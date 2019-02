Střední a východní Morava/Prostějov – Táta dvou holek a dvou kluků Jean Marc Chammas se narodil francouzským rodičům v roce 1981 v africkém městě Libreville (stát Gabon, pozn. red.), kde prožil dětství. Otec Jeana Marca Chammase byl diplomatem, proto jako kluk Jean Marc poznal také africký stát Burkina Faso nebo Madagaskar.

Jean Marc Chammas | Foto: DENÍK/archiv

V Africe však zůstal jen do maturity, kterou složil na francouzském lyceu.

„Doma v Africe byly pouze francouzské školy s francouzskými profesory. Celý školský systém, včetně maturity, je tam francouzský. Chybí tam ale vysoké školy. Ty jsou pouze v určitých lokalitách, proto jsem odešel studovat do Francie," popisuje Jean Marc Chammas.

Při studiích ve Francii pak stačila jedna návštěva festivalu a shodou náhod, či možná díky osudu se dostal do České republiky. Konkrétně do Prostějova, kde dnes žije již jedenáct let se svou manželkou Janou Chammas a jejich čtyřmi dětmi.

„V roce 1999 se konal festival lidových tanečních souborů ve francouzském městě Port-sur-Saône. Tady jsem potkal Janu, která tam byla s kralickým lidovým souborem Klas, a zakoukali jsme se do sebe. A to v době, kdy jsme neměli internet ani mobilní telefon," upozorňuje muž s africkými kořeny.

„Přesto jsme zůstali v kontaktu - každý týden jsme si psali dopisy. Vánoce v roce 1999 už jsem trávil v Česku," vzpomíná třiatřicetiletý Jean Marc Chammas.

Jejich setkání je dokonce zaznamenáno v kronice kralického souboru.

„Rok 1999: V městečku Port-sur-Saône probíhá celý týden mezinárodní folklorní festival za účasti 9 souborů z celého světa. Naše muzika pod vedením nového primáše Robina Sekaniny je oceněna pohárem jako nejlepší. Někteří z nás si dále přivezli pohár za běh či za zpěv, a jedna tanečnice dokonce ženicha," píše se například v kronice hanáckého souboru Klas.

V Česku s manželkou žije Jean Marc Chammas od roku 2003. V průběhu tohoto roku se spolu nejdříve odstěhovali do Smržic, odtud pak přesídlili do Prostějova.

„Zůstali jsme bydlet v České republice už jen proto, že se zde stále dodržují tradice jak na Velikonoce, tak na Vánoce. Nevím, jestli je to tak intenzivní také v Čechách jako tady na Moravě, ale je to hezké a doufám, že budoucí generace budou v tradicích pokračovat," říká Jean Marc Chammas, který v česku pracuje pro společnost v oboru informačních technologií.

S příchodem do Česka Jean Marc Chammas tančil a zpíval v kralickém hanáckém souboru Klas společně se svou manželkou. Jana Chammas, původem z Vrbátek, Klas navštěvovala od svých šesti let.

„Setkání jsou každé pondělí. Máme čtyři děti, takže už to dnes kvůli práci a dětem nestíháme, ale jak děti odrostou, opět začneme chodit. Dnes chodí alespoň naše děti do Klásku a Klásečku," usmívá se Jean Marc Chammas a dodává, že Klas není jen o tanci, ale jde o taková rodinná setkání, při kterých se udržují tradice.

Ačkoliv Jean Marc Chammas mluví vcelku plynule česky, se svými dětmi mluví francouzsky. Vánoce a Velikonoce s dětmi, jak sám říká, ale slaví po Česku, respektive Hanácku.

„Afričané velmi věří v Boha, proto jsou tam Velikonoce hlavně o víře a chození do kostela. Evropané v Africe ale slavili Velikonoce jako Francouzi. Slavili jsme je vždy v neděli. Když jsme bydleli v Gabonu, rodiče brzy ráno schovali v zahradě čokoládová vajíčka, zajíčky nebo slepičky, a my jsme je chodili po probuzení hledat. V Burkina Faso nám je pak schovávali po domě, ne v zahradě, protože tam už bylo velké teplo a čokoláda by se rozpustila," vzpomíná na Velikonoce v Africe táta dvou dcer a dvou kluků Jean Marc Chammas a dodává, že je tento zvyk spojený s návratem zvonů z Říma.

„Požehnané zvony se vrací s nadílkou vajíček a sladkostí pro hodné děti a rozhazují je po zahradách," vysvětluje. V pondělí jí francouzská rodina podle zvyku jehněčí kýtu a nechybí ani dorty a velikonoční cukroví. Ve Francii se ale na Velikonoce schází jen úzký kruh rodiny.

„My tady v Česku máme doma na Velikonoční pondělí vždy přátele. Když jsem byl v Klasu, jezdil jsem s kluky na voze a chodil na mrskut. Ve Francii je to spíš rodinný den bez kamarádů," říká otec čtyř dětí a zároveň uvádí, že i malovaná vejce nikde jinde neviděl než u nás.

„Je to česká specialita, stejně jako kocary. Pleteme je s kamarády z Klasu týden před Velikonocemi. Umím s pomocí plést kocar z osmi proutků. Pletou se i pomlázky s různými dekoracemi, což je už složité. Letos jsem měl takové plést tři, pro své dva syny a sebe. Vybral jsem si ten nejjednodušší typ," směje se Jean Marc Chammas, který v srpnu pojede společně s manželkou, dětmi a souborem Klas do Port-sur-Saône oslavit patnáct let od úspěšného festivalu. Ten se jinak na východě Francie odehraje letos již podvacáté.