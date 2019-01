Lopeník – Tragickou nehodu, při které v Lopeníku na Slovácku v sobotu zahynuly čtyři dívky, způsobil podle řidiče závodního vozu Michaela Bartončíka vítr. Vozidlo bylo na horizontu nadlehčeno a silný zadní nebo boční vítr jej poslal mimo vozovku, popsal ČTK nehodu Bartončík.

Místo havárie při Autogames Rallye závodech u Lopeníku, kde zemřely čtyři dívky. | Foto: DENÍK/Lapčík Michael

Byla to strašlivá souhra nepříznivých okolností, dodal muž, který jel ve voze se svým bratrem Josefem. Technickou závadu na automobilu vyloučil.

Vinu za tragickou událost si neklade. „Subjektivně to vnímáme tak, že jsme to nemohli ovlivnit," řekl Michael Bartončík. On i jeho bratr vyvázli z havárie nezraněni. Českou rallye jezdí deset let, start na RallyShow Uherský Brod byl v letošním roce teprve jeho první. „Příprava na závod ale byla standardní," doplnil Bartončík.

Bratři Bartončíkovi patří mezi známé brněnské advokáty. Jejich kancelář například nedávno při metanolové aféře zaslala médiím vyjádření majitele objektu v Opavě, ve kterém nájemce ukrýval tisícilitrové barely s metylalkoholem. Michael Bartončík je mediálně známý například také jako obhájce kvůli podvodům s palivy nebo podílu stíhaného podnikatele ze Zlína Romana Vaškůje na takzvané kauze Čunek.

Vůz Mitsubishi Lancer podle Bartončíka jel krátce před nehodou rychlostí asi 150 kilometrů za hodinu. „Rovným úsekem se dalo za normálních okolností jet ještě rychleji. Přesto jsem preventivně brzdil. Auto se na horizontu mírně nadlehčilo, a přestože jsem odbrzdil, během desetiny vteřiny opustilo vozovku," uvedl Bartončík. Dodal, že příčný smyk už nešlo vyrovnat.

Nehodu si prý vybavuje přesně, popsat ji podrobněji ale odmítl. „Nechtějte to po mně, prosím vás," řekl. Po tragédii byl prý na policii v Uherském Hradišti, kde skončil až kolem 22:00.

S pozůstalými se posádka ještě nespojila. „Dnes jsem k tomu nenašel sílu. Až na policii jsme zjistili, že oběti jsou čtyři a že jsou to děvčata. Slovy se nedá vyjádřit, co cítíme," povzdechl si Bartončík s tím, že až opadnou bezprostřední emoce, rodiny zemřelých kontaktovat bude.

Pozůstalí po obětech nehody při rallye chtějí pořadatele žalovat

Lopeník – Pozůstalí po obětech sobotní tragické nehody při rallye v Lopeníku na Slovácku chtějí pořadatele žalovat. Podle matky, která při neštěstí přišla o sedmiletou a osmnáctiletou dceru, stály obě dívky několik metrů od silnice. Bezpečnostní páska tam nebyla, řekla dnes žena ČTK. Závodní vůz při RallyShow Uherský Brod zabil ještě další osmnáctiletou a dvacetiletou dívku. Podle policie jsou oběti z Lopeníku a Nivnice.

Šlo o nejtragičtější nehodu, která se stala v posledních deseti letech při automobilových závodech v Česku.

Na dvou místech, kde vyhasly čtyři mladé životy, hoří dnes desítky svíček. Lidé sem nosí i plyšové hračky. Automobil Mitsubishi Lancer přejel horizont a vyjel doleva ze silnice do míst u domu, kde stály dívky. Nejdříve srazil poblíž hromady dřeva dvě z nich, otřel se o betonový sloup a asi o 50 metrů dále u plotu zabíjel opět.

„Bylo to strašně rychlé, neměly šanci utéct. Viděli jsme auto z našeho domu naproti. Nenapadlo by nás, že to jsou naše děcka," líčila nešťastná žena.

Organizátor rallye Petr Bujáček se k tragédii na dotaz ČTK vyjádřit odmítl. Mluvčí závodu Roman Ordelt pouze vzkázal, že „pořadatelé jsou z toho zdrceni".

Podle mluvčího Federace automobilového sportu Autoklubu České republiky (FAS AČR) Josefa Pátla by měli diváci při závodech stát pouze v takzvaných diváckých místech, která jsou většinou za bezpečnostní páskou nebo přenosným plotem. Pokud někde páska nebo jiný zátaras není, považuje se takové místo za nebezpečné. „Bohužel máme málo prostoru tyto věci lidem sdělit. S pravidelnými diváky, kterých je odhadem okolo 100.000, problémy nejsou, ale vzdělanost ostatních ve vztahu k rallye je mizivá," řekl ČTK Pátl.

Na obecním úřadě v Lopeníku vlaje černý prapor. Starosta Antonín Dulínek se s novináři setkat odmítl. ČTK pouze telefonicky řekl, že zabezpečení rallye si netroufá hodnotit. Podle něho to přísluší policii. „My hledáme cestu, jak pomoci pozůstalým," uvedl Dulínek.

V malé kopaničářské obci v Bílých Karpatech, která má necelých 200 obyvatel, dnes bylo možné potkat spíše novináře než starousedlíky. Lidé oslovení ČTK se ale shodovali, že rallye se ve vesnici neměla vůbec konat.

„Postavit tak ostrý závod do těchto podmínek je pro mě dost absurdní. Za to se postavím i jako bývalý závodník. Trať byla nevhodně postavená, dopadlo to tak, jak to dopadlo. Od pořadatelů to bylo nezvládnuté, asi to přepískli," mínil například Josef Pomajbík.

Tragédii vyšetřuje policie. Podle krajské policejní mluvčí Jany Macalíkové hodlají vyšetřovatelé využít kamerový záznam z jiného závodního auta, které tratí projíždělo chvíli před nehodou. Policie uvítá i další případná svědectví.

Zkoumá také technický stav vozidla, aby zjistila, zda rychlou jízdu nezvládl řidič nebo zda měl poruchu vůz. Na silnici nejsou brzdné stopy. Podle serveru iDnes.cz se na webu příznivců rallye objevila zpráva, podle níž z auta vytekla brzdová kapalina, a vůz tak nebrzdil.

Podle Macalíkové potrvá vyšetřování týdny nebo i měsíce. Kriminalisté totiž musejí opatřit znalecké posudky havarovaného automobilu. Policie také prověřuje, zda pořadatelé dodrželi všechny bezpečnostní předpisy.

Tragédie se nevyšetřuje jako klasická dopravní nehoda, neboť se stala během závodu na uzavřené trati. Policie sice zjišťuje příčinu, zároveň ale nebere v potaz překročení rychlostních limitů. Při nehodě, která se stala v sobotu kolem 14:00, byli také další tři lidé zraněni. Podle záchranářů ale nejsou v ohrožení života.

Ve Zlínském kraji se podobná událost letos již jednou stala. Na začátku září smrt jednoho z diváků předčasně ukončila zlínskou Barum rallye. Vůz posádky Václava Kopáčka a Tomáše Singera vyletěl z trati a skončil mezi fanoušky. Čtyřiapadesátiletý muž zemřel, další divák byl zraněn.