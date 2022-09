Právě on spolu s někdejší kastelánkou hradu Marcelou Kleckerovou stál u zrodu výjimečné tradice. Z původně komorního setkání několika desítek nadšenců se stal celosvětový svátek, který vždy poslední víkend v srpnu hostí na hradě stovky mistrů černého řemesla. Jubilejní čtyřicátý ročník si připsal na své konto účast šesti stovek kovářů ze tří kontinentů a téměř dvou desítek zemí.

Helfštýn hostí Kovářské fórum, plastika Tři životy zkrášlí renesanční palác

„Plastikou s názvem Mekka jsem chtěl vzdát hold svému dědovi, protože Hefaiston založil a díky němu se stal Mekkou uměleckých kovářů, kteří se sem sjíždějí z celého světa,“ přiblížil David Hugo Habermann. O tom, že se u Habermannů dědí řemeslo z generace na generaci, svědčí fakt, že se do zhotovení díla zapojil i jeho syn.

„U prvních ročníků Hefaistonu byl spíše můj táta, který mě ke kovářskému řemeslu přivedl. Čím jsem ale starší, tím častěji na dědu vzpomínám. Štve mě, že jsem s ním spoustu věcí neprodiskutoval, takže alespoň tímto dílem se k němu a jeho odkazu vracím,“ vysvětlil David Hugo Habermann.

Deset rozžhavených výhní

Mistři černého cechu pracují celý víkend na deseti rozžhavených výhních. Jednotlivé týmy uměleckých kovářů se střídají vždy po třech hodinách, které mají na zhotovení díla. Výhodou je bezprostřední kontakt s publikem, které je povzbuzuje a ocení aplausem každý finální produkt. Díla hodnotí odborná porota.

„Vyrábíme ledňáčka, který je v akčním letu - při útoku na rybu ve vodě. Pracovat před lidmi nám vyhovuje, aspoň nás to vyhecuje. Zhotovit plastiku ledňáčka jsme zkoušeli už v kovárně, ale s lidmi je to rozhodně veselejší,“ pochvaluje si Václav Noha, který pracuje v týmu s Danem Zbránkem. S časovým limitem prý nemá problém.

„Původně jsme to měli nachystané na dvě hodiny, ale teď vidím, že bychom to stihli s odřenýma ušima. Ledňáček je asi 30 centimetrů vysoký, zapíchnutý v kameni. Nejnáročnější je poslední akce, kdy tělo od ocasu dolů musíme zanýtovat tak, aby se křídla nepohnula a byla zafixovaná. V kovárně jsme to zkoušeli a moc se nám nedařilo,“ směje se.

Umělci ze tří kontinentů

Na jubilejní Hefaiston dorazilo přes šest set uměleckých kovářů z téměř dvaceti zemí světa.

„Zastoupeny jsou minimálně tři kontinenty - přijeli kováři z Belgie, Itálie, Francie, Rakouska, Německa, Ukrajiny, ale i Austrálie nebo Spojených států. Ze zaoceánských zemí máme v řadách dobrovolníků jednoho kováře z Pensylvánie. Přestože prší, lidé chodí, nezalekli se a nenechají si to zkazit těmi pár kapkami vody,“ zhodnotil v sobotu dopoledne kastelán hradu Jan Lauro.

Kromě živé tvorby, která probíhá až do devíti hodin večer na výhních v kovárně a přilehlých pracovištích, mohou lidé obdivovat také více než dvě stovky kovaných exponátů na druhém nádvoří.

Unikátní atmosféru Hefaistonu utvářejí nejen umělečtí kováři z celého světa, ale i návštěvníci.

Až z německého Mnichova dorazil na Helfštýn Martin Holl. „Jsem tu poprvé a je to tu opravdu skvělé. Velký hrad je v obležení nádherných exponátů a spousty lidí. Pozorovat kováře při práci je strhující podívaná,“ ocenil.

Nadšení návštěvníci

Nadšení byli i manželé Kohoutovi z Kostelce nad Černými lesy u Prahy. „Jsem tu poprvé, i když už má Hefaiston kulaté výročí. Přijel jsem se podívat na bratra, který se účastní soutěže. Zvuk kovadlin zkrátka do hradu patří,“ zhodnotil Václav Kohout. „Počasí je sice vrtkavé, ale nálada perfektní,“ doplnila ho Pavla Kohoutová.

Čtyřicátý ročník Hefaistonu ozvláštnil v pátek večer videomapping na hradbách Helfštýna, který nabídl atraktivní podívanou. Součástí programu jsou letos také koncerty, odborný seminář v hradní galerii, večerní promítání unikátních záběrů Helfštýna, kovářské soutěže pro děti dospělé nebo ohňová show.

Podle ředitele Radima Himmlera z Muzea Komenského, pod které hrad spadá, kovářské řemeslo stále přitahuje pozornost. „Počátky Hefaistonu sahají do osmdesátých let minulého století, a od té doby se naše země i prostředí, ve kterém žijeme, zcela proměnily. Kovářství ale pořád přitahuje nějakým magickým kouzlem ohně a lidské práce generace lidí - ať už ty, kteří se mu věnují, nebo diváky a návštěvníky hradu,“ uzavřel.