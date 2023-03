„Protože už víme, že na ploše skanzenu existovalo pravěké i středověké osídlení, tak výkopovým pracím začal před 14 dny předcházet záchranný archeologický výzkum, který provádí Centrum slovanské archeologie Moravského zemského muzea se sídlem v Uherském Hradišti. Teprve až archeologický výzkum skončí, budou zahájeny výkopové práce velkými bagry až do hloubky téměř devíti metrů,“ informoval vedoucí Centra slovanské archeologie v Uherském Hradišti Luděk Galuška.

Obnova varhan kostela v Mařaticích získala bronz v soutěži Památka roku

V místech archeologického výzkumu, jehož vedoucím je archeolog Jakub Langr, byly objeveny dva hroby, pravděpodobně z raného středověku (9. století) s klasickou orientací západ východ.

Kostru porušila orba

„První kostra je výrazně porušena novodobou orbou, protože byla velice mělce zahloubena. Jde o polovinu lidského skeletu. Druhá kostra byla zahloubená do hlubšího hrobu, takže není tolik porušená. Odkrytá byla zatím jen z poloviny. Zdá se, že by mohlo jít o muže, ale to nám řekne až antropolog,“ sdělil archeolog Luděk Galuška.

Dodal, že hroby z období Velké Moravy bývají často roztroušeny v Modré po větší ploše.

V místech záchranného archeologického výzkumu byly nalezeny jámy a objekty z doby halštatské, asi šest set let před naším letopočtem.

„Stopy kulových jam, o kterých toho zatím moc nevíme, patří pravděpodobně do doby halštatské nebo mohou být z 20. století, kdy zde existovalo velké zahradnictví,“ přemítal Luděk Galuška.

„V úterý 21. března byl v halštatském objektu dokonce nalezen velký vícebarevný korálek s očky, pravděpodobně z období 2600 let před Kristem,“ řekl spokojeně starosta Modré Miroslav Kovářík.