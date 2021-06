Není sama. S kritikou toho, že lidé, kteří nemoc prodělali a zjistili to dodatečně, mají při návratu do normálního fungování smůlu, se běžně setkávají v odběrových laboratořích.

„Nežádala jsem praktickou doktorku, aby mě kvůli zvýšené únavě poslala na PCR test, jestli to náhodou není covid. Ale mám vytvořené protilátky, jak jsem nyní zjistila. Mám z toho radost, ale v rámci podmínek fungování, jak je nastavil stát, mám prostě smůlu. Nerozumím tomu, proč stát v podstatě trestá zdravé lidi, jejichž imunitní systém si s nemocí bezproblémově poradil a vůbec nezohledňuje protilátky,“ poukazovala žena, která se obrátila na Deník.

Zájem o vyšetření protilátek je velký

Protilátky si v květnu nechala změřit v olomoucké odběrové laboratoři. Kadeřnici zajímalo, zda se s nákazou skutečně setkala a jestli se nějaké vytvořily a stále se v těle drží. Konkrétně takzvané IgG protilátky, které se objeví v krvi po infekci a zhruba po čtvrt roce se většinou vytrácejí. Naměřili 113 AU/ml.

Že lidé mají velký zájem o vyšetření hladiny IgG protilátek, potvrzuje například Sylva Adamovská, vedoucí Oddělení klinické biochemie a hematologie olomoucké polikliniky SPEA, kde v těchto dnech spustili novou metodu detekce IgG protilátek. Za vyšetření zájemce zaplatí necelých 500 korun.

Výsledky analýz odebraných vzorků krve jsou podle odborníků pozoruhodné a prokazují, jak jsou reakce imunitního systému individuální.

Někteří lidé po prodělaném onemocnění mají srovnatelné množství IgG protilátek jako někdo, kdo se nechal naočkovat. Jedná se však spíše o výjimky.

„Žena po prodělané infekci měla 1 417 AU/ml a kolegyně po očkování 1 480 AU/ml. Kolegyni, která v říjnu prodělala covid, se stále drží hladina na 800 AU/ml. Zatím nejvyšší hodnotu jsme naměřili ženě po očkování, která neprodělala covid – 7 201 AU/ml,“ zmínila některé příklady vedoucí laboratoře.

"Bezpečná" hladina není stanovena

V odběrové laboratoři se setkávají s kritikou toho, že doklad o hladině protilátek nelze použít jako potvrzení bezinfekčnosti.

„Někteří operovali tím, že v Rakousku to zohledňují. S tím my ale nic neuděláme. Uklidňujeme je, že to nemusí být definitivní, protože se na toto téma stále vedou diskuse,“ reagovala Sylva Adamovská.

Jak Deníku sdělilo Ministerstvo zdravotnictví, s protilátkami po nákaze to není tak jednoduché.

„V současné době probíhají vědecké studie a jednání, zda bude protektivní hladina protilátek nastavena. Nejsou však dosud ukončena,“ uvedla mluvčí ministerstva Jana Schillerová.

Stanoven není „bezpečný“ limit protilátek.

„Navíc je problém v tom, že u koronaviru není imunita vázaná na protilátky, ale je to buněčná imunita, která chrání člověka před onemocněním. Pokud bude nějaký limit stanoven, Česká republika se jím bude řídit,“ sdělila v pátek hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Nechte se očkovat i po nákaze

Odborníci doporučují, aby se lidé po prodělané nákaze nechali očkovat. Ukazuje se totiž, že tyto osoby mají výbornou imunitní odezvu a sadu protilátek, které by měly vydržet dlouho.

Nebudou zřejmě potřebovat třetí, posilovací dávku vakcíny, která by ostatním mohla pomoci proti novým variantám koronaviru.