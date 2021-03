„Kolaborante zaaranej. Všechny si Vas pamatujem ty tlamo. Ponesete odpovědnost za to cenu, stw ste se zaprodali ty xindle, chcipni i s celou tvoji kolaborantakou rodinkou.“

Jde pouze o malou špičku ledovce urážlivých zpráv, jimž čelí hradišťský starosta i velitel tamní městské policie Vlastimil Pauřík od středečního incidentu, kdy dvojice strážníků v Uherském Hradišti nekompromisním zákrokem na ulici zpacifikovala muže bez roušky.

„Agresivita lidí na sociálních sítích je neuvěřitelná. Jde od vyjádření nějakých názorů až po vyhrožování fyzickou likvidací. A není to jen o sociálních sítích, dostávám emaily, korespondenci i přes podatelnu, dopisy. Naštěstí ta intenzita den za dnem, s odstupem od toho inkriminovaného zákroku městské policie slábne, ale chodí pořád,“ řekl Deníku Stanislav Blaha.

Na rozdíl od prvních hodin a dnů starosta registruje rovněž pozitivní názory.

„Zaznívá už také hodně slov podpory, ale u těch kritických je hodně z nich dle mého názoru silně za hranou všeho přípustného. Snažím se rodinu držet co nejdál od těchto věcí, ale logicky sociální sítě jsou veřejný prostor, takže to zcela nejde. U té klávesnice, monitoru, je každý hrdina. Kdyby měl svůj názor sdělit tváří v tvář, ne každý by toho byl schopen. Taková je bohužel současná realita,“ vyjádřil se Stanislav Blaha Deníku v neděli 14. března odpoledne.

Útoky na svoji osobu, rodinu a uherskohradišťskou městskou policii registruje její velitel Vlastimil Pauřík.

„Momentálně je nevybíravých kritických reakcí v souvislosti se středečním zákrokem strážníků méně, ale pokračuje to dál. Jo, kdyby se to týkalo jenom mně, ale ono to míří i na mou nejbližší rodinu, a to je špatně. Nejde jen o urážky a výhrůžky na sociálních sítích, chodí mi SMS zprávy, emaily, ale i dopisy,“ naznačil Vlastimil Pauřík.

Mezníkem byla podle jeho slov čtvrteční tisková konference.

„Tlak na nás, ten je sice pořád obrovský, nicméně tím, že jsme to tam aspoň částečně objasnili a opravdu nikdo neřekl, že hážeme strážníky přes palubu, od té doby mně chodí také reakce pozitivní a není jich málo. Já jsem každopádně vděčný za každou pozitivní zprávu a děkuji za to,“ dodal Vlastimil Pauřík.

Jednou z takových je například diskuzní příspěvek Jaroslava Máčaly.

„Držte se. Život není snadný, a lidem se člověk nikdy zcela nezavděčí. Urážet někoho a vyhrožovat mu, to většinou dělají ubožáci, kteří se sami na nic lepšího nezmůžou, nebo jsou zamindrákovaní. Zkuste brát takové věci s nadhledem, ale dávejte si i pozor. Nikdy nevíte, co takové blbce napadne doopravdy udělat,“ vzkázal Jaroslav Máčala Stanislavu Blahovi v debatě pod jedním z urážlivých komentářů.

To starosta se snaží být na věcí.

„Rozumím těm rozhořčeným emocím - taky jsem je cítil, když jsem video viděl poprvé. Ale pro toto prostě pochopení nemám. Doba je dost zlá i tak. Další vyhrocení situace nikomu nepomůže. Veďme debatu. Je potřebná. Ale veďme ji slušně, bez urážek a bez dělení se na ty, co nošení roušky nezpochybňují a ty, kteří "si ten hadr prostě nedají",“ poznamenal Stanislav Blaha.

Trestní zákoník, paragraf 353 Nebezpečné vyhrožování, se vztahuje na toho, kdo jinému vyhrožuje usmrcením, těžkou újmou na zdraví nebo jinou těžkou újmou takovým způsobem, že to může vzbudit důvodnou obavu. Za to bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.