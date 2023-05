Řidiči, kteří byli při projíždění Kudlovem zvyklí přišlápnout plyn a při jízdě z kopce to trochu rozpálit, by měli zbystřit. Kromě toho, že porušovali silniční předpisy, protože v obci je povolená padesátka, by jim to mohlo řádně provětrat peněženku.

Rada pro řidiče projíždějící zlínským Kudlovem: nohu z plynu, sleduje vás kamera. | Foto: Deník/Iva Nedavašková

Magistrát Zlína zde naistaloval dva kamerové systémy, které jsou od 20. dubna v provozu. Jeden z nich je přímo při výjezdu z Kudlova směrem k městským lázním a druhý poblíž křižovatky Václavská a Formanka.

„Žádost o určení místa se opírala o statistická měření v místech, kde docházelo k porušování nejvyšší dovolené rychlosti a tím ke zhoršení dopravní situace,“ sdělila mluvčí policie Simona Kyšnerová. Srozumitelně řečeno, řidiči zde nerespektovali povolenou rychlost a jezdili rychleji než padesát.

Jak se v kraji vyhnout uzavírkám a objížďkám

Pod dohledem městské policie je už celkem devět úseků, vedle Kudlova byl ve stejný den zahájen i provoz kamer na Salaši.

„Město v případě Kudlova i Salaše reagovalo na četné požadavky místních obyvatel, kteří poukazovali na nebezpečí spojená s častým překračováním povolené rychlosti a rovněž na značný pohyb chodců včetně školní mládeže. Všechna naše kontrolní měření oprávněnost stížností potvrdila,“ zdůvodnil primátor Jiří Korec.

Zdůraznil přitom, že kamery dosud na všech místech ve městě přispěly k výraznému zvýšení bezpečnosti a zklidnění dopravy.

Kde a jak měří?

Měřený úsek na Kudlově začíná na křížení ulic Václavská a Formanka a pokračuje dolů, kde končí u výjezdu z místní části. Na Salaši se měření týká hlavní komunikace č. III/4972, která vede přes celou obec. V obou případech doplňuje měření rychlosti také snímání jednostopých vozidel.

„Nové dopravní kamery zvládnou měřit rychlost všech projíždějících vozidel včetně motocyklů v obou směrech v kteroukoliv dobu a za všech klimatických podmínek,“ přiblížil ředitel Městské policie Zlín Milan Kladníček.

Poklidný Kudlov trpí průjezdem aut, policie více nehod ale nezaznamenala.

Část Kudlov leží 2,5 kilometrů od Zlína a je známá jako klidné místo pro život s krásným výhledem na město. Tak trochu vesnice, kde každý zná každého, a přitom do Zlína je to, co by kamenem dohodil. Od dubna je zde ale docela rušno. Z poklidné oblasti se stala výpadovka.

Do bývalé Riviéry se vrátí voda v podobě biotopu, přibude i krtkův dům

Před měsícem se totiž naplno rozjely stavební práce pod zimním stadionem v centru Zlína. Rekonstrukce cesty a s ní související dopravní omezení ovlivňují nejen obyvatele města, ale i ty, kteří do něj každý den dojíždějí. Až do konce října bude trvat jednosměrka v Březnické ulici.

To znamená, že provoz je možný jen ve směru z centra k okružní křižovatce K Majáku/Filmová. V opačném směru se jezdí objížďkou kolem Lesního hřbitova na Kudlov a dále do centra Zlína. Pro nákladní automobily mířící do Zlína platí objízdná trasa z Uherského Hradiště přes Napajedla a Otrokovice.

Na příjezdu do Zlína objížďkou přes Kudlov se hlavně v ranní špičce tvoří fronta aut, motoristé čekají před křižovatkou nad divadlem. Někteří se ji snaží objet přes Hradskou ulici, kvůli čemuž je zase ucpaná nedaleká křižovatka u kongresového centra.

Obnovené zlínské Tržiště Pod Kaštany slavnostně otevřeli na apríla. Podívejte se

„Přes Kudlov jezdím do práce každý den. Vždycky to byla pohoda, ale teď.co začaly opravy pod zimákem, musím vyjet s rezervou,“ říká řidička Alena, která zvažuje kudy by si mohla cestu do Zlína zkrátit.

„Když pojedu přes Zádveřice, tak si vůbec nepomůžu. V Lípě budu stejně stát v koloně. Prostě cesta do Zlína je teď ze všech směrů jedno velké utrpení,“ povzdechne si.

Další z možností, jak se dostat do krajského města, je například cesta od Bohuslavic u Zlína přes Salaš, pro motoristy ze směru od Uherského Hradiště pak třeba přes Topolnou.

Zhoršení dopravy potvrzuje i Jakub Kuňák, výtahový technik, bydlící na Kudlově.

"Bydlím v ulici Modrá, kterou momentálně spousta řidičů využívá jako zkratku. Zdejší cesta není pro takový provoz vůbec vhodná, je velmi úzká a s aktuálním vytížením už i hodně rozbitá. Někdy je problém kvůli autům do ulice vůbec odbočit. Myslím, že město podcenilo dopravní značení. Situaci by pomohlo, kdyby byl ulicí průjezd zakázán," navrhuje nespokojený obyvatel.

Když navigace selže

Ve stejné ulici se v minulých dnech zasekl kamion, který při tom poničil přívod plynu jednoho z domů. Řidič tam nezvládl odbočit a zůstal zaklíněný v cestě. Silnice byla neprůjezdná celé dopoledne a na jediné přístupové cestě do Zlína směrem od Březnice se tvořily kolony. Na dopravní incident reagovala zlínská radnice novým dopravním značením, které v dotčeném úseku zakáže vjezd vozům nad 3,5 tuny.

Kamion zablokoval na Kudlově objízdnou trasu do Zlína

Policie navzdory většímu provozu více nehod ani dopravních přestupků nezaznamenala. „V těchto místech je samozřejmě hustější provoz, ale řidiči jsou trpěliví a opatrní,“ řekla mluvčí Monika Kozumplíková.

Městské autobusy musí také přes Kudlov

Také městkou hromadnou dopravu zasáhla v rámci oprav Březnické ulice dopravní omezení. Autobusová linka č. 32 je zrušena a cestující se na Filmové ateliéry nebo Lesní hřbitov dostanou opět přes Kudlov – výlukovou linkou 32X.

Nejhorší silnice ve Zlínském kraji čekají opravy. Které to jsou?

„V oblasti Kudlov – Filmové ateliéry – Lesní hřbitov – čtvrť U Majáku bude linka 32X jezdit jako okružní. Cestující budou moci projíždět jednotlivé točny na této trase, aby se dostali na svou zastávku, která bude v některých případech obsluhována jen v jednom směru jízdy. Vše bude řádně označeno na informačních tabulích na vozidlech i v jízdních řádech včetně celostátních informačních systémů,“ uvedl vedoucí dopravního úseku DSZO Ondřej Vašulka.