devět měsíců ji netrápila nevolnost, ani další těhotenské příznaky, dokonce se váha zastavila na ručičce jen o deset kilo nahoře.

A protože oba na 90 procent věděli, že na svět přijde holčička, se jménem pro chlapečka si nelámali hlavu.

„Teprve až mi praskla voda v jednu v noci jsme se do toho pustli, ale asi jsme měli začít dřív, protože jsme se na jménu pro kluka nemohli shodnout," směje se Hanka.

Ale to už byla jen chvíle od té, než měli poprvé v náručí svou holčičku. „Nádherný pocit, takový jsem do té doby nikdy nezažila, v té první chvíli jsem myslela jen na to, aby byla zdravá," popsala své pocity maminka Hanka.

Její manžel David se v té chvíli jen usmál a pohladil jejich vytouženou Verunku.

Také Hana a David Macečkovi si se svým štěstím Verunkou na Dětském dni užívali laskavého dne v zahradě Baťovy vily, stejně jako stovky dalších rodičů a dětí.

Atrakce i pohoštění

Příjemné dopoledne plné dětského smíchu, povídání atrakcí pro děti, ale i dobrého pohoštění, které v sobotu korunovalo krásné slunečné počasí.

Děti řádily ve skákacím hradu nebo na trampolíně. Malé holčičky ale i kluci si nechali na tvář kreslit různé motivy z pohádek. Nejmenší tanečníci z klubu Fortuna ukázali, jak jsou šikovní a jak hezky jim to jde.

V parku nechyběli ani indiáni nebo klaun Bublín. Nejvíc děti lákaly kolotoče, nebo střelnice s hračkami. Rodiče se zase zdravili, povídali si a vyměňovali si své zkušenosti s výchovou tak očekávaných ratolestí.