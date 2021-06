V areálu Vsetínského pivovaru se po létech stagnace začaly dít věci. Mizí celé patra budov, dělníci opravují obvodové zdivo, staví opěrné zdi, chystá se kotvení do terénu za pivovarem, kácí se nemocné stromy, strhávají střechy, jednotlivé objekty už nemají okna.

Je ho škoda

Vsetíňané, kterým není lhostejný osud pivovaru, jehož historie sahá do první poloviny 17. století, jsou zvědaví a dění náležitě komentují nejen na sociálních sítích. Projevují lítost nad tím, kam areál dospěl, a považují za dobrou zprávu, že se o pivovar zase někdo stará.

„Býval jsem naproti a sledoval všechno dění. Někdy v roce 2000 se opravoval. Škoda, že se nezachoval provoz pivovaru,“ řekl Deníku Ladislav Mikula.

Marian Vilém se soustředí na minulost, která ho zajímá.

„Já pivo nepiju, ale baví mě historie Vsetína. Nerad bych, aby se na ni zapomínalo. Proto bych uvítal, kdyby byly uvnitř vystavené fotky starého pivovaru, nebo nějaké nástroje a pomůcky, které s pivovarnictvím souvisely,“ přišel s nápadem rodilý Vsetíňan.

Zachovají co nejvíc původního

Nový majitel pivovaru Deníku potvrdil, že pivo se vařit nechystá. Z pohledu zachování vzpomínek však potěšil.

„Mám rád historii. Při opravách a úpravách objektu chci zachovat co nejvíce z původního, včetně materiálů. Čistíme a schováváme každou cihlu, která půjde znovu použít. Máme uložené trámy a dokonce kramle a původní kované čtyřhranné hřeby,“ přiblížil Josef Sušeň.

Opravit přední část pivovaru potrvá podle jeho slov tři roky. Celý areál pak poskytne kompletní služby asi za pět let. Ve spodní části budou komerční prostory, řeznictví, zelinářství a bezlepková pekárna, jejíž provoz budou moci návštěvníci sledovat shora přes sklo. V podkroví bude prostor pro mezonetové (vícepodlažní) byty, investor zvažuje také ubytovnu.

Historická mini galerie

V kavárně najdou hosté otevřený prostor, ve kterém „výstava“ původních plánů, dokumentů a dobových fotografií přiblíží historii pivovaru.

„Plánujeme také cukrárnu a restauraci s plnohodnotnou kuchyní. Nejen v restauraci chci zachovat trámy a co nejvíce z původního. Jsou tu nádherné klenby. Trochu bojujeme s hygienou, protože normy nedovolují nízké stropy. Věřím, že se to podaří vyřešit,“ nastínil majitel, který koupil pivovar vloni za 8,3 milionů korun.

Než získá areál zamýšlenou podobu, čeká dělníky spousta práce. První část - úklid mají za sebou. V zanedbaném pivovaru zůstal nepořádek, který se tu hromadil, po jeho uzavření v roce 1998, více než dvacet let.

Uvnitř nalezli vyzděnou šestimetrovou šachtu, ve které byly plynové masky, etikety a další tuny nepořádku. Střecha byla v havarijním stavu, po zdech stékala voda. Vlhkost byla cítit na každém kroku.

Z prostoru za budovami vybagrovali dělníci půlmetrové nánosy bahna. Ke slovu přišli dřevorubci, kteří udělali pořádek s nemocnými a nebezpečnými stromy a také statici. Svah, na jehož vrcholu je sídliště Hrbová čeká zpevnění v podobě třiceti zajišťovacích kotev. V budoucnu tu má být zóna pro matky s dětmi s průlezkami a houpačkami. V plánu je propojení Hrbové a pivovaru stezkou.

120centimetrové zdi

Dělníci už také začali s opravami zdí. Vzhledem k dlouhodobému zanedbání budou muset část z nich nahradit novými. Některé jsou sendvičové a mají až sto dvacet centimetrů šířku.

„Někde jsou vyzděné ze šutru, prokládané cihlami. Asi nebyl materiál. Stavěli z toho, co bylo. Ale poradili si,“ popsal zedník Karel Malina.

S kolegy se shodli, že v solidním stavu zůstaly sklepy. Téměř celý objekt zbavili omítek, které byly podle jejich slov velmi tvrdé, s vysokým obsahem cementu. Areál měl původně tři studny, z nichž jednu se pokusí nový majitel zachránit. Po deštích našli v areálu pivovaru pstruha, což dokazuje, že kanalizace je propojená s řekou Bečvou.

Historik je spokojený

Historik Pavel Mašláň z Muzea regionu Valašsko považuje probíhající rekonstrukci za přínosnou.

„Ať tam bude cokoli. Bude lepší, když zůstanou budovy zachované, než by se měly zbořit,“ svěřil se Deníku.

Podle jeho slov je dnes nereálné, aby v těchto místech byl pivovar v původní velikosti. Pokud bude v areálu restaurace, cukrárna a další provozy podle plánu investora, je dobře, že areál zůstane zachovaný aspoň tímto způsobem.

„Dnes se hodně opravují historické, nebo polo industriální prostory. Když se rekonstrukce povede, vypadá to dobře. Doufám, že se to dotáhne do konce i se Vsetínským pivovarem, protože ty budovy by si to zasloužily,“ uzavřel historik.

Jak šel čas se Vsetínským pivovarem



1663 – založení pivovaru? (první písemná zmínka z roku 1610)

1890 – Thonetové získali panství vč. pivovaru, vzniká Thonetova pivovarní společnost Vsetín

1948 – po znárodnění byl provoz součástí společnosti Slovácké pivovary národní podnik se sídlem v Jarošově

1953 – pivovar se dostal pod křídla národního podniku Valašské pivovary

1960 – v ČR byly vytvořené kraje a s touto změnou souvisel vznik uskupení Severomoravské pivovary a sodovkárny n.p.

po r. 1989 – součást Moravskoslezské pivovary Přerov

1995 – z pivovaru se stala samostatná firma z názvem Vsacan, pivovar Vsetín, s.r.o.

prosinec 1997 – poslední uvařená várka

leden 1998 – uzavření pivovaru

2011 – v květnu se v tisku objevila zpráva, že nový majitel pivovaru má v úmyslu areál zdemolovat a postavit tu moderní dům s prodejnou kancelářské techniky. Z plánů sešlo

2016 – pivovar je k mání za 10 milionů korun

2020 – Vsetínský pivovar kupuje Josef Sušeň za 8,3 milionu korun

zdroj: prazdnedomy.cz