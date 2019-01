Zlínský kraj - Financování čtyř krajských nemocnic, to byl hlavní problém vedení Zlínského kraje v oblasti zdravotnictví, sociálních věcí a školství v končícím volebním období. Loni nemocnice skončily se ztrátou asi 189 milionů korun, což je zhruba stejně jako v roce 2010.

Ilustrační foto: Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně | Foto: DENÍK / Matej Slávik

V oblasti školství přibylo v posledních letech dětí v mateřských školách, naopak ubylo středních škol i středoškolských studentů. Vznikl krajský sociální fond a speciální software zpracovávající data od poskytovatelů sociálních služeb. V kraji se také navýšily kapacity domovů pro seniory, přibylo zejména zařízení se specializovanou péčí.

Zadluženost nemocnic lze podle krajské radní Hany Příleské (ČSSD) řešit jen úsporou nákladů a zvýšením výnosů. Ztráta v loňském roce podle ní vznikla mimo jiné také proto, že nemocnice na základě tehdy platné úhradové vyhlášky nedostaly zaplacenu všechnu skutečně poskytnutou péči.

„Vzhledem k tomu, jak je nastavena úhradová vyhláška pro rok 2012, nelze očekávat enormní zvýšení příjmů od zdravotních pojišťoven. Proto je nezbytné zabývat se nákladovou stránkou," uvedla radní s tím, že úsporu přinese restrukturalizace lůžkového fondu a lepší organizace práce.

„Stále jsou rezervy v cenách a ve spotřebě zdravotnického materiálu," poznamenala Příleská.

V kraji fungují také soukromá zařízení, například zlínská Nemocnice Atlas nebo nemocnice ve Valašském Meziříčí. Krajské nemocnice nabízely v loňském roce 2318 akutních lůžek, oproti roku 2008 jich ubylo o více než stovku.

Záchytka je stále plnější opilců

Zvýšil se však počet ošetřovatelských lůžek. V roce 2010 bylo v kraji podle Zdravotnické ročenky celkem 3051 lůžek. V areálu kroměřížské nemocnice nadále funguje protialkoholní záchytná stanice, byť kraj již řadu let zvažuje její stěhování do Zlína. Záchranáři a policie by však zařízení raději viděli umístěné ve středu zlínského regionu. Loni na záchytce ošetřili 1030 opilců, což je o 79 více než v roce 2010. Jejich počet postupně narůstá.

V posledních letech přibyla v kraji nová stanoviště zdravotnické záchranné služby ve Zlíně, Uherském Hradišti, Uherském Brodě, Valašském Meziříčí a Bystřici pod Hostýnem. Plánuje se přístavba ve Vsetíně a nové stanoviště v Karolince. Chybí už jen jedno či dvě stanoviště v okrajových částech kraje v okolí obcí Starý Hrozenkov a Suchá Loz. Síť stanovišť tak bude již téměř kompletní.

Školou povinných hodně ubylo

V oblasti školství se za poslední roky snížil počet studentů středních škol. „Dotýká se to všech škol, byť v okresních městech méně. V horizontu následujících šesti let se musí střední školy vyrovnat s poklesem žáků až na 70 procent současného stavu," uvedl radní Josef Slovák (ODS). Ubylo také žáků základních škol, oproti roku 2008 asi o 4000 dětí. Naopak se zvýšil počet vysokoškoláků, o 3000 dětí více navštěvuje také mateřskou školu.

V kraji se navýšila kapacita domovů pro seniory, část se změnila ve specializovaná zařízení pro osoby s Alzheimerovou chorobou a jinými typy zejména stařeckých demencí. Jejich počet bude podle radní Taťány Nersesjan (ČSSD) narůstat. V posledním volebním období vznikl sociální fond a software zpracovávající data všech poskytovatelů sociálních služeb.