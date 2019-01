Zlínský kraj - Víkend nemusíte strávit jen doma nebo ležením u vody. Nabídka akcí je opravdu pestrá a stačí se jen rozhodnout. Nabízíme vám adrenalinové noční chytání ryb, výstavu kaktusů a sukulentů nebo pohádkovou neděli ve Zlatém jablku.

Malý festival na konci světa

Kdy: sobota 26. července od 12 hodin

Kde: areál Informačního centra, Pulčín

Amfolkfest neboli Malý festival na konci světa se letos už podevatenácté koná v malebném prostředí Pulčínských skal.

„Největší lákadlo letošního programu je skupina Klíč (kvartet), dále vystoupí skupiny Sekvoj, Gailard, Dareband nebo Jasoň. Zazpívá také Katka Mrlinová s Honzou Ondruškem," řekla organizátorka Eva Rohlenová.

Večer se ponese v duchu country bálu, na kterém se o hudební doprovod postará skupina Šveholníci.

Organizátoři si připravili bohaté občerstvení a v případě nepřízně počasí i prostorné stany proti dešti.

Komplikaci představuje jen oprava silnice. „Pokud se vydáte autem, musíte využít objížďkovou trasu přes Lidečko, Horní Lideč a Francovu Lhotu," upozornila Rohlenová.

Dvacátá Romská píseň

Kdy: sobota 26. července

Kde: Rožnov pod Radhoštěm

Jubilejní dvacátý ročník mezinárodního hudebního festivalu Romská píseň se uskuteční ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Představí se na něm soubory nejen z Česka, ale také ze Slovenska.

Kromě mnoha tanečních a pěveckých vystoupení jsou pro návštěvníky připraveny rovněž ukázky tradičních romských řemesel. „Překvapením budou tanečníci, kteří představí španělské tance. Návštěvníci se mohou těšit například na flamenco," řekl za pořadatele Petr Tulia.

Slavnostní zahájení festivalu se uskuteční v 10 hodin na rožnovském Masarykově náměstí. Samotný festival pak odstartuje v Dřevěném městečku ve 13 hodin.

Tradiční anenská pouť

Kdy: neděle 27. července od 9.30 hodin

Kde: Rožnov pod Radhoštěm, Kostel Všech svatých, Valašské muzeum v přírodě

Oslava svátku patronky Valašska svaté Anny bude jako každý rok spojená s krojovaným procesím z rožnovského farního kostela Všech svatých a pouťovými atrakcemi v areálu Valašského muzea v přírodě.

Mše svatá v kostele Všech svatých začne o půl desáté dopoledne. Hodinu poté se začne shromažďovat a řadit krojované procesí se sochou svaté Anny. Za zpěvu poutních písní bude následovat průchod městem do Dřevěného městečka v muzeu, zakončený svatoanenskou litanií a zpívanou modlitbou Anděl Páně před dřevěným kostelíkem svaté Anny. Program v areálu muzea je připraven po celý den.

Během dne také vystoupí Soubor valašských písní a tanců Jasénka ze Vsetína, Dechová hudba Rožnovanka a loutkové představení předvede Divadélko Milady Kubicové.

S anenské poutí v Rožnově pod Radhoštěm se pojí jedna zajímavost. Za celou jeji novodobou historii, jejíž počátek se datuje na samý konec devadesátých let minulého století, v den konání pouti nikdy nepršelo.

Noční rybářské závody

Kdy: sobota 26. července od 14 hodin

Kde: Nedakonice

V revíru Sádky a Inzel v Nedakonicích si dají v sobotním odpoledni dostaveníčko příslušníci Petrova cechu na 30. ročníku nočních rybářských závodů. Rybolov na candáty, sumce, úhoře, ale i kaprovité ryby bude odstartován úderem 17. hodiny a skončí v neděli v devět hodin. „Výdej povolenek začne už ve 14 hodin na Sádkách. Záštitu nad rybářským kláním převzal hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák," uvedl nedakonický místostarosta Jaromír Klečka.

Své rybářské štěstí si přijde podle něj každý rok vyzkoušet na noční rybolov kolem 250 příslušníků Petrova cechu. Podle nedakonické místní organizace Moravského rybářského svazu pocítí nádech nočního rybolovu i z nadcházející soboty na neděli na dvě stě dospělých rybářů a šedesát mladých ve věku do 15 let. „Je ale třeba, aby si přišli vyzvednout povolenky včas, měli tu správnou rybářskou výbavu a pak si vybrali vhodné místo k lovu," sdělil místostarosta Nedakonic. Netajil se tím, že pro úspěšné rybáře jsou připraveny hodnotné ceny. Chybět nebude ani bohatá tombola, jejíž slosování proběhne v neděli ihned po vyhlášení vítězů. Na své si přijdou při závodech milovníci smažených kaprů a uzených vepřových žeber.

Setkání Čechů a Slováků

Kdy: neděle 27. července od 9 hodin

Kde: Velká Javořina

V rok stého výročí vypuknutí první světové války se Češi, Moravané a Slováci už po dvaadvacáté setkají na Velké Javořině. Akce navazuje na mnohaletou tradici setkávání těchto dvou národů, připomíná jejich společnou republikovou minulost, která se začala psát právě po skončení první světové války. Slavnosti bratrství Čechů a Slováků symbolizují vzájemnou blízkost lidí pocházejících z moravsko-slovenského pomezí. Den Čechů a Slováků začne položením kytic u Památníku česko-moravsko- -slovenské vzájemnosti, bude pokračovat dechovou hudbou Boršičanka a mužským sborem Derfla. Oficiální zahájení je naplánované na půl jedenácté. Na dvou pódiích pak vystoupí folklorní a lidové skupiny a soubory a až do odpoledních hodin tak příchozím nabídnou celou škálu muzikantské i taneční podívané.

Cyklonadšenci z obou zemí se mohou na Velké Javořině setkat také den předem, to je v sobotu 26. července ve dvě hodiny odpoledne.

Více informací o programu i přesném rozpisu dopravy najdete na internetových stránkách Slavností bratrství Čechů a Slováků na Velké Javořině.

90. výročí otevření Holubyho chaty

Kdy: od pátku 25. července do neděle 27. července

Kde: Velká Javořina

V páteční podvečer můžete od 18. hodiny zhlédnout slavnostní instalaci ukradeného českého znaku na památník Bratrství Čechů a Slováků, kterého se zúčastní i jeho autor, výtvarník Otmar Oliva.

Výstava kaktusů a sukulentů

Kdy: probíhá do 29. 7., denně od 9 do 17 hodin

Kde: Květná zahrada Kroměříž

Tradiční výstavu kaktusů a sukulentů v obnovených prostorách skleníků v Květné zahradě pořádá kroměřížský klub kaktusářů Frailea ve spolupráci se správou Arcibiskupského zámku a zahrad.

„Kromě obdivování sukulentní a bodlinaté krásy si mohou lidé některé z nich zakoupit anebo si nechat od odborníků poradit," prozradil předseda klubu kaktusářů Jiří Stavinoha.

Výstavu mohou lidé navštívit už nyní a možnost budou mít až do neděle vždy od devíti do sedmnácti hodin. Vstupné na výstavu je zahrnuto v ceně vstupu do zahrady, a to je čtyřicet korun a snížené třicet korun.

Na Cimburku zahraje Druhá tráva a Pozdní sběr

Kdy: pátek 25. července od 16 hodin

Kde: Koryčany

Dnes bude hrad hostit hudebníky v rámci projektu Castel tour 2014. Sérii koncertů zahájí Slávek Janoušek. Následně vystoupí kapela Pozdní sběr. V jejich podání se lidé mohou těšit na moravský jižanský rock. Hlavní hvězdou večera bude kapela Druhá tráva, která hraje bluegrass, ale pohybuje se na pomezí řady dalších žánrů.

XII. setkání obcí s názvem Březová

Kdy: sobota 26. červenceod 8.15 hodin

Kde: Březová, areál TJ Sokol

Kromě tradičního setkání budou probíhat turnaje ve volejbale, fotbale a také soutěž hasičů. Na večerní zábavě bude k tanci a poslechu hrát skupina Focus Rock. Po celý den je zajištěno bohaté občerstvení.

VI. Pivní slavnosti Lužkovice

Kdy: sobota od 13.00 hodin

Kde: Lužkovice, areál hřiště

Tradiční slavnosti pěnivého moku letos přináší 17 značek piva. K ochutnávkám se jako hudební kulisa vystřídají kapely Galaxy, Schelinger revival, Clera, Metallica revival a Premier.

Oslavy dne sv. Anny

Kdy: neděle od 8.30 hodin

Kde: Ostrata, kaplička, výletiště

Program začíná mší u místní kapličky za přítomnosti arcibiskupa olomouckého a metropolity moravského Mons. Jana Graubnera. Součástí mše svaté bude křest renovované stříkačky PS 12. Odpoledne na hřišti zahraje dechová kapela Fryštácká Javořina, soubor lidových písní a tanců Radošov. Večer pak skupina Fokus a závěr bude patřit ohňové show uskupení boca Fuego.

Turnaj v silovém přerážení desek

Kdy: sobota 26. července od 14 hodin

Kde: Březnice, hřiště před sokolovnou

TJ Sokol Březnice, oddíl Dragon Taekwondo WTF pořádá 1.ročník silového přerážení desek O pohár starosty TJ Sokol. Kromě urputného zápolení bude ukázka sportovní gymnastiky, program doplní i barmanská show míchaných nápojů mistra „Miky". Občerstvení je zajištěno.

Pohádka sousedská

Kdy: neděle 27. července ve 14 hodin

Kde: multikino Zlaté jablko

Představení Divadla MIM o.s. z Prahy je určeno pro děti od 3 do 8 let, trvá 50 minut a odehraje se v sále č. 1 multikina Golden Apple Cinema. Stejně jako u ostatních představení, která v letošním roce připravilo Zlaté jablko ve spolupráci s Golden Apple Cinema, čekají na všechny návštěvníky drobné dárky. Vstupenky si mohou zájemci rezervovat v pokladně multikina a vyzvednout nejpozději 30 minut před představením. Jednotné vstupné je 40 Kč.

