Dva roky uplynuly od doby, kdy Městská policie Zlín představila ve svém operačním středisku policejní systém, který v té době u nás neměl obdoby. Ten zajistil zlínským strážníkům dokonalý přehled o pohybu hlídek, okamžitou dokumentaci všech zjištěných poznatků z terénu a tím v důsledku zefektivnil plánování dohledu nad bezpečností ve městě.

ZÁBĚRY SE SEJDOU NA JEDNOM MÍSTĚ

Ve Zlíně je v současné době 32 kamerových bodů, které monitorují veřejná prostranství, dalších sto kamer přibylo v rámci projektu Bezpečnost ve školách.

Všechny záběry z kamer, podněty od občanů i informace od hlídek v terénu se setkávají ve stálém operačním centru MP Zlín.



Dalším krokem k tomu, aby toto pracoviště odpovídalo vysokým nárokům dnešní doby, byla potřeba dovybavit jej dalšími technickými prvky, které by usnadnily a v rámci možností zpříjemnily jinak psychicky náročnou práci.

Zlínští strážníci se při ukončené rekonstrukci dočkali například nového ventilačního zařízení pro výměnu vzduchu s klimatizační jednotkou, zodolněných pracovních desek stolů a dalších „vychytávek“, které by měly vést k vyššímu komfortu při práci na tomto pracovišti s nepřetržitým provozem. Úpravy jsou jednou ze tří výrazných změn operačního střediska během čtyř let.



UKÁZKOVÉ PRACOVIŠTĚ

Operační středisko Městské policie Zlín prošlo už několikátou výraznou změnou vedoucí k novějším a pokročilejším technologiím.

I podle reakcí pozvaných hostů je mnohdy oprávněně vnímáno jako ukázkové pracoviště pro kolegy z jiných měst, kteří se ve Zlíně nechají inspirovat.

V zásadě lze konstatovat, že rekonstrukce pracovních míst operačních důstojníků tak úspěšně završila období, v němž byla nejprve vybudována moderní monitorovací stěna a zaveden nový policejní systém.

Milan Kladníček, ředitel MP Zlín, říká pro Deník:

„Prevence kriminality a předcházení nebezpečným situacím je vždy levnější než řešit následky.“

Jak dlouho trvala rekonstrukce a co všechno obnášela?



Samotná rekonstrukce stálého operačního centra MP Zlín trvala bez zahrnutí přípravy projektu rekordních 13 dní. V té době jsme provedli rekonstrukci silnoproudu a slaboproudu, datové sítě a kamerového systému. Troufnu si říct, že vespod pod podlahou této místnosti je zhruba kilometr a půl a nahoře, ve skrytu stropních podhledů, půl kilometru kabeláže. Dělali jsme rekuperaci vzduchu, abychom zajistili čistý vzduch na pracovišti. Pracovníci operačního střediska mají nové elektrické stoly s pojezdem, aby si mohli u své práce i stoupnout. Kolik rekonstrukce operačního střediska stála? A z čeho byla hrazena?



Rekonstrukce stála 1,2 milionu a byla hrazena z rozpočtu města.



Modernizace je velkým trendem městské policie. Proč se na ni tady tak sází?



Pokud budu mluvit o moderních trendech ve Zlíně, tak si myslím, že je to taková sounáležitost myšlenky a chuti investovat do bezpečnostních systémů. Osobně tvrdím, že prevence kriminality a předcházení nebezpečným situacím je vždy levnější než následky.



Zlín hlídá velké množství kamer. Kolik jich je?



Ve Zlíně máme celkem dvaatřicet kamerových bodů, které monitorují bezpečnost a pořádek, a k tomu ještě další stovku kamer přímo u vstupů do škol.