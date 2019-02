Mladí supi, 2 samičky a 1 samec, budou nejprve umístěni do aklimatizační voliéry, zhruba po půl roce pak vypuštěni v bulharských horách.



Včerejší transport tak znamenal nejen další šanci na rozšíření divoké populace supů v Bulharsku, ale stal se i hezkou oslavou desetileté úspěšné mezinárodní spolupráce.



„Včetně třech supů bělohlavých, které si dnes bulharští kolegové odvezou, jsme do volné přírody přemístili již čtrnáct supů. Považuji to za významný a velký úspěch a naplnění jednoho z hlavních poslaní každé moderní zoo,“ hodnotí ředitel Roman Horský.



Zlínská zoo patří mezi nejúspěšnější chovatele supů ve světovém měřítku, navíc je jednou z mála zahrad, která odchovává mláďata přirozeným způsobem pod rodiči. „Jsem pyšný na práci mých kolegů chovatelů, dokázali opravdu mimořádné věci,“ dodal ředitel Horský.



Supi patří k nejohroženějším druhům ptáků na světě. Používání veterinárního přípravku diclofenac pro léčení zánětů u dobytka mělo katastrofický vliv na tři druhy asijských supů, jejich počty poklesly o 99 procent.



Zákaz tohoto léčiva přispěl ke stabilizaci populace, návrat na původní stavy je však velmi pozvolný. (poh)