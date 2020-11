Trail má zatím dvoukilometrovou trať, před dokončením je více než dvojnásobně dlouhá. Převýšení by mělo být okolo jednoho sta metrů, dělá se vše pro to, aby trať získala certifikaci a mohly se na ní už v příštím roce uskutečnit závody.

Autorem myšlenky a většiny prvků, které na trati vznikly, je Radovan Šťastný. Bydlí ve statku v Kletné a procházel se tudy někdy v únoru se psem, když ho napadlo, že by nebylo marné udělat v místě nějakou tréninkovou trať. V Ostravě se totiž v cyklistickém oddílu věnuje dětem.

„Tak jsem tady začal chodit s lopatou a krumpáčem a po několika týdnech tady přijel s traktorem kamarád, který už se na ně nemohl dívat. Začalo to pak nabírat obrátky a už to má na některých místech parametry, které se dají nazvat profesionální,“ řekl Radovan Šťastný a dodal, že trať prochází v blízkosti pastvin, na nichž se pasou krávy, proto název Cow trail. „Z druhé strany jsou tady vidět krátery po bombách, a jsou tady i propady po důlní činnosti, z dob, kdy se zde těžil galenit. Všechny tyto prvky se snažíme využívat,“ poznamenal.

Miloš Židík, ředitel plánovaného závodu MTB XC v Kletném v příštím roce, jenž také pomáhal s propagací nového trailu, uvedl, že parametry, které trať má, korespondují s plnohodnotným cross country závodem, který se organizátor nemusí bát do budoucna zařadit do závodu kalendáře Českého poháru nebo i do Mezinárodní cyklistické unie UCI. „Vidím velký potenciál, který ta trať má, a to nejen z pohledu závodů, ale i celoročně. Je to skvělé tréninkové prostředí pro mládež a děti,“ upozornil Miloš Židík, jenž pro Deník doplnil, že by nebylo od věci vybudovat v místě pro cyklisty, kteří si zde přijedou zajezdit, nějaké aspoň menší zázemí.

Zdroj: Ivan Pavelek

Tomu by mohl napomoci třeba Moravskoslezský kraj. Přítomný náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Jan Krkoška připomněl, že Moravskoslezský kraj se podílí na organizaci závodu Míru. „Máme se čím pochlubit, protože naše tratě jsou velmi kvalitní. Pro Deník později doplnil, že pokud by tvůrci Cow trailu chtěli vybudovat nějaké zázemí pro cyklisty, mohou zažádat o dotaci v rámci některého programu, které kraj vyhlašuje.

Mezi cyklisty, kteří si trať vyzkoušeli, byli i Jana Czeczinkarová a Matěj Průdek, oba juniorští reprezentanti České republiky. Trať se oběma jezdcům líbila i proto, že je na poměrně malé rozloze s pestrou skladbou prvků.

Nový trail všichni uvedení společně pokřtili kravským mlékem.