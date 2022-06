„Chlapec byl objeven ve čtvrtek před půl jednou po poledni v části Boršic. Je v pořádku a byl předán rodičům,“ uvedla Milena Šabatová.

Spokojenost netajil starosta obce Roman Jílek, jenž byl jedním z mnoha, kteří pohřešovaného hledali.

„Je to se šťastným koncem a v to jsme také všichni hned od začátku pátrání doufali. Nakonec ho našel jeho starší brácha v obci v areálu letního kina. Pravděpodobně, když jej tam ráno hasiči hledali, tak se ukrýval někde jinde, ale podrobnosti k tomu nemám. Musel se tam nepozorovaně vrátit někdy v průběhu dne, ale to si myslím já,“ řekl Deníku Roman Jílek.

Hocha od čtvrteční půl třetí ráno hledalo více než 70 profesionálních i dobrovolných hasičů, včetně desítek policistů s dronem, termokamerou a policejním vrtulníkem. Prohledávali lesy, okolí Boršic i dalších obcí v podhůří Chřibů.

Hasiči měli vyhlášený třetí stupeň požárního poplachu a po pohřešovaném pátralo celkem 14 jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů ze širokého okolí, včetně jejich kolegů z Jihomoravského kraje.