FOTO, VIDEO, REPORTÁŽ/ - Průjezdnost pro požární techniku je na velkých sídlištích značně omezená. V některých případech dokonce nemožná. V těchto dnech hasiči Zlínského kraje provedli kontrolu průjezdnosti jednoho z nich. Byli jsme s nimi.

Všichni řidiči to znají. Chtějí večer zaparkovat své auto u domu, ale mají problém najít volné místo. Nabízí se však plochy, kde svůj vůz nechají. Vždyť brzy ráno zase vyrazí, tak co.

Jenže nepočítají s tím, že zatím může dojít k požáru nebo kolapsovému stavu. Sanitky, natož hasičská vozidla nemají šanci se k domu, kde jsou ohroženy životy, dostat včas.

„Mezi nejhorší čtvrti, kde míváme problémy, patří zlínská Podvesná, Obeciny, Zálešná, ulice Mostní a Jižní Svahy,“ povzdechne si řidič z centrální hasičské stanice Zlín Michal Gregor.

A právě na Jižní Svahy společně vyrážíme na kondiční cvičení zlínských hasičů, aby zde prověřili průjezdnost ulic. Jižní Svahy jsou všude plné aut a to je teprve po desáté hodině dopoledne.

„Tento problém se ale týká všech větších měst ve Zlínském kraji,“ připomene tisková mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Naše první zastávka je v ulici Moravská. Vozidla stojí v obou směrech slepé komunikace a výjezdové vozidlo a žebřík mají už tady co dělat, aby „neoznačkovaly“ zaparkovaná auta.

„Tady bychom žebřík neustavili,“ shodli se členové družstva ve výjezdovém vozidle – řidič Michal Gregor, velitel družstva Jan Vráblík a hasič Jan Haderka.

„A co byste dělali v tomto případě?“ ptá se Lucie Javoříková.

„Museli bychom zasahovat vnitřkem domu,“ shodli se všichni.

„Nebo by k zásahu museli být povoláni hasiči-lezci, kteří by se k lidem uvězněným v domě dostali ze střechy,“ doplnil Jan Vráblík s tím, že by se tak prodlužovala doba záchrany.

Ale to už se obě vozidla snaží z Moravské ulice vycouvat. Jan Haderka musí vystoupit a ukazovat kolegům. Prostor pro hasiče je pro ně nyní přepych. V tu chvíli

po kolmé hlavní komunikaci projíždí auta jedno za druhým, bez ohledu na hasiče. Prostě je objedou. Zpátky se vracíme ulicí Křiby.

„Trochu pomohlo, že tuto ulici zjednosměrnili,“ soudí Lucie Javoříková, protože tady byl průjezd rychlý a bez problémů.

„To ale nevidíte večer,“ komentoval Michal Gregor. Větší problém je v ulici Slunečná.

„To je strašná ulice, lidi tady zaparkují na různých úrovních cesty,“ potvrzuji nahlas zkušenosti hasičů.

„Tady mají problém i sanitky,“ potvrdila i místní obyvatelka Zdenka Dvořáková.

Podle hasičů existuje řešení, jak uvolnit komunikace záchranářům.

„Po oznámení požáru přeparkovat hned svá vozidla,“ shodují se.

Největší problém mají hasiči při kondiční jízdě v ulici Lomená na Lesní čtvrti. Proplétají se mezi zaparkovanými vozidly doslova milimetr po milimetru.

„V těchto případech voláme další vozidlo, aby se k místu dostali z druhé strany, takže je i potřeba vědět, z jaké strany ulice je lepší nájezd,“ zmínil Jan Vráblík, s tím, že sanitka by tady měla problém projet také.

Kondiční cvičení zlínských hasičů ze zlínské centrální stanice končí. Učí se při nich nejen dobře ovládat výjezdové vozidlo, ale také znát ulice ve Zlíně.

Dopředu tak vědí, jak ulice vypadají, s čím mohou počítat a jak se můžou co nejrychleji dostat tam, kde je lidé potřebují.