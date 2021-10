Ostatně v minulosti byly obě obce spojeny. Dodnes tak mají společné například fotbalové hřiště. Ze spolků tam pak působí dohromady Myslivecký spolek Hřivínův Újezd Kaňovice a TJ Hřivínův Újezd-Kaňovice.

Místo pro zábavu musí být

Pro všechny místní venkovní akce slouží areál za obecním úřadem. A protože se v Kaňovicích kulturnímu a společenskému životu daří, byl areál v posledních letech postupně zrekonstruován a vybaven herními prvky, které skvěle slouží při oslavách i soukromých akcích.

„Letos se nám jej podařilo díky dotaci dobudovat. Dokončili jsme přístřešek pro posezení. Areál je tak hotový,“ seznámil starosta Jiří Mikel.

Dříve místní pro akce využívali takzvaný party stan. Ten však poškodil prudký vítr, takže v Kaňovicích začali postupně areál zastřešovat.

„Nejdříve část. Letos jsme pak za pomocí krajské dotace dokončili prodloužení přístřešku. Vzniklo nám tak dvě stě padesát míst k sezení. Přes zimu sem chceme ještě doplnit lavice. Celý areál je hojně využívaný. Každoročně zde pořádáme taneční zábavu s dechovou hudbou a taneční zábavu pro mladé. Areál se taky hodně pronajímá na nejrůznější soukromé oslavy,“ představil starosta Kaňovic s tím, že v zimním období využívají místní obyvatelé kulturní dům.

Právě tam se uskutečňuje většina vnitřních kulturních akcí, ať jde o pravidelné setkání se seniory, karnevaly ZŠ a MŠ Hřivínův Újezd či hodové zábavy. Kulturní dům hostí také soukromé oslavy, kdy prostory využívají i občané sousedních obcí.

Jiří Mikel je starostou Kaňovic již patnáct let.

„Začátky nebyly lehké. Myslím si však, že jsme společně za tuto dobu v obci něco vybudovali. Jsem rád, že za volební období, kdy v Kaňovicích starostuji, jsme měli vždy dobré zastupitelstvo. Vždy jsem se domluvili a našli společná východiska,“ hodnotil starosta.

A tak není divu, že se v téměř celé obci podařilo vybudovat také chodníky.

„Jsem rád, že máme v Kaňovicích už chodníky skoro všude. Chybí dobudovat jen v jedné části, a to u kaple. Také se nám podařilo opravit budovu kulturního domu, včetně úpravy sálu, budovu požární zbrojnice, kaple a rolnickou usedlost č. p. 19,“ připomněl starosta.

Dle svých slov má však radost především z toho, že se společně se sousední obcí Hřivínův Újezd podařilo vybudovat cyklostezku.

„Když jsme před patnácti lety nastupovali se starostou Hřivínova Újezdu do funkcí, dali jsme si jako cíl do budoucna propojit obě obce. Jsem rád, že se nám to podařilo. Mám radost z toho, jak je cyklostezka využívána při návštěvách fotbalových zápasů, k procházkám rodin s dětmi, občany při cestách do zaměstnání a samozřejmě také cyklisty,“ uzavřel Jiří Mikel.