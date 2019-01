Střední a východní Morava/Uherské Hradiště – Deset let po vstupu České republiky do EU žije v naší zemi spousta občanů ze zemí EU, kteří se na delší či kratší dobu u nás usadili. Jedním z nich je také 52letý Andrew Alan Napthine, učitel anglického jazyka v Evropském polytechnickém institutu (EPI) v Kunovicích.

Angličan Andrew Nepthine | Foto: DENÍK/archiv

Ten se z rodné Velké Británie poprvé dostal do České republiky v létě 1992 coby muzikant na turné se svou folk-rockovou kapelou Skacats. „Odehráli jsme šest koncertů na Slovácku a já si v tomto regionu našel několik přátel. Zároveň mi imponoval zdejší životní styl. Tehdy tady nebyl téměř žádný třídní systém a byli si tu takřka všichni rovni. U nás v Anglii je stále hodně znát ona aristokracie," přiznává Andrew.

První cesta jejich kapely byla víceméně turistická. Tehdy se zdržovali především ve Vlčnově, neboť je do ČR pozval soubor Vlčnovjan. „Již tehdy jsem si zde našel spoustu výborných přátel a tak jsem poté začal učit na několika školách," vzpomíná anglický kantor.

Působil u nás až do roku 1997, kdy krátce po povodních odešel zpět do Velké Británie. V roce 2000 se však opět vrátil do České republiky a od té doby je tady stále. Nejvíce ze všeho se mu v tuzemsku líbí jeho práce. „EPI má velmi dobré zahraniční vazby třeba i na univerzity ve Velké Británii a sám se je snažím také co nejvíce zlepšovat," naznačuje.

Líbí se mu ale také samotná země.

„Jsem cyklista i turista a znám velmi dobře Bílé Karpaty, Chřiby, Beskydy či Jeseníky. Je tady hustá železniční síť, velmi levná doprava i ubytování a lidé jsou velmi přátelští, takže ideální podmínky pro cestování," vysvětluje Andrew, jenž má velmi rád i vesnici Strání, s bohatou kulturu i tradicemi. Uherské Hradiště je podle něj hezké čisté město, nabízející prakticky vše, počínaje dobrými hotely, kluby, restauracemi, fotbalovým i zimním stadionem, galeriemi, muzei či velmi kvalitním divadlem.

„A vůbec miluji kulturu jihu Moravy. Baví mě hudba, folklor, fotografování i etnografie, takže si tady najdu pro sebe spoustu akcí. Něco zajímavého se zde koná prakticky každý víkend. Období hodů a zabíjaček, Slavnosti vína, fašanky, velikonoce, jízdy králů," rozplývá se tento dlouholetý anglický obyvatel Slovácka. Co však u nás postrádá, to je víc zdravého jídla. To zdejší je prý na jeho vkus příliš tučné a slané, a takřka bez zeleniny.

„Osobně také rád navštěvuji místní košty. To je ve Velké Británii nemyslitelné, aby všichni takhle veřejně ochutnávali a popíjeli alkohol, natož si jej doma pálit. Jen někdy se mi už zdá, že se pije až příliš moc a takřka všude," s úsměvem kroutí hlavou Andrew.

Svoji budoucnost v srdci Evropy vidí v tom, že by se chtěl více věnovat turistickému ruchu, především mezi Českou republikou a Velkou Británií, mezi nimiž by se chtěl pohybovat. Přiznává však, že si bude muset zlepšit svou češtinu. „Není to snadný jazyk a i po letech mi dělá stále problémy," tvrdí anglický učitel na Moravě Andrew Alan Napthine.