Dvanáct informací o Masters of Rock, které vás zajímají

Vizovice – Vychytaný festival. Tak by se dal popsat dvěma slovy již XIII. ročník open-air festivalu Masters of Rock ve Vizovicích. Rockové a metalové šílenství v areálu Rudolfa Jelínka přiláká do Vizovic už za dva dny až dvacet tisíc fanoušků.

Masters of rock . Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Karásek

Ubytování Ti, kteří si nejlépe hned po skončení loňské akce nezamluvili ve Vizovicích a okolí ubytování na letošní rok, to budou mít těžké. Téměř všechny ubytovací kapacity hlásí obsazeno. „Letos se nám pro návštěvníky podařilo vybudovat sociální zázemí," pochvaluje si jeden majitelů vizovické Rybárny Vizovice Martin Kovář. Kapacitu má plnou. Stejně tak rekreační středisko Revika. „Už snad od února," hlásí jednatelka Iveta Kadlčková. Smůlu mají i ti, kteří by chtěli přespat v místní sokolovně. „Snad venku by se ještě našlo pár míst pro stany," uvažuje Věra Krocová z TJ Sokol. Jídlo a kontroly Všichni, kteří se na letošní MOR vydají, budou mít možnost dopřát si v areálu R. Jelínka z velkého výběru nejrůznějších specialit studené i teplé kuchyně, rychlého občerstvení i vegetariánské kuchyně. Na kvalitu jídla budou dohlížet i kontroly ze zlínské krajské hygienické stanice. „Zaměříme se zejména na kontrolu stánků s rychlým občerstvením. Předmětem kontrol bude nejenom prověření vhodného skladování potravin a lhůt jejich spotřeby, ale také dodržování teplotního řetězce a kontrola úrovně osobní a provozní hygieny při prodeji a přípravě občerstvení," popsala hygienička Eva Sedláčková. S pořadateli akce však prý už mají dobré zkušenosti. „Složitější situace bývá u některých pronajímatelů mimo areál," doplnila. Pivo Pivaři nepřijdou také o své oblíbené značky, dokonce ani řidiči. Čepovat se budou značky Radegast, Gambrinus, Birell, Fénix, Frisco, Kingswood Apple Cider. Pivo se čepuje do vratných, zálohovaných kelímků s očkem na připnutí. Jsou na vratnou padesátikorunovou zálohu a vyměňují se při nákupu nového piva, nebo se vrací záloha na označených výkupních místech. Reklamní věci Kdo by si chtěl odnést kromě vzpomínek z festivalu i něco hmatatelného, může si koupit tričko, batohy, kabelku, trsátko či USB kartu s logem MOR. Vozíčkáři „Pro vozíčkáře máme i letos vybudovanou velice exkluzivní rampu ze které krásně uvidí na stage. Je totiž v její těsné blízkosti," doplnil ředitel festivalu Jiří Daron . Úklid , hygiena Na festivalu se během čtyř dnů vystřídá až tisíc brigádníků. Kromě nich budou v areálu pracovat i pracovníci vizovických technických služeb. „Budou zajišťovat mimo jiné odvoz a výměnu TOY TOY toalet umístěných v centru města a svážet odpad. Budou také ráno čistit areál a průběžně vyvážet pětikubíkové kontejnery," uvedla za vizovickou radnici místostarostka Alena Hanáková. Parkování Připomněl, že jako v uplynulých letech se nebude parkovat podél hlavní silnice l/49. „Parkovacích míst je v okolí areálu dostatek. Doporučujeme respektovat dopravní značení a uposlechnout rad a pokynů policistů a pořadatelů," zdůraznil Jaroš. Podle rad policie by měli by měli být opatrní i řidiči, kteří Vizovicemi jen projíždí, neboť se dá očekávat zvýšený pohyb chodců nejen v nejbližším okolí areálu, ale také v samotných Vizovicích. První pomoc Zdravotníci z Ostravy budou mít v prostorách areálu výrazně označené stany – jakési „polní nemocnice". V závažnějších případech je připravena vypomoci i zlínská záchranka a krajští hasiči. „Se zhoršenou průjezdností počítáme," podotkl mluvčí krajských hasičů Libor Netopil. Policie, dopravní kontroly Policisté budou kontrolovat plynulý provoz ve městě, ale také řidiče jedoucí z areálu a dohlížet na kapsáře. Jejich přesný počet zatím není jasný, ale budou jich desítky. Zejména zloději jsou častým nešvarem festivalu. Stovky opuštěných stanů jsou pro ně velkým lákadlem. Policisté radí stanovat pokud možno v oficiálních kempech a ne tzv. „na samotě u lesa". „Ve stanech by neměly zůstat cennosti," upozornil mluvčí krajské zlínské policie Petr Jaroš. Policisté také nebudou tolerovat řidiče pod vlivem alkoholu či drog, naopak je budou aktivně vyhledávat „Řidiči si bodou moci provést kontrolní test ještě před tím, než usednou za volant, a to na obvodním oddělení. V minulých letech byla tato služba hojně využívaná," doplnil Jaroš. Vlakové spojení Pro ty návštěvníky, kteří nedorazí vozidly, posílily České dráhy spoje, a to zejména ve večerních hodinách a po ukončení akce. Mimo posilové a zvláštní vlaky budou všechny soupravy pravidelných vlaků od středečního odpoledne do pondělního odpoledne zesíleny na kapacitu 358 míst k sezení. Obchody Obchodníci přizpůsobují po dobu festivalu otevírací a prodejní dobu a zejména prodejny s potraviny se na festival předzásobily. „Hlavně balenou vodou, a počítáme i se zvýšenými objednávkami pečiva," hlásila mluvčí společnosti Ahold Czech Republic Dagmar Krausová. Fanoušci Mezi tisíci fanoušky nebude letos chybět ani Jiří Dubský ze Zlína-Štípy. „Mastru se zúčastním potřinácté," pochlubil se. A co má na MOR rád? „Za celou dobu jsem tam nezažil násilný konflikt, všichni návštěvníci jsou vezměs přátelští. Líbí se mi i multinárodní zastoupení fanoušků. Třeba loni jsem si pokecal s Peruánci, viděl jsem tam i Mexičany, Francouze i Brazilce," vyjmenoval věrný fanda MOR. V neposlední řadě se mu líbí kromě zajištěných hygienických podmínek i to, že na festivalu vystupují kapely „osmdesátky," i to, že je vidí pohromadě. A na jaké vystoupení se těší nejvíc? No přece na vystoupení americké heavy metalové Black Label Society a jejich zakladatele Zakka Wyldeho. Nato, jací budou, se mohou všichni přijít podívat už tento pátek do Vizovic. Další informace na webu www.mastersofrock.cz

Autor: Jana Zavadilová