Falešná informace se na čas objevila i na facebookovém profilu senátorky Jany Zwyrtek Hamplové. Post ji dal do spojitosti s výcvikem ukrajinských vojáků na Libavé.

Olomoučtí hygienici falešnou zprávu okamžitě dementovali. Předávají ji policii.

Falešná spojitost s výcvikem Ukrajinců

„Od rána se na nás obracejí lidé, i lékaři, na které je v e-mailu odkazováno, že mají provádět vyšetření. Dotazují se, co se děje, co mají dělat,“ popisovala situaci mluvčí KHS Olomouckého kraje Markéta Koutná.

Ve lživém mejlu se píše o mimořádně nepříznivé epidemiologické situaci ohledně tuberkulózy v Olomouckém kraji, která vyžaduje preventivní prohlídku na tuberkulózu.

Dezinformátoři píši o ohrožení rizikových skupin, jako jsou starší lidé se sníženou imunitou, děti do 7 let a osoby v pravidelném kontaktu s osobami z Ukrajiny, které nebyly testovány na TBC. Případy dávají do spojitosti i s výcvikem ukrajinských vojáků na Libavé.

KHS: Podvod, nešiřte jej!

Krajská hygienická stanice Olomouckého kraje zprávu vyzývající k vyšetření na TBC okamžitě dementovala.Zdroj: Repro: Deník

KHS hned smyšlené oznámení podepsané vedoucí protiepidemického oddělení dementovala.

„KHS upozorňuje všechny osoby, že se jedná o podvodné oznámení šířené formou emailů a následně sociálních sítí a informace v něm uvedené nejsou poskytnuty ze strany KHS. Žádáme všechny osoby, které obdrží toto falešné oznámení, aby je dále nešířily a nereagovaly na ně!“ reagovala KHS.

Policie zjišťuje, zda nešlo o trestný čin

Podle mluvčí olomouckých hygieniků se KHS obrací na policii.

„Předáváme to k šetření policii. Jedná se o podvodné oznámení a šíření dezinformací,“ dodala v poledne Markéta Koutná.

Policie odpoledne informovala na sociálních sítích, že se již případem zabývá: „Aktuálně prověřujeme lživé informace o šíření tuberkulózy na Olomoucku v souvislosti s výcvikem ukrajinských vojáků na našem území. Zjišťujeme zda nedošlo ke spáchání trestného činu.“

Pozor na pochybné elektronické cigarety. Ohrožují zdraví, varuje hygiena

Oznámení šířila i senátorka a právnička Jana Zwyrtek Hamplová, která informaci, že hygienici vyzývají k mimořádným vyšetřením na TBC, zveřejnila na facebookovém profilu Jana Zwyrtek Hamplová fanpage. Dala ji do souvislosti s výcvikem vojáků z Ukrajiny ve vojenském výcvikovém prostoru Libavá.

Příspěvek se objevil na profilu dopoledne, následně byl smazán. Odpoledne se stejném profilu objevila omluva senátorky s tím, že zprávu dostala z důvěryhodné adresy. „Příště budu muset volat přímo hygienu – zkušenost,“ uvedla.

Výcvik Ukrajinců na Libavé: v okolí klid, jen emaily o fašistech a banderovcích

Informaci o výzvě k vyšetření na tuberkulózu dopoledne dementoval i ministr zdravotnictví Vlastimil Válek:

„Paní Zwyrtek Hamplová opět šíří dezinformaci, a to mimořádně odpudivou. Vyvolává mezi lidmi strach z šíření tuberkulózy s spojuje ji s výcvikem ukrajinských vojáků. Tvrzení, že olomoucká KHS posílá pozvánky na vyšetření na TBC, není pravdivé,” uvedl na Twitteru Válek.