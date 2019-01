Zlín – Tohle drama rozhodně nebylo pro slabé povahy. Ačkoliv extraligoví hokejisté Zlína ve včerejším čtvrtém čtvrtfinálovém zápase vedli již 4:1, nakonec až v nervydrásajícím prodloužení Petrem Leškou doslova vydřeli druhou výhru a vyrovnali stav série.

Ta pokračuje opět zítra od 17.30 hodin v plzeňském kotli, šestý duel je na programu v pondělí ve Zlíně.

PSG ZLÍN – PLZEŇ 5:4 v prodloužení (2:0, 2:3, 0:1 – 1:0)

Stav série 2:2

Po úvodním tlaku Plzně se v 7. minutě prosadili berani Holíkem a plzeňské chorály umlčel o dvě minuty později Köhler. Domácí navázali na středeční výkon plný pohybu bruslení, bojovnosti a Plzeň byla průběžným stavem značně otřesená.

Ve 22. minutě sice Pletka v přesilovce snížil, ovšem o šest minut později zamířil přesně mezi Svobodovy betony Čajánek. O sto vteřin později zlínský lídr vypálil od mantinelu a dostal Zlín do třígólového trháku, který rozpoutal bouřlivé oslavy, div stadion Luďka Čajky vydržel ve svých základech. „Za stavu 4:1 jsme si již mysleli, že je hotovo a místo zatažení do obrany jsme dál hráli hokej nahoru dolů, což nás mále stálo výsledek,“ přiznal zlínský asistent trenéra Josef Turek.

Oslavná euforie však byla hodně předčasná. V závěru druhé třetiny totiž Plzeň už s Mazancem v bráně zařadila druhý rychlostní stupeň a místo oslavného večírku se začaly dít věci. Nejprve ve 35. minutě snížil v přesilovce Vlasák a o čtyři minuty později zavelel k velkému obratu sám náčelník Straka.

„Svou nedisciplinovaností jsme domácí pustili do přesilovek, které využili a utekli nám na rozdíl tří branek. Zvýšenou bojovností se nám naštěstí podařilo ještě do druhé přestávky dvěma góly dostat se zpět do zápasu,“ radoval se plzeňský asistent trenéra Milan Razým.

Drama pokračovalo i ve třetím dějství. Blízko uklidnění zlínských řad byl ve 47. minutě Veselý, ale ve vyložené šanci trefil jenom tyč. Naopak Západočeši v závěru vsadili vše na jednu kartu a v 56. minutě se dočkali vyrovnání, když po chytré přihrávce Dudy si vynutil vyrovnání Vykoukal.

V nastavení se oba celky snažily strhnout vítězství na svou stranu. Když už se zdálo, že o vítězi rozhodnou až samostatné nájezdy, na červené čáře chyboval Vlasák, puku se zmocnil Petr Leška, který 19 vteřin před koncem blafákem rozjásal domácí zaplněný stadion.

„Nejprve jsme my zahodili šanci a po fatální chybě dovolili Zlínu rozhodnout. Soupeř tak jako my v prvním zápase série rozhodl zápas pro sebe dvacet vteřin před koncem,“ posteskl Razým. „Ale Vlasákovi jsme nic nevyčítali, spíše jsme jej nabádali, aby to hodil za hlavu. I přese všechno je náš jeden z nejcennějších hráčů. Věřím, že svou chybu napraví a třeba příště pro změnu zápas rozhodne pro nás,“ dodal plzeňský asistent.

„Utkání by slušela remíza, ale na tu se v play off nehraje. Štěstí přálo nám. Jsme šťastní,“ radoval se Turek. „Utkání nás stál mnoho sil. Protože hrajeme na tři pětky, kluci už toho mají asi dost. Uvidíme, co přinese další vývoj série. Plzeň je totiž doma silná, ale my se nedáme. Na západ Čech jedeme již o den dříve, tedy v pátek v jednu,“ upřesnil zlínský Turek.

Branky a nahrávky: 7. Holík (Leška), 9. Köhler (Galvas, Leška), 28. Čajánek (Honejsek, Řezníček), 30. Čajánek (Veselý), 70. Leška – 22. Pletka (Kovář, Duda), 35. Vlasák (Johnson), 38. Straka (Duda), 56. Vykoukal (Duda).

Rozhodčí: Hodek, Minář – Bádal, Pouzar. Vyloučení: 9:10, navíc Frolo (Plzeň) 10 minut. Využití: 3:2. Diváci: 6378. Muž zápasu: Leška.

PSG Zlín: Horčička – Tesařík, Řezníček, Zámorský, Galvas, Míka, Matějíček – Honejsek, Čajánek, O. Veselý – Holík, Leška, Köhler – Důras, Melenovský, F. Čech – Ondráček. Trenéři Rostislav Vlach, Turek.

Plzeň: A. Svoboda (30. Mazanec) – Jeřábek, Modrý, Vykoukal, Kaberle, Marušák, Frolo, Růžička – Kratěna, Martin Straka, Vlasák – Duda, Jan Kovář, Pletka – Dvořák, Pitule, Johnson – Andrašovský, Havlíček, Petruška – Vostřák. Trenéři M. Jelínek, Razým a Michal Straka.

/ROZHOVOR/ Tahle parta se rozhodně nevzdává! A vůdce extraligových hokejistů Zlína Petr Čajánek ji ve čtvrtek svými dvěma trefami nasměroval k pohodlnému vítězství ve čtvrtém zápase čtvrtfinálové série s Plzní. Nakonec ale duel dospěl k infarktovému závěru, přesto Zlín celou bitvu vyrovnal na 2:2 trefou Lešky 19 vteřin před koncem prodloužení.

„Za stavu 4:1 jsme věřili, že to bude vypadat trošku jinak,“ věděl Čajánek.

Co se stalo?

Tlak se stupňoval, nedokázali jsme se v přesilovkách dostat do třetiny. Plzeň má kvalitní hráče, kteří umí dát góly. Hokej se hraje šedesát minut. Byli bychom rádi, kdyby to bylo 4:1, ale nyní je to úplně jedno. Důležitý je druhý bod, který máme.

Co se vám honilo hlavou, když Leška jel nájezd a udělal blafák?

Někde jsem tam seděl. Lidi začali řvát, tak jsem si stoupnul a čekal a doufal. Jak to posunul do bekhendu, říkal jsem si kurva snad…(Úsměv.)

Ale když jde do tuhého, nic jiného ani neudělá…

Ať dělá, co chce, hlavně ať nám vystřelí zase vítězství.

Čekal jste před vaším prvním gólem, že kotouč projde za brankovou čáru?

Střela byla razantní. Hodil jsem to na bránu, a kolikrát dobré střely gólem nekončí. Rychle střely přes hráče jsou pro gólmana těžší. Jsem rád, že to tam padlo.

Gól z rány od mantinelu byl jedním z nejkrásnějších?

Nevím. Je jedno, kdo jaký gól dá. Počítá se vítězství. Za stavu 2:0 pro Plzeň jsme sérii dokázali otočit a začíná se znova.