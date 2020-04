Do soutěže Superstar se vrátila a porotu, v níž opět zasedá také Paľo Habera, okouzlila svou autorskou písní věnovanou její domovské vesnici.

„Měla jsem připravenou ještě píseň Most přes minulost od Lucie Bílé, ale sám Paľo Habera si přál slyšet mou vlastní písničku Nad našú Hošťálkovú. To jsem nemohla odmítnout a byla jsem moc ráda, že můžu porotě zahrát vlastní tvorbu,“ říká dvacetiletá zpěvačka z Valašska.

Obavy, že porotci třeba dobře neporozumí valašskému nářečí nebo se jim písnička nebude líbit, vzaly rychle za své.

„Byli z ní velmi nadšení, hlavně z té valaštiny a slivovice. A co mě opravdu potěšilo, je to, že mi písničku pochválil i samotný ‚kat‘ Habera,“ cení si Kamila Polonyová.

K napsání skladby ji vedla láska k Hošťálkové a také lidem, kteří v ní žijí.

„Jsem takový valašský nadšenec a vlastenec. Chtěla jsem pro Hošťálkovou a její obyvatele něco vytvořit, nějak se jim odvděčit za to, že můžu žít v tak krásné obci na Valašsku,“ vyznává se sympatická mladá žena.

Její písnička sklidila úspěch u poroty Superstar, u lidí v Hošťálkové a také na internetu. Na serveru Youtube už si ji pustilo více než 300 tisíc lidí.

„Nikdy jsem si nemyslela, že dosáhne takové sledovanosti, tolika zhlédnutí a takového úspěchu. Trochu jsem se bála, že lidem z Čech se nebude líbit tolik, jako lidem na Moravě. Ale právě i ti, kteří nejsou odtud, mi píšou samé pozitivní komentáře, což mě opravdu moc těší. Na obci mi řekli, že o takovou reklamu se snažili několik desítek let, a že mně se to podařilo ani ne za tři minuty,“ usmívá se Kamila.

Jak daleko se probojuje v soutěži Superstar, tím se teď netrápí.

„Ať už to dopadne jakkoliv, soutěž hodnotím kladně. Je to pro mě obrovská zkušenost a zážitek na celý život. Porota je úžasná, moc milí a sympatičtí lidé. Alespoň na mě byli moc hodní a ráda jsem je alespoň takto poznala,“ říká zpěvačka.

Vedle přínosu v podobě zkušenosti s vystoupením před kamerami či v poznání nových přátel, Superstar Kamile Polonyové podle jejích vlastních slov také otevřela dveře.

„Může si mě někdo všimnout a já můžu dál zpívat, koncertovat a dělat to, co mě baví. Za to jsem moc vděčná a děkuji za to,“ netají talentovaná dívka, která chce dál skládat vlastní písničky a jednou třeba i vydat vlastní album.

V současné době vystupuje v duu s Danem Jakubíkem. Hrávají při svatebních obřadech, oslavách a na menších akcích. Vyhraněný hudební žánr Kamila Polonyová prozatím nemá.

„Písnička Nad našú Hošťálkovú byla spojením moderní hudby a folkloru. Zanedlouho vyjde druhá naše vlastní písnička, která bude zase z trochu jiného soudku a bude slovensky. Slovensky proto, že mám tatínka Slováka, máme tam velkou rodinu a slovenština jako jazyk se mi moc líbí a mám k ní velmi blízko,“ vysvětluje Kamila.

Hudba se jí dotýká už odmala.

„V šesti letech mě děda přihlásil do Základní umělecké školy Vsetín, kde jsem chodila na zpěv, poté klavír, housle a kytaru. Jsem mu doteď vděčná, protože škola se pro mě stala mým druhým domovem,“ vzpomíná Kamila.

Trošku ji ale dodnes mrzí, že právě kvůli „zušce“ nestihla chodit do folklorního souboru, což si také vždy přála. Stíhat vše ale zkrátka nebylo možné.

„Naštěstí v poslední době vypomáhám v našem malém valašském kroužku na Základní škole v Hošťálkové společně s Janou Markovou. Práce s dětmi mě baví,“ přiznává studentka českého jazyka a hudební výchovy na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

Vedle studia a obrovského koníčku, kterým je hudba, už Kamile Polonyové příliš prostoru na další záliby nezbývá. Volný čas věnuje svému příteli, rodině a občas procházce či projížďce na kole.

„Chtěla bych ještě dodat, že si obrovsky vážím každé podpory a děkuji všem, kteří mi drží palce a nějakým způsobem mi věří a podporují mě. Opravdu si toho velice vážím. Děkuji, že můžu dělat to, co mě baví,“ uzavírá Kamila Polonyová.