Byla jste rozhodnuta už dávno, nebo vás ovlivnily průzkumy, debaty a rozhovory těsně před volbami?

V prvním kole mě debaty nijak neovlivnily, protože se tím zabývám dlouhodobě. Sledovala jsem vyjádření jak Petra Pavla, tak Danuše Nerudové či Marka Hilšera - mám přečtené i jejich knížky. Nijak mě proto neovlivňovalo, co o sobě chtějí dát slyšet. V mém případě hraje velkou roli chování kandidátů a to, jak vystupují. Je tedy úplně jasné, koho volit nebudu a ani nemůžu.

Co od budoucího prezidenta očekáváte?

Napadají mě v této souvislosti jen dvě slova - morální kompas. To, co tady bylo celou řadu let, bylo špatně. Na Hradě chybí vzor pro děti, není dostatečně poukazováno na to, jak se mají chovat naši reprezentanti státu v těch nejvyšších patrech. Nedodržování principů ovlivňuje celý národ. To, co by mělo být pro každou hlavu státu běžné - kultura projevu, kultivovanost, slušnost, bylo odsunuto někam na vedlejší kolej.

Věříte slibům, i když jsou prezidentské pravomoci podle ústavy velmi omezené?

Sliby a slogany jsou součástí předvolební kampaně a otázkou marketingu. Pro mě jsou důležité dlouhodobé postoje a chování těchto lidí. Musíme si velice kriticky vybírat informace k důležitým rozhodnutím, protože některá média jsou v rukou oligarchů a v posledních letech dochází k propojování politické, ekonomické a mediální moci. V novinách, o kterých mluvím, chybí nekritické posuzování, a je straněno Andreji Babišovi. Lidé si to ale stále neuvědomují.

Věříte, že je váš favorit prezidentem, který by uklidňoval situaci a národ spíše sjednocoval, než rozděloval? Proč si to myslíte?

Jsem přesvědčena, že Petr Pavel je kandidát, který by věci jednoznačně změnil k lepšímu. A jestli by společnost sjednocoval? To je na dlouhou cestu a velkou společenskou debatu. Zejména starší generace si musí vybírat mezi informacemi, protože ne vždy, co je psáno, to je také dáno. Lidé by si měli uvědomit, že proruské weby jsou opravdu placené za to, aby veřejnost krmily lživými e-maily a zprávami. Problémem je i to, že v naší společnosti chybí vyrovnání se v komunistickou minulostí. Určitá část společnosti dnes musí volit mezi svědomím a mezi odevzdáním země postupné agrofertizaci.

Hraje při vašem rozhodování roli vaše momentální ekonomická či sociální situace?

Nepatřím k lidem, kteří hledají, kdo jim nasype více do peněženky. Není to tedy o peněžence. Spousta lidí má v sobě jasně nastavené určité hodnoty. Neovlivní mě tedy žádné sliby, peníze nebo výhody.

Jak vnímáte volební výsledek na Přerovsku, kde získal Andrej Babiš v prvním kole výraznou podporu, a to přes 43%?

Pro mě je tento výsledek katastrofální. Souvisí to možná s tím, že lidé hodně slyší na to, co jim kdo slíbí. Mnozí si ale ani neuvědomují, že Andrej Babiš rozdáváním peněz sleduje jen své vlastní zájmy. Když si uvědomíme, že v Přerově šlo volit přes šedesát procent lidí a z toho prakticky polovina hlasů šla nesystémovým stranám a straně jednoho muže, není to dobrý signál. Hesla o tom, že chce někdo mír, jsou velmi jednoduchá. Mír bychom chtěli všichni, ale je otázka, za jakou cenu. Naštěstí jsme dnes díky věhlasu Václava Havla v proevropském táboře a pevně ukotveni ve strukturách NATO. V dnešní době by to už tak jednoduché nebylo, vzhledem k situaci a naší rozdělené společnosti.

Jaké byly reakce okolí na vaši volbu? Vyčítá vám ji někdo?

Jsem ráda, že kolem mě přibývá podobně smýšlejících lidí, kteří tyto nenápadné chvilky pro dobro podporují. Věci se nemění hned a chvíli to trvá. Politika je jen tak špinavá, jak to dovolíme.