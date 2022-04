Požár kvůli nabíječce: žena přišla z procházky, našla byt v plamenech

Z majetku mladé rodiny tak nezbylo vůbec nic.

„Když jsem se vrátila k domů, zjistila jsem, že už nebylo kam, náš domov přestal existovat. V prvním šoku jsem se synem v náručí vešla do bytu, byla tam hrozná tma, proto jsem ho dala do kočárku ven na chodbu a šla jsem se podívat, co se děje. Všude byl hustý černý dým, přes který nebylo nic vidět. Vše pokrývaly černé saze. Začalo se mi těžko dýchat, tak jsem vyběhla ven. Pamatuji se, že sousedi s hasícími přístroji přiběhli na pomoc. Bylo to hrozné, pak přijeli hasiči. Bylo jich tady moc, byli všude. My jsme s mojí maminkou, která mezitím přijela, byly v šoku,“ popisovala mladá žena.

"Šest let jsme s manželem náš domov budovali, aby byl konečně podle našich představ a skončili jsme takhle,“ povzdechla si maminka dvou dětí.

Nezůstalo nic. Dokumenty, technika ani nábytek

O to horší pro ni bylo, když zjistila skutečné následky katastrofy. Byt zůstal zcela neobyvatelný. Co nevzaly plameny, prolila voda při zásahu hasičů. Z jejich majetku nezůstalo zhola nic, jen oblečení, které museli několikrát vyprat.

Všechny důležité dokumenty, technika, která byla vystavena vysokému žáru, trouba, pračka, hračky, postele, sedací souprava, zkrátka nezůstalo vůbec nic, co by požárem anebo hustým dýmem, vodou nebylo zničeno. Dvaatřicetiletá žena se synem v náručí a dcerou Verunkou musela najít útočiště u rodiny v Hostišové.

„Pak se nabídla maminčina spolužačka Renátka, že nám půjčí domek po rodičích, v tu dobu nám ale sestřenice poskytla útočiště v jejich domě v podkroví,“ přiblížila paní Radmila.

Vlna solidarity a sbírka na platformě Donio

Radmila s manželem teď nyní mají co dělat, nejen, že se musí starat o malé děti, ale současně řeší záležitosti kvůli požáru. Přesto se na tváři Radky objeví úsměv. Je to vděčnost všem, kteří chtěli po zveřejnění události, mladé rodině pomoci.

„Zvedla se velká vlna solidarity. Lidé volali, chtěli pomoci, ať se jednalo o materiální pomoc, tak také rodina a přátelé iniciovali sbírku na dárcovské platformě Donio.

„Rodina si musí pomáhat, a proto jsme se my jako nejbližší rodina rozhodli pro Mrázkovi uspořádat tuto sbírku, abychom jim alespoň trochu ulehčili překonání nečekané životní události a rodina si mohla znovu vybudovat svůj domov,“ uvedli rodinní příslušníci mladých manželů.

Ve Zlíně na Jižních Svazích hořel přístřešek. Škoda je více než milion

„Byli jsme velmi dojatí, když se začala sbírka plnit, nejvíc nás dojímají vzkazy, které nám lidé píší,“ uvedla paní Radmila.

Ale lidé pomáhali a pomáhají i jinak.

„Ředitel školky, kam naše Verunka chodí, mi řekl, abych napsala seznam hraček, které Verunka potřebuje a že jí budou koupeny. Při požáru přišla úplně o všechny. I děti ve škole se složili na hračky pro Martínka a Verunku. Také farnosti Březůvky a Provodov uspořádaly pro nás společnou mši se sbírkou. Je to neskutečné, jak jsou lidé ochotní pomoci. To vás pak nabije tou správnou energií, zvedne vás to ze dna a vy víte, že má smysl jít dál. Člověk ví, že vše nakonec zvládne,“ usmála se Radmila Mrázková.

Pět jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů zasahovalo ve čtvrtek 10. března krátce před pátou hodinou odpoledne u požáru v bytovém domě v obci Březůvky na Zlínsku. Událost si naštěstí nevyžádala zranění osob. Majitelka bytu šla s dětmi na procházku a v bytě nechala bez dozoru nabíjet mobilní telefon. Při návratu zjistila, že mobilní telefon hoří i s pohovkou, na které byl položený. Následný požár zdevastoval jeho veškeré zařízení. Škoda byla hasiči odhadnuta v předběžné výši na 700 tisíc korun.

Jakákoli vybraná částka bude tedy využita na opravu bytu. Konkrétně na kompletní rekonstrukci všech poškozených prostor, což zahrnuje například opravu omítek, oprava elektřiny, nové podlahy, okna, dveře. Případně i vybavení, nábytek a spoustu dalších důležitých věcí, včetně výbavy pro miminko a hračky pro Verunku a Martínka.

Podle paní Radmily se náklady šplhají směrem nahoru, již nyní je odhadují okolo jednoho milionu korun