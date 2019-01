Chřipka útočí na děti, počet nemocných se zvýšil 85%

Valašsko - O pětaosmdesát procent stoupl za poslední týden počet lidí, kteří se na Valašsku léčí s chřipkou. Nejčastěji nemoc postihuje děti do pěti let a mladé lidi od patnácti do čtyřiadvaceti let. Vysoký procentuální nárůst onemocnění vypadá děsivě, nicméně na sto tisíc obyvatel je zatím jen sto nemocných.

Lékaři se shodují – chtějí-li lidé předejít chřipkovému onemocnění, měli by se před příchodem epidemie nechat včas očkovat. Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/archiv

„Zatím nijak nepociťuji, že bych ošetřil více lidí s chřipkou. Je ale hodně viróz,“ přiblížil lékař Josef Sehnal z Loučky. Kdyby měl předvídat, zda epidemie, která už postihla některé regiony, dorazí i na Valašsko, hádal by z křišťálové koule. Přesto ale lidem radí posílit organismus. Měli by dostatečně dlouho spát, pohybovat se na čerstvém vzduchu a jíst dostatek vitamínů. „Očkování už nedoporučuji, je na něj podle mě pozdě,“ řekl Sehnal s tím, že vakcinace je nejúčinnější, když se provádí před vypuknutím sezony, tedy od září do listopadu. Ani do Prostřední Bečvy zatím chřipka ve velkém nedorazila. „Ošetřuji standardní množství pacientů, nárůst jsem zatím nezaznamenala,“ uvedla praktická lékařka Marie Kjeronská. „Celorepublikově počet chřipkových onemocnění stoupl o více než sedm procent, na sto tisíc obyvatel je nyní třináct set nakažených,“ upozornil hlavní hygienik České republiky Michael Vít. Chřipka začíná stejně jako běžné nachlazení škrábáním v krku a pokračuje ucpaným nosem a kašlem. Brzy se ovšem přidá zvýšená teplota, bolest hlavy a celková slabost. Objevit se ale mohou i další nečekané bolesti ve svalech či kostech. Příznaky pozvolna ustupují za pět dnů, v některých případech mohou ale přetrvat i týden.

Autor: Alexandra Buršíková