Zlín – Před Velkým kinem ve Zlíně se v pondělí před šestou hodinou ozývalo mohutné troubení klaksonů. To osmička veteránských tatrovek troubila na pozdrav Miroslavu Zikmundovi. Před kinem postávají desítky lidí spouští a spontánní aplaus.

Potlesk nepatří nikomu jinému než pětadevadesáti­letému cestovateli. Po potlesku se Miroslav Zikmund stává čestným členem klubu Tatra Heritage.

„Za nedocenitelné zásluhy a šíření renomé značky Tatra," píše se na pamětním listu. Právě v pondělí se ve Zlíně odehrála úvodní předpremiéra dokumentárního snímku Století Miroslava Zikmunda. Snímek, který vznikal celé čtyři roky uvidělo publikum poprvé právě ve Zlíně. Oficiální premiéra pouze pro zvané se uskuteční už ve čtvrtek v pražském kině Lucerna. Režisérem je dobrodruh a cestovatel Petr Horký.

„Petr je jako režisér jednička," hlásil přítomným reportérům i divákům stále vitální cestovatel.

Ostatně bez absolutní důvěry Miroslava Zikmunda by snímek nemohl vzniknout.

„Miroslav Zikmund nás nechal bez obav pracovat se svým archivem. Neměl před námi žádná tajemství. Na co jsme se zeptali, na to odpověděl," prozradil režisér. Ve snímku se tak najdou i odpovědi na některé věčné dohady. Jak to měli s komunisty? Jak to měli s holkami? Co rodina? To jsou jen některé z témat, které se až nyní podařilo otevřít.

„Kdybych měl říct kolik se toho do filmu nevešlo, bylo by toho tak dvě stě procent. Vměstnat osudy dvou lidí do 88 minut je nadlidský výkon," ví sám Miroslav Zikmund.

Mezi přítomnými diváky byl však i pár, který mohl snímek sledovat se zvláštními pocity, respektive husí kůží.

Ladislav Bezděk a Kateřina Dvořáková totiž právě včera vyrazili také na cestu kolem světa. Po prvním dnu na cestě se tak nemohli nejít pozdravit i s cestovatelskou legendou.

„Vyrazili jsme v deset v poledne. Máme za sebou prvních 450 kilometrů. No zatím nám to moc nedochází. Přeci jen, jsme pořád ještě doma, slyšíme česká radia," poznamenal cestoval Ladislav Bezděk. Dalším kdo si předpremiéru nechtěl nechat ujít byl i František Navrátil ze Zlína.

„Knížky o cestování jsem hltal už jako malý kluk. Hanzelka a Zikmund byli mí hrdinové. Jsem hrdý, že máme ve Zlíně takového obyvatele," svěřil se deníku.

Dokumentární snímek vychází z dosud nezveřejněných deníků Miroslava Zikmunda.