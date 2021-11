Jako základ adventního věnce používá Dagmar Kružíková březové větvičky nebo kruh ze slámy. Na něj pak za pomoci vázacího drátku nebo jutového provázku upevňuje na míru nastříhané větvičky jehličnanů.

„Nejvíc se mi za ta léta praxe osvědčila jedle nebo speciální druh borovice, který má bohaté, dlouhé a jemné jehlice a vydrží svěží srovnatelně dlouho jako jedle. Věnce zdobím přírodními materiály, které rostou na Hané. Nedávám do nich exotického, uměle barveného ani plastového, co by nějakým způsobem zatížilo životní prostředí nebo vyžadovalo recyklaci. Při práci nepoužívám ani tavnou pistoli, razím heslo, že věnec či kytice má být po použití kompostovatelná,“ popsala majitelka firmy Veselkomat.

Adventní a vánoční výzdobu vyrábí z přírodních materiálů spoustu let a za tu dobu už má spoustu stálých zákazníků.

„Většina z nich má podobné smýšlení blízké přírodě jako já. Oceňují, že jim výzdobu do bytů a domů udělám podle jejich přání nebo naopak všechno nechávají jenom na mě. Pokud chtějí, sladím jim věnec na dveře s věncem na stůl a s další adventní výzdobou i s barvami jejich domácnosti. Letošním trendem jsou právě jednoduché přírodní adventní věnce. Svíčky používám většinou bílé, červené nebo fialové a v těchto barvách obvykle ladím i dekorace,“ upřesnila Dagmar Kružíková.

Od jara do podzimu pracuje Dagmar Kružíková jako svatební koordinátorka a i při organizování svateb myslí na to, aby nevznikal zbytečný odpad.

"Mrzí mě, že si lidé často nakoupí obrovské množství dekorací z Číny a hned po hostině to vyhodí do popelnice. My všechny dekorace, doplňky a vybavení na svatby zákazníkům půjčujeme a používáme je opakovaně. Všechno, co děláme, děláme s láskou k přírodě. Inspirujeme se i tím, jaké svatby měly naše maminky nebo babičky. Letos to bylo hodně náročné, chystali jsme během jednoho víkendu i pět svateb, protože se termíny obřadů kvůli koronaviru několikrát přesouvaly. Snad už to příští rok bude pro všechny snoubence i svatebčany klidnější a jednodušší,“ dodala svatební koordinátorka.