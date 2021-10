Nastává tak několikaminutové ježdění v okolí a hledání, kam by řidiči mohli svá vozidla zaparkovat. Situace se zdá být bezvýchodná. Města nejsou „nafukovací“ a tak nelze stavět stále nová parkoviště.

Problémem se zabývají všechna větší města na Zlínsku. V Luhačovicích však řekli dost a přišli s variantou, která u nás zatím není běžná, za to pomůže s parkováním.

Podle starosty Luhačovic Mariana Ležáka, situaci na sídlištích nelze řešit zavádění tak zvaných modrých zón, právě vzhledem k omezeným možnostem parkování na sídlištích. Přesto vedení luhačovické radnice přichází s myšlenkou, jak lze tento problém vyřešit.

„Inspirovali jsme se tzv. „švýcarským modelem“ a proto chceme na vybraných sídlištích zavést aktuálně nový systém parkování přínosný v první řadě pro obyvatele s trvalým pobytem v Luhačovicích. A jak tento model parkování, který má za cíl efektivní využití parkovacích míst, podle starosty vypadá?

„Při tomto systému bude řidič moci v čase od 7 hodin do 18 hodin zaparkovat ve vybraných zónách jakékoliv auto bez omezení. Mimo tuto dobu, tedy v čase 18.00 až 7:00 zde budou moci parkovat pouze majitelé vjezdového oprávnění vydaného městem,“ naznačil Marian Ležák s tím, že v současnosti město připravuje, za jakých podmínek bude vjezdové povolení vydáváno. Primárně půjde podle něj o upřednostnění obyvatel, kteří mají v Luhačovicích trvalý pobyt.

„Bude pouze pro obyvatele, kteří mají na sídlišti trvalý pobyt a vlastní řidičský průkaz s tím, že ten jim bude vydán pouze pro dvě auta na domácnost,“ přiblížil starosta s tím, že oprávnění k vjezdu nebude označeno SPZ jejich vozidla pro případ, že by chtěli toto oprávnění půjčit, například návštěvě a sami zaparkovat jinde.

„Karta bude vlastně oprávněním ke vjezdu, budou nyní vydávány našim občanům zdarma a bez ní nebude možné jakékoliv vozidlo ve stanovené večerní době na vytyčené ploše zanechat,“ zdůraznil Marian Ležák.

„Chceme docílit efektivnějšího a spravedlivějšího parkování a zároveň tím omezit ty, kteří tam nechávají stát svá vozidla delší dobu a mnohdy tam ani nebydlí. Systém upřednostní a pomůže lidem, kteří tam žijí a večer nemají kde odstavit své vozidlo. Pro nevlastníky vjezdové karty bude alternativou parkování na odstavné ploše v rozumné docházkové vzdálenosti a tím se zamezí živelnému parkování v ulicích. Míst je opravdu nedostatek a ani tento systém nedává 100 % jistotu, že vždy u sídliště zaparkujete, ale už nyní můžeme potvrdit, že při časovém omezení volného parkování bude večer míst víc,“ vysvětlil.

Teď se vedení luhačovické radnice na nový systém připravuje.

„V současnosti už máme všechna potřebná dopravní povolení a připravujeme podmínky vydání karty ke vjezdu,“ zmínil Marian Ležák.

Na řadu podle něj přijde i nové dopravní značení, k tomu musí město zajistit i součinnost městské policie při kontrolách, aby byl systém funkční.

„Rádi bychom v průběhu měsíce října vše připravili, tak bychom mohli na konci tohoto roku začít vydávat první karty,“ představil starosta Luhačovic. První povolení plánují v Luhačovicích vydávat na sídlišti ulice Masarykova.

„Postupně však budeme pokračovat i v dalších lokalitách, a to v okamžiku dokončení odstavné plochy u sídliště Zahradní čtvrť a Družstevní ul.,“ dodal Marian Ležák.

Na kroky luhačovické radnice a jaký hlavně budou mít efekt, čekají i starostové okolních měst, kterým se nový systém líbí. S jeho zavedením zatím váhají, jejich rozhodnutí ovlivní dopravní experti, které oslovili s vypracováním studie, jak by se v jejich místě systém osvědčil.

Například ve Valašských Kloboukách na sídlišti Luční to zatím není možné.

„Systém se nám líbí, uvažujeme o něm a jsme v kontaktu s dopravně projekční kanceláří. Ve Valašských Kloboukách však nejsou všechna sídliště pro tento systém vhodná. Například na sídlišti Luční nejsou oficiální parkovací plochy, pouze zpevněné plochy. Zde můžeme o nových pravidlech v parkování uvažovat teprve až po revitalizaci této lokality, na kterou se připravujeme,“ uvedla starostka Valašských Klobouk Eliška Olšáková s tím, že podle jejího mínění nový systém pomůže sídlištím například v tom, že se parkoviště nebudou plnit vozidly, která nejsou využívána.

S jejím názorem souhlasí i starosta Brumova-Bylnice Kamil Macek. I zde oslovilo vedení radnice dopravní experty. I podle Kamila Macka má však každé město jiné podmínky pro to, aby mohlo systém zavést.

„Nebude to jednoduché, jde o dlouhodobou záležitost, než by se celý systém uvedl do praxe,“ naznačil Kamil Macek.

V krajském Zlíně na třicetitisícovém sídlišti Jižní Svahy o podobném způsobu parkování zatím neuvažují.

„Ať jde o model modrých zón nebo vjezdové karty, vše má své pro a proti. Je potřeba zvážit, co bude dávat smysl. Omezením parkování o to víc zahustíme jiné ulice, zkrátka vozy, které nebudou moci na parkovištích stát, posuneme jinam. Proto jde o připravenost lokalit v okolí, na to, jakou budou mít kapacitu. Město není nafukovací, protože ty auta se z nich neztratí,“ připomněl primátor Zlína Jiří Korec.