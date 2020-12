Jedním ze signatářů výzvy je primář infekčního oddělení Slezské nemocnice v Opavě a místopředseda Společnosti infekční lékařství ČLS Petr Kümpel.

„Celý život pomáhám zachraňovat životy lidí a bojuji s nejrůznějšími druhy infekčních nemocí. Proto jsem hluboce znepokojen nedostatečnými a často zavádějícími informacemi v naší zemi o nejúčinnější zbrani na infekční nemoci, kterou je jednoznačně očkování. Díky očkování a účinným lékům na infekce, proti kterým ještě vakcína není, jsme byli do loňského roku v boji s viry a baktériemi velmi úspěšní. V posledních měsících jsme ale s kolegy viděli na zákeřný virus umřít stovky lidí, kterým jsme nemohli pomoci. Bohužel ne všichni byli skutečně staří či jinak nemocní, jak se často tvrdí. Bez účinné vakcíny pandemii neporazíme“, varuje primář Kümpel.

Další ze signatářů výzvy je předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP Roman Chlíbek. “Díky očkování neumírají novorozenci na tetanus, zmizely smrtelné pravé neštovice a prakticky nevíme, co je to záškrt. Vyhýbat se očkování je facka moderní medicíně a pokus vrátit se v prevenci infekčních nemocí do 18. století. Ano, vakcína proti COVID-19 je nejrychleji vyvinutá vakcína v historii lidstva, nikoli však na úkor bezpečnosti. Nechci přihlížet tomu, jak zbytečně a předčasně umírají lidé jen proto, že nezodpovědní jedinci odmítají očkování”, říká profesor Chlíbek.

Lék zatím není

Vědci zatím nevyrobili účinný lék proti novému typu nemoci. „Po roce usilovného vývoje máme k dispozici jen několik pomocných léků, které jsou schopny zlepšit prognózu nakažených o necelých 10-20 %, což je číslo zoufale nízké,“ vysvětluje Hana Roháčová, primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce.

Čeští odborníci nákazu a její šíření považují za nebezpečnou ruskou ruletu. „Dnes má v Česku každý člověk ve svém okruhu někoho, kdo byl či je COVID-19 pozitivní. Často slyším, jak si lidé povídají o tom, že jeden ztratí pouze čich nebo chuť a druhého koronavirus srazí k zemi. Ano, tato nemoc je hodně nečitelná a neřídí se žádnými pravidly. O to je pro nás těžším soupeřem. Je nutno zdůraznit, že řadu týdnů v ČR umírá na infekci či s infekcí (která zhorší jiné onemocnění) více než 100 lidí za den. Sílu koronaviru demonstruje i černé úterý 3. listopadu 2020, kdy za jediný den virus usmrtil 261 osob. To je číslo, které si minulé generace infektologů, epidemiologů, mikrobiologů nedokázaly ani představit. Současné denní číslo mrtvých s COVID-19 výrazně převyšuje číslo zemřelých s nádorovými onemocněními,“ popisuje Stanislav Plíšek, předseda České infektologické společnosti ČLS JEP a přednosta Kliniky infekčních nemocí FN a LF UK v Hradci Králové a zároveň apeluje na veřejnost: „Zvláště v době uvolňování je nesmírně důležité zodpovědné chování celé společnosti, zejména dodržování pravidla 3R - používání roušek, mytí rukou, dodržování dostatečných rozestupů“.

VÝZVA KE ZVLÁDNUTÍ SOUČASNÉ EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE S COVID-19 A OČKOVÁNÍ - celý text

Vakcína je naší jedinou zbraní



Chovejme se nadále zodpovědně - dodržujme pravidlo 3R - nosme roušky, myjme si ruce, dodržujme dostatečné rozestupy - neshlukujme se.



Celý svět a také Českou republiku zaplavují cílené dezinformační zprávy a fake news o očkování proti COVID-19. Informacím podléhá značná část populace, včetně některých zdravotníků. Vakcína je jedinou šancí společnosti zvládnout pandemii koronaviru. Přední čeští infektologové, vakcinologové a epidemiologové tímto vyzývají zdravotnickou i laickou veřejnost k neustálému zodpovědnému chování a nepodceňování této nemoci. Společně tvrdíme, že očkování je z dlouhodobého hlediska nezbytné pro ovlivnění nepříznivého epidemiologického vývoje a pro návrat k normálnímu životu.



Lékaři infekčních oddělení, kteří od jara denně bezprostředně bojují za záchranu životů stovek pacientů postižených infekcí COVID-19, spolu s vakcinology, kteří pozorují narůstající odpor k očkování, vyjadřují hluboké znepokojení nad nedostatečnými a často zavádějícími informacemi o očkování v naší zemi. Denně vidíme těžká zdravotní postižení, úmrtí a tragédie v rodinách, v rozsahu ještě před rokem zcela nemyslitelném. Potvrzujeme, že přes maximální úsilí vědeckých týmů na celém světě nemáme a v brzké době nebudeme mít účinný lék proti koronaviru, který se nadále vyznačuje mimořádnou nakažlivostí a zákeřností. Po roce usilovného hledání sdělujeme hluboké zklamání, že máme k disposici jen několik pomocných léků, které jsou schopny zlepšit prognózu nakažených o necelých 10-20%, což je číslo zoufale nízké. Nákazu nadále považujeme za nebezpečnou ruskou ruletu, která si své oběti hledá bez větších pravidel. Po řadu týdnů v České republice na tuto jednu infekci umírá denně více než 100 lidí, před měsícem to bylo již i přes 250 lidí denně, což je číslo dříve pro několik generací infektologů, mikrobiologů či epidemiologů zcela nemyslitelné. Toto číslo je nyní výrazně vyšší než kolik obětí si denně u nás žádají onemocnění nádorová. Proto svědomitě dodržujme stanovená protiepidemická opatření. Používejme roušky, udržujme rozestupy, dezinfikujme si ruce a až to bude možné, nechme se očkovat.



Od dob lékaře Edwarda Jennera, který s očkováním začal před více než 220 lety, byly vývoj a výroba vakcín dokonale propracovány. Vakcíny jsou mimořádně bezpečné a nikdo nezpochybní, že jsou zodpovědné za záchranu miliónů lidských životů na celém světě. Očkování je právem označeno za nejvýznamnější vymoženost lidstva a medicíny novověku. Na rozdíl od vývoje nových molekul a léků, které by se mohly uplatnit v léčbě infekční nemoci, se v případě vývoje vakcíny jedná o postupy a zásady přípravy dlouhodobě známé a ověřené z vývoje jiných vakcín, a je tedy možné je označit za bezpečné. Složitosti a rizika při vývoji nových protivirových léků jsou proti vakcínám tedy výrazně odlišné, i vakcína proti sezónní chřipce pro předem určené kmeny musí být vyrobena na daný rok v řádu několika měsíců a nikdo krátkost času na přípravu nerozporuje.



Teď je čas říci, že vakcinace je lepší, než sedět měsíce zavření doma. Teď je čas říci, že účinnost i bezpečnost vakcíny bude velmi pečlivě sledována. Teď je čas říci, že je nutno spojit síly zdravotníků, představitelů státu, médií v jeden proud podpory očkování.



Tvůrci této výzvy – členové Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP si uvědomují vážnost současné situace a vyzývají všechny představitele státu, zdravotnickou veřejnost, média, správce sociálních sítí o maximální podporu edukace o prospěšnosti očkování. Očkování považujeme v současné době za nejúčinnější, bezpečný a jediný dostupný nástroj k zvládnutí závažné pandemie. Za jediný nástroj, který je již dnes schopen zamezit stovkám, tisícům zbytečných úmrtí, závažným dlouhodobým i celoživotním postižením zdraví, rodinným tragédiím.



Vyzýváme každého zdravotnického pracovníka, tak jak považuje za samozřejmé být očkován proti virové hepatitidě B, aby měl profesionální přístup k očkování proti nemoci COVID-19 a to nejenom kvůli sobě, ale zejména kvůli svým pacientům. Měl by očkování propagovat, ale také sám se nechat očkovat, co nedříve to bude možné.



Vyzýváme k odpovědnosti všechny, kteří bezohledně hazardují s lidským zdravím šířením často zcela nesmyslných, hloupých desinformací a pochyb o očkování.



Vyzýváme vás lidi - rozhodujte se dle vlastního rozumu a pravdivých informací.



Prim. MUDr. Petr Kümpel – místopředseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Doc. MUDr. Stanislav Plíšek, Ph.D. – předseda Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP

Prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D. – předseda České vakcinologické společnosti ČLS JEP

Prim. MUDr. Hana Roháčová, Ph.D. – primářka Kliniky infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze

MUDr. Pavla Křížová, CSc. – předsedkyně Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP



V Praze, Hradci Králové a Opavě dne 8. 12. 2020