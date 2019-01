Na trase Baťova kanálu vznikají tři nová přístaviště, u Bečvy se prodlužují cyklostezky a sportovci by se už příští rok měli konečně dočkat i vysněné trasy pro kola mezi Otrokovicemi a Kvasicemi.

Budují přístaviště

Na Baťově kanále budou letos velkou novinkou zejména nová přístaviště. „Jedno se momentálně staví ve Spytihněvi v režii Ředitelství vodních cest. Tamní prostory se rozšíří o molo pro další krátkodobě kotvící plavidla a také zázemí pro návštěvníky. Oficiálně je prostor brán jako přístav, ale byl již roky zanedbáván,“ vysvětlila mluvčí Povodí Moravy Veronika Slámová.

Povodí jakožto správce vodní cesty Baťova kanálu také řadu stávajících objektů na řece rekonstruuje.

„Provádí se oprava opevnění levého břehu kanálu mezi plavebními komorami Staré Město a Huštěnovice, oprava stavidla na plavebním kanále ve Strážnici, oprava stavidla na shybce pod říčkou Veličkou ve Strážnici a oprava opevnění levého břehu Baťova kanálu pod plavební komorou Spytihněv,“ vyjmenovala mluvčí.

Jinak má Povodí Moravy plán stejný jako vloni. „Před sezonou vyčistíme všechny rejdy, odklidíme naplaveniny a zpevníme poničené břehy. Loni jsme takto s Jihomoravským a Zlínským krajem investovali téměř 19 milionů korun,“ doplnila Slámová.

Manažer Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece Moravě Jiří Durďák doplnil další lokality, které čeká stavební zásah.

„Kromě Spytihněvi se přístaviště opraví či úplně vybudují ve Starém Městě a u jezu Kunovský les. Investory jsou vždy soukromé firmy. V Kunovicích již teď například stojí lodě a rozestavěna je také restaurace, která by měla být v letošní sezoně v provozu,“ podotkl Durďák. Díky těmto projektům bude podle něj možné zavést pravidelné a plnohodnotné plavby z Uherského Hradiště do Kunovic.

Oblíbenost Baťova kanálu vedle lodní turistiky navyšuje i přilehlá síť cyklostezek. Ta by se měla opět rozrůst. „Letos bychom měli mít kompletně zpracovaný projekt cyklo-stezky z Otrokovic přes Bělov do Kvasic. Příští rok by měla stát,“ přislíbil Durďák.

Bohaté sportovní vyžití slibují cyklistům každoročně i stezky lemující Bečvu. Podle Michaely Škrobánkové z Hranické rozvojové agentury, která cyklostezky podél Bečvy spravuje, se na území Zlínského kraje žádné větší projekty nechystají.

„V letošním roce máme v plánu dvě velké investice, ale obě na území Olomouckého kraje. Ve Zlínském se bude jednat o menší akce obcí. Nic velkého zatím bohužel nechystáme, i vloni jsme se museli spokojit s omezenými dotacemi,“ vysvětlila Škrobánková.

Čekají více turistů

Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy Dana Daňová věří, že Baťův kanál letos do Zlínského kraje přiláká ještě více turistů, než tomu bylo loni.

„Baťův kanál je naší velkou radostí a turistickou dominantou. Pokud nenastanou vytrvalé deště jako před lety, tak se máme na co těšit. Novinky se v návštěvnosti jistě promítnou a například na nová přístaviště už teď lákáme i školní výlety,“ podotkla Daňová.

Také podle Jiřího Durďáka ze Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu se dá očekávat, že návštěvnost poroste.

„Nemáme ale v plánu hnát se jen za čísly. Chceme Baťův kanál posunout hlavně z hlediska kvality služeb. Kromě zmíněných projektů máme ještě nachystány novinky díky přeshraniční spolupráci a zapracovat by se mělo také na kotvicích kapacitách,“ uzavřel Durďák.