Luhačovice - Luhačovice vhodné jen pro sezonní lázeňské pobyty seniorů? Tak to už brzy nebude pravda. K rázným krokům a velkým změnám se rozhodli mladí podnikatelé z Luhačovic, kteří se spojili pod značkou s názvem Resort Luhačovice. Hlavní poselství této iniciativy je pozvednout město na vyšší úroveň a vybudovat celoroční moderní turistickou destinaci pro všechny věkové kategorie.

Podnikatelé spojili své síly a založili Resort Luhačovice. Jeho hlavním úkolem je zejména pozvednout úroveň města a přitáhnout turisty

„Už dávno neplatí, že Luhačovice rovná se lázně. Veřejnost by město měla vnímat v širším měřítku," říká jeden z iniciátorů vzniku Resortu Luhačovice Roman Taťák.

Podle mladých hoteliérů je třeba změnit směřování města nejen kvůli moderním trendům v cestovním ruchu, ale také kvůli změnám v legislativě. Ta totiž rozsah lázeňské péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění značně omezuje.

Do Luhačovic vždy podle tamního starosty Františka Hubáčka jezdili spíše starší lidé a právě to je prý potřeba do budoucna změnit. „Chceme sem dostat všechny věkové skupiny. Zaměření na mladší kategorii je výhodné v tom, že tito lidé v produktivním věku si budou schopni zaplatit samoplátecký pobyt, a přijedou tedy do Luhačovic skutečně relaxovat," zdůvodnil svou podporu iniciativy Hubáček.

„Tak jako se dříve lázeňství snoubilo s pohodou a pasivitou, tak moderní forma relaxace má návaznost na zábavu s aktivitou. Snažíme se o rozšíření nabídky služeb se zaměřením na rodiny s dětmi, mladé páry i aktivní seniory. Tomu odpovídá i náš květnový veřejný cyklo výjezd po nově značených trasách v okolí Luhačovic, nebo červnový funny zábavný den pro celou rodinu s prvky andrenalinu. Pro velké i malé návštěvníky budou připraveny atrakce jako je paintball, airsoftová střelnice, čtyřkolky, zorbing, luky, kuše, armwresling, různé další soutěže a pro nejmenší vystoupení Michaly Nesvatby," uvedl Marian Ležák, iniciátor RESORTU LUHAČOVICE a radní.

Pro turisty chystají celou řadu aktivit

Věří, že se díky novince pohled na Luhačovice jako na lázně pro starší generaci změní. „Chceme se v nabídce skutečně věnovat i mladším lidem, kteří se sem pak budou vracet jako zdatní senioři," poznamenal starosta.

Resort Luhačovice má v plánu zavést celoroční možnosti v oblasti aktivní turistiky, rekreace, outdoor pobytů či wellness. Lázeňství by se podle představitelů iniciativy mělo pojmout moderně. Příprava podle starosty probíhá vlastně už několik let.

„Postavilo se tady sportovní centrum, krytá plovárna, na přehradě se vybudoval aquapark. Tohle všechno jsou kroky, které směřují právě k té zmiňované mladé generaci," potvrdil starosta Luhačovic s tím, že velký počet návštěvníků láká hlavně zábava a relaxace. „Luhačovice jim to proto musejí nabídnout, jinak by lidé neměli žádný důvod přijet," uvědomuje si starosta.

Všechny informace bude návštěvníkům přinášet hlavně nový webový portál resort-luhacovice.cz. Marketingové aktivity iniciativy jsou podpořeny finančními prostředky, které dali dohromady zejména podnikatelé.

Podpoří je i Centrála cestovního ruchu

Přesto však resort počítá s podporou místních samospráv, různých subjektů a také Centrály cestovního ruchu Východní Moravy.

„S Resortem Luhačovice budeme spolupracovat rádi. Tento krok je velmi pozitivní, protože v zahraničí řada špičkových lázeňských destinací ztratila svůj lesk jen proto, že nenašly alternativu k poklesům tradičních lázeňských hostů v dobách hospodářské recese," doplnila ředitelka Centrály cestovního ruchu Dana Daňová.

Iniciativu Resortu Luhačovice se rozhodla podpořit i luhačovická Vincentka, která pomůže zejména v komunikaci a propagaci veškerých aktivit.

„Do tohoto projektu chceme přispět jeho propagací. Jedním z prvních kroků jsou informační visačky na jednotlivých láhvích prodávané vincentky," upřesnil formu podpory ředitel společnosti Vincentka Jan Šumšal.

Zajímavé akce už v červnu

S obohacením každoroční kulturní nabídky města chce Resort Luhačovice začít už v červnu.

Návštěvníci lázeňského města se mohou těšit na dětské dny, gastronomické i cyklistické akce či wellness víkendy.

„První akcí bude Zábavný den hotelu Vega, který se uskuteční 24. června. Přinese dětské hry, soutěže, adrenalinové hry a několik kulturních vystoupení," upřesnil ředitel Luhačovického Zálesí Roman Kašpar.

S podzimními měsíci přijde na řadu Gastro víkend s tradiční kuchyní regionu, který se má stát zárodkem pro připravovaný Gastro festival.

Wellness víkendy, které budou návštěvníkům sloužit zejména k relaxaci a odpočinku, jsou plánovány na počátek zimy.