Za falšovaní očkovacích certifikátů stíhají vsetínští policisté čtyři ženy

SELHALI JEDNOTLIVCI, NIKOLIV SYSTÉM

Dodala, že obě ženy jsou prozatím obviněné, nikoliv odsouzené. Čeká se na soud.

„Co se týká nás, prošli jsme procesy, přístupy do počítačů, systém vykazování, systém přístupu k vakcínám. Skutečně jsme neshledali pochybení. Což opět potvrzuje to, že se jednalo o selhání jednotlivce, nikoliv systému,“ zdůraznila Prousková.

Atmosféru v nemocnici kauza značně poznamenala.

„Je to obrovské zklamání, že jeden člověk dokáže znevážit práci mnoha dalších. Věřím, že tak to vnímá většina lidí v nemocnici,“ uvedla Prousková.

Připomněla, že vsetínští zdravotníci odvedli a odvádějí velký kus práce.

„Lidé nasadili v období pandemie a stále nasazují kus života a kus života jim to vzalo. Podalo se přes sedmdesát tisíc vakcín a je velmi nespravedlivé, že v takové době se tady objeví takový šrám, který odnesou všichni,“ neskrývá zklamání Věra Prousková.

PLIVNUTÍ DO TVÁŘE ZACHRAŇUJÍCÍCH

Aktuální kauzu pochopitelně vnímají také zdravotníci v jiných nemocnicích. Podle Martiny Hvozdenské, zdravotní sestry z Krajské nemocnice Tomáše Bati, je lehké morálně odsoudit někoho, kdo spáchá trestný čin ze zištných důvodů.

„Ale pokud si myslí, že lidem, kteří touží po certifikátu ‚pomáhá‘, ale v podstatě tím přispívá k šíření epidemie a tím ohrožuje zdraví a životy těchto lidí a jejich blízkých, tak tohle vnímám nejen jako obrovské osobní selhání jednotlivého zdravotníka, ale i jako selhání společnosti, morálních hodnot a kritického myšlení, které se nám může vymstít,“ myslí si Hvozdenská.

Osobně vidí jako velký problém také špatnou a nejednoznačnou informovanost ze strany státu i médií.

„Republikou se šíří spousta alternativních ‚názorů‘, které nemají s doposud známými a ověřenými medicínskými postupy nic společného. Kdo z obyčejných lidí umí pracovat se zdroji informací? Pak se nedivme, že se lidé přestávají v záplavě informací orientovat. A bohužel se neorientují ani někteří zdravotníci,“ říká zdravotní sestra.

Oceňuje přístup Vsetínské nemocnice a její ředitelky Věry Prouskové, která i anonymní dopis předala policii k prošetření.

„Ve Vsetínské nemocnici znám spoustu zdravotníků a vím, že poslední měsíce to neměli jednoduché. Dělali vše pro to, aby nápor nemocných zvládli a zajistili co nejlepší léčbu všem pacientům, kteří jejich péči potřebovali. A pak se stane, že dvě sestry selžou. Je to, jako kdyby všem těm, kteří se snaží nemocné zachraňovat, plivly do tváře,“ dodává Martina Hvozdenská.

HEJTMAN VYZÝVÁ KE ZVÝŠENÝM KONTROLÁM

Vsetínský případ ve zjitřené covidové době přitáhl pochopitelně velkou pozornost. Informace o možném vydávání certifikátů o očkování bez očkování se nicméně čas od času v médiích objevovaly už dříve i z jiných míst.

V ostatních nemocnicích ve Zlínském kraji ale zdravotníci – zdá se – prozatím podobné negativní zkušenosti jako vsetínští kolegové nemají.

„V očkovacím centru Nemocnice AGEL Valašské Meziříčí jsme snahy jednotlivců získat certifikát o očkování, aniž by se samotné očkování neuskutečnilo, nezaznamenali,“ sdělil Deníku například mluvčí meziříčské nemocnice Adam Knesl.

Také mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Lucie Sedláčková podobné pokusy vyloučila.

„Doposud jsme se v očkovacím centru se snahou o získání certifikátu za finanční či materiální úplatu nesetkali,“ potvrdila s tím, že s fungováním zavedeného systému je nemocnice spokojená a o zvýšených či dodatečných kontrolách prozatím neuvažuje.

Na čtvrtečním zasedání krajského krizového štábu k nim ovšem nabádal hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO). „Na jednání krizového štábu jsme věc důkladně diskutovali. Všichni byli vyzváni ke zvýšeným kontrolám. Žádám všechny, kteří se s něčím podobným setkají, aby neprodleně kontaktovali policii,“ vyzval Holiš.

Snahy získat neoprávněně certifikáty o očkování a také jejich zprostředkování označil za naprosto nepochopitelné. „Vyloučit chybu jednotlivce (ale) nejde v žádném odvětví. Jsem rád, že se případ podařilo odhalit. Padni komu padni,“ zdůraznil hejtman.

ZA PENÍZE, KOSMETIKU I ZCELA ZDARMA

Podle kriminalistů získalo přičiněním čtveřice obviněných žen od září loňského roku neoprávněně doklad o prodělání očkování proti onemocnění covid-19 nejméně 74 lidí napříč republikou. Dvě ženy, které zajišťovaly zájemce o očkovací certifikát „bez očkování“, jsou podezřelé z přijetí úplatku a padělání a pozměnění veřejné listiny.

Druhé dvě stíhané pracovaly ve vsetínském očkovacím centru a evidovaly zájemce do příslušných systémů, aniž by tito lidé očkování fyzicky podstoupili. Obě jsou obviněny z padělání a pozměnění veřejné listiny, mladší z dvojice navíc z přijetí úplatku a také z poškození cizí věci, protože zničila více než sedmdesát dávek vakcíny.

Podle policie si dvě ženy, které zajišťovaly zájemce o certifikáty, přišly na úplatcích téměř na půl milionu korun. Další za navádění dat do systému dostala kosmetiku v několikatisícové hodnotě, poslední žádnou úplatu, ať materiální či finanční, nedostala.