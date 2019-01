Zlínský kraj /HLASUJTE V ANKETĚ POD ČLÁNKEM/ - Druhé kolo senátních voleb se uskuteční 19. a 20. října 2012.

Stanislavu Mišákovi a Tomio Okamurovi jsme položili tři otázky:

1. Co považujete za nejdůležitější pro rozvoj zaměstnanosti a vznik nových pracovních míst v regionu Zlínsko?

2. Jak byste vyčistil vysokou politiku od korupce a korupčních kauz?

3. Jak se tváříte na církevní restituce? Ano, či ne?

Stanislav Mišák (59 let, ČSSD)

• Hejtman Zlínského kraje

• Rodák z Valašska, vystudoval střední školu veterinární

• V prvním kole senátních voleb mu dalo hlas 25,1 % voličů

1. Budeme se snažit realizovat investice, zvláště ty, na které lze získat v rámci kofinancování prostředky i z jiných zdrojů než z rozpočtu kraje. V souladu s inovační strategií kraje budeme také podporovat inovace malých a středních firem a tak posilovat šanci na zvýšení nabídky práce a tedy i zaměstnanosti.

2. Korupce je součástí stínové ekonomiky. Sem patří to, co známe jako metanolovou aféru, praní špinavých peněz, daňové úniky, práci na černo nebo lichvu. Nejde tedy jen o korupci v nejvyšších patrech politiky, jde o korupci, která začíná nebezpečně prostupovat celou naší společností. Boj proti ní vyžaduje odvahu a rázné kroky, a to na všech úrovních, od každého z nás. Proto ČSSD podporuje například majetková přiznání nebo registrační pokladny.

3. K majetkovému vyrovnání státu s církvemi musí dojít. Podle mého názoru je však třeba o konečné podobě restitučního zákona ještě jednat.

Tomio Okamura (40 let, nezávislý kandidát)

• Podnikatel a viceprezident Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

• Rodák z Tokia, vystudoval střední chemickou průmyslovku

• V prvním kole senátních voleb mu dalo hlas 30,3 % voličů

1. Umím zatraktivnit a zpropagovat Zlínsko a dostat sem investory a turisty, abychom měli více pracovních míst a více dobré práce.

2. Budu prosazovat zavedení adresné trestní a hmotné odpovědnosti politiků a exekutivy. Rozkrádání společného majetku nesmí být beztrestné. Budu prosazovat přísný zákon o majetkovém přiznání u majetků nad 20 milionů. Každý zbohatlík, který nedoloží legální nabytí majetku, musí být postižen, a to i zpětně. Je třeba vytvořit podmínky, které korupčníky odradí, protože příležitost dělá zloděje. Takže bych v prvé řadě osekal všemožné dotace, které kraje stejně dávají hlavně těm nejbohatším podnikatelům a firmám.

3. Souhlasím s tím, aby se vrátil skutečně ukradený majetek, a nejen církvi. To se mělo udělat už dávno nejen proto, že stát přece nemůže užívat to, co bylo ukradené. Jsem proti stávající podobě zákona. Katolická církev se velkoryse velké části svého majetku zřekla ve prospěch malých a nových církví, které historicky žádný majetek neměly a nemají co restituovat. Jenže jak potom vysvětlíme lidem, že v ekonomické krizi dostanou zadarmo stamiliony náboženské organizace, které na ně žádný nárok ani právo nemají?