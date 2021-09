Kalendář vzpěraček letos napsal již svou sedmou kapitolu. "První vyšel v roce 2015. Letos se tisklo jen čtyři sta kusů. Sto jich odebírá Český svaz vzpírání, třicet si vzala firma Aldekon, další stovka bude sloužit k reklamním účelům, takže k prodeji zbývá jen sto sedmdesát kusů," vypočítává "hanácká" vzpěračka Julie Švecová, několikanásobná mistryně republiky a duchovní matka kalendáře.

Hanácké pole i Karlova Studánka

Název a téma schválili všichni. "S konkrétním pojmenováním "Živly" přišel můj tehdejší přítel Ondřej Urubek, když jsem mu vyjmenovávala svoje nápady a co navrhovali další lidi. Fotografovi se to také líbilo nejvíc, tak jsem pak už jen dovymýšlela, co tam dát navíc, aby bylo dvanáct snímků, stejně jako je měsíců v roce," prozradila Švecová.

"Fotilo se u mě doma, ve Vilémově u Litovle. Pak kousek dál v Náměšti na Hané u makového pole, a poté jsme jeli fotit do Karlovy Studánky. To má na svědomí také můj tehdejší přítel, když mě tam čtrnáct dní před focením vzal na výlet. To prostředí je tam prostě kouzelné."

Další dvě fotografie vznikly na statku sestry jedné ze vzpěraček, kde měla svého koně.

"A zbytek jsme dofotili v Milovicích, aby to měl fotograf blízko. Prostředí urbexu a letiště se nám k ohni, kovu a vzduchu hodilo," usmívá se úspěšná reprezentantka s tím, že celý kalendář nafotil Jakub Štěpán a vzpěraček bylo dvanáct.

Z kalendáře vzpěraček pro rok 2019

Půvadné dívky, co zvednou metrák

Při pohledu na snímky ladných ženských postav, by málokoho napadlo, že tyto dívky dokáží zvednout více než metrák.

"Některé z děvčat jsou juniorské reprezentantky, které se zúčastnily mistrovství Evropy do sedmnácti let nebo teď v září pojedou na šampionát do třiadvaceti let. Starší holky byly například na evropském či světovém šampionátu do šestého místa. Hned tři ženy z kalendáře zvednou nad hlavu více než metrák," připomíná sportovní výkony Julie Švecová.

Z kalendáře vzpěraček pro rok 2021

Společně s kalendáři dostanou zájemci i plakáty.

"Samostatné plakáty se nikdy neprodávaly, dávám je jako dárek k nákupu kalendářů. Výjimkou jsou charitativní plakáty kterých je jen šest kusů a draží se na podporu konkrétního člověka přes Konto Bariéry. Tento čtvrtek končí dražba posledního plakátu. Dražba probíhá zde," informuje iniciátorka a uzavírá: "Další akcí je prodej podepsaných kalendářů, kterých každý rok je jen deset kusů a výtěžek z jejich prodeje jde na podporu klubu Vzpírání Haná z.s."

Kalendáře si lze objednat na webových stránkách vzperacky.cz přes e-shop.