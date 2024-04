Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Velikonoce v rožnovském Dřevěném městečku. | Video: Dominik Pohludka

VALAŠSKO

Velikonoce na Valašsku

KDY: sobota 30. března až pondělí 1. dubna

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: Dřevěné městečko: základní 180 Kč, snížené 140 Kč, žáci 80 Kč, rodinné 360 Kč

PROČ PŘIJÍT: Tradičně pestrým a bohatým třídenním programem připomenou ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm lidové obyčeje a zvyky spojené s příchodem jara. Pořad Velikonoce na Valašsku nabídne velikonoční jarmark s ukázkami zdobení kraslic a výroby pomlázek či proutěných košů.

Lidoví výrobci sebou přivezou velikonoční věnce a dekorace, štípané holubičky, keramiku, výrobky ze šustí, lýka a slámy, zdobený perník, vlněné ponožky nebo lidovou výšivku. K vidění bude také zpracování ovčí vlny na kolovratu, řezbářství, drátování, výroba březových metel, dlabané nádobí a výrobky ze skla. Své řemeslo ukáže rovněž několik Nositelů tradic lidových řemesel.

V průběhu víkendu budou ve skanzenu vystupovat cimbálové muziky Aldamáš, Soláň, Radegast, Javořina, Portáši či muzika Jiřího Nechanického. Tradiční jarní a velikonoční obyčeje a zvyky připomenou ve svých pásmech folklorní soubory Malý Radhošť, Vsacan nebo Brněnský Valášek.

Velikonoční šmigrustování KDY: neděle 31. března od 9 hodin

KDE: Velké Karlovice, Karlovské muzeum

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční jarmark u Karlovského muzea. Velikonoční šmigrustování u Karlovského muzea - plakát.Zdroj: Karlovské muzeum

Velikonoce v informačním centru Karolinka

KDY: sobota 30. března od 10 do 16 hodin

KDE: Karolinka, Informační centrum

ZA KOLIK: od 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Informační centrum Karolinka zve na velikonoční program, ve kterém nebudou chybět ukázky malování vajíček či pletení pomlázky. Pro děti budou připravené tvořivé dílničky. Zdarma bude přístupné také Muzeum sklářství.

Velikonoce v IC Karolinka - plakát.Zdroj: IC Karolinka

Velikonoční neděle ve Zvonici na Soláni KDY: neděle 31. března od 13 hodin

KDE: Informační centrum Zvonice na Soláni

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Chcete-li si zpestřit Velikonoční neděli, vyražte 31. března na Soláň. V tamní Zvonici bude v tento sváteční den probíhat tradiční Velikonoční odpoledne. „Budete moci shlédnout nebo si i vyzkoušet zdobení velikonočních kraslic, pletení pomlázek, zdobení perníčků či ochutnat některé z velikonočních dobrot přímo z našich kamen,“ zve Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně. Pro děti bude připravený dobový kolotoč. Sváteční atmosféru podpoří také Cimbálová muzika Soláň, která celé odpoledne doprovodí svým vystoupením. Program začne ve 13.00 a potrvá do 16.00 hodin. Velikonoční neděle na Soláni - plakátZdroj: IC Zvonice Soláň

Veselé Velikonoce v Novém Hrozenkově

KDY: neděle 31. března od 13 do 17 hodin

KDE: Nový Hrozenkov, Památník Antonína Strnadla

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum a Informační centrum v Novém Hrozenkově zvou na akci Veselé Velikonoce, která se bude konat na Velikonoční neděli 31. března od 13 do 17 hodin v Areálu Památníku Antonína Strnadla.

Návštěvníci si budou moci uplést tatar nebo vyrobit metličku, vytvořit jarní věnec, upéct jidášky, nazdobit perníčky a vyrobit svíčku z včelího vosku. „Vajíčka si zde budete moci nejen namalovat barvami nebo voskem, ale i nazdobit slámou, děrováním či textiliemi,“ uvádí pořadatelé.

Příchozí se mohou těšit také na zajímavé povídání o včelách a prohlídku proskleného úlu s živým včelstvem.

Na programu jsou také komentované prohlídky na výstavě kraslic Vajca malované, která představí desítky vajíček zdobených tradičními valašskými technikami. Nebude chybět občerstvení.

Velikonoční neděle v Památníku Antonína Strnadla - plakátZdroj: Muzeum a IC Nový Hrozenkov

Horkýže slíže – 33/Kristova léta tour 2024 KDY: pátek 29. března od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ

ZA KOLIK: na místě 620 Kč, v předprodeji 490 Kč

PROČ PŘIJÍT: Slovenská kapela Horkýže Slíže z Nitry oslaví 33 let na hudební scéně. Za celou tu dobu neztratili svůj smysl pro svérázný jazykový i epický humor, parodii a provokaci. Zdroj: Youtube Slíže se staly oblíbenou festivalovou stálicí napříč oběma republikami, odehrály přes dva tisíce koncertů, vydali 15 alb, dvě knihy, mají přes 100 milionů zhlédnutí a na facebookovém profilu přes 200 tisíc příznivců. Jejich hudba je označována jako punková, punk-rocková, nebo jednoduše rocková. Horkýže Slíže.Zdroj: se svolením KZ Valmez

Perníkářství na Valašsku (výstava)

KDY: do 21. dubna

KDE: Valašské Meziříčí, zámek Kinských

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko připravilo na zámku Kinských výstavu, která přibližuje historii perníku a perníkářského řemesla, jeho doklady na Valašsku, i současnost zdobeného perníku v regionu.

Ve výstavě se návštěvníci seznámí s přípravou perníkového těsta v minulosti a se starobylým perníkářským řemeslem, jehož připomínkou jsou vzácné dřevěné formy na tvarování perníků ze sbírek Muzea regionu Valašsko a Národního muzea v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm.

Výstava Perníkářství na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí.Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko

ZLÍNSKO

Komentované prohlídky Památníku T. Bati

KDY: 29.-31. března od 10 hodin

KDE: Památník T. Bati Zlín

ZA KOLIK: 149 korun (Snížené vstupné 99, rodinné 299 korun)

PROČ PŘIJÍT: Přijďte se dozvědět více o historii a detailech architektonické ikony Zlína. Při výkladu načerpáte také zajímavosti k životní cestě Tomáše Bati či osudu architekta Františka Lýdie Gahury, který je autorem této výjimečné stavby. Zlínský klenot je přístupný formou komentované prohlídky v délce cca 50 minut.

Dominantou prostoru je věrná maketa letadla Junkers F-13ge odkazující k tragickému úmrtí geniálního podnikatele, který v letounu v roce 1932 havaroval se svým šéfpilotem Jindřichem Broučkem.

Výrazným prvkem interiéru je také schodiště ve tvaru písmene Z – Zlín či repliky původních stojacích loučových lamp, jež jsou zároveň jediné světelné médium Památníku. Budova ze skla, betonu a kovu uvnitř skrývá mnoho symbolů a Baťových odkazů, které nikde jinde nenajdete.

Památník Tomáše BatiZdroj: Deník/Jan Karásek

Velikonoční jarmark KDY: 30. března od 9 hodin

KDE: Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velikonoční jarmark bude i v letošním roce probíhat na ulici Dr. Veselého (před poštou) ale také před a v budově KKC Elektra s předváděním lidových řemesel. Program:

9:00 – 17:00 hod. Jarmark před poštou a před Elektrou

10:00 – 16:30 hod. Lidová řemesla v Elektře Kulturní program: (před Elektrou)

10:00 Vítání jara / Taneční a pěvecké vystoupení Malého Zálesí, dětské skupiny a muziky

14:30 Velikonoce na Zálesí / Záleská Chasa a Záleská cimbálová muzika

15:30 Ženský pěvecký sbor / Záleská cimbálová muzika

Velikonoční jarmark na Tržišti Pod Kaštany

KDY: 30. března od 9 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Bohatý program pro všechny (rukodělné výrobky, velikonoční ozdoby, dekorace, gastro, chill out zóna, malování na obličej a tvoření pro děti, pískovačka s nápadem aj)

Hudební program:

10.00 - 11.30 zahraje křesťanská kapela Sýkorky a poví i o biblickém významu Velikonoc

12.00 - 14.00 busker JURA (Jiří Sousedík)

14.00 - 16.00 busker Adam CAHA

VIDEO: Tržnice pod Kaštany; jaro 2024

Zdroj: Iva Nedavašková

Baťa – 130 let poté KDY: od 5. března do 14. dubna, Středa-neděle: 14-18 hodin

KDE: Kolektivní dům Zlín

ZA KOLIK: 160 korun (snížené vstupné 100 korun)

PROČ PŘIJÍT: Setkejte se s Baťou a poznejte jeho myšlenky! Unikátní výstava ke 130. výročí založení firmy Baťa a 100. výročí filmové tvorby ve Zlíně představuje vybrané černobílé snímky z originálního baťovského fotoalba z roku 1919 za pomocí umělé inteligence v barvě a v pohybu. Nové technologie vrací zašlým místům a dávným okamžikům život a uvádí v úžas. Alba jsou nejstarší dochovanou ucelenou fotografickou dokumentací firmy Baťa a současně mimořádně cenným vhledem do obuvnického podniku na prahu národní a zakrátko mezinárodní expanze. Umělá inteligence oživí Baťovy závody 130 let od jejich založeníZdroj: archiv pořadatele

Velikonoční Pokémon den ve Zlíně

KDY: sobota od 10 do 17 hodin

KDE: 14|15 Baťův institut

ZA KOLIK: vstupné na místě 80 korun, v předprodeji 70 korun

PROČ PŘIJÍT: Program plný her, soutěží o hodnotné Pokémon produkty a také hledání velikonočních pokéballů nabídne Pokémon den ve Zlíně. Vstupenky jsou již nyní v předprodeji na GoOutu. Zakoupit si je můžete samozřejmě i po skončení předprodeje přímo na místě konání akce.

A jak bude celá akce vypadat? U vstupu si děti pořídí Pokémon pass a s ním budou absolvovat jednotlivé "disciplíny". Jako trenéři budou postupovat od jedné hry ke druhé a na konci je čeká odměna. Jak bude velká? To už záleží na nich samých.

Hry a soutěže jsou koncipovány tak, aby každý měl šanci uspět. Jsou vědomostní, manuálně zručné i pohybové, individuální i kooperativní. Program se otočí dvakrát denně a tak žádný z návštěvníků o nic nepřijde.

Celý den je koncipován tak, aby děti se bavily zatímco rodiče si mohou odpočinout, zrelaxovat, popovídat a u toho pozorovat štěstí svých děti. Pokémoni jsou celosvětový fenomén, který zasáhl už třetí generaci dětí. Vše začalo v roce 1995, kdy vyšla první hra pro Nintendo a sběratelské karty.

Velikonoční Pokémon den ve Zlíně; 30. března 2024Zdroj: se svolením pořadatele

SLOVÁCKO

Komentovaná prohlídka Galerie Joži Uprky

KDE: V sobotu 30. března od 14 hodin

KDE: Galerie J. Uprky, Masarykovo náměstí 21, Uh. Hradiště

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Expozicí, kde je vystaveno 160 Uprkových děl, provede během 70 minut její spoluzakladatel a kurátor Petr Vašát. Tři vylosovaní účastníci obdrží dárek.

Komentovaná prohlídka Galerie Joži UprkyZdroj: Galerie Joži Uprky

Velikonoční výstava vín KDY: V neděli 31. března od 9 hodin

KDE: Sál Sokolovny v Polešovicích

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: Už 75. ročník akce pořádají zahrádkáři. K poslechu zahraje cimbálová muzika. Občerstvení zajištěno. Velikonoční výstava vín v Polešovicích; 31. března 2024Zdroj: se svolením pořadatelů

Tradiční velikonoční košt pálenek a likérů

KDY: V sobotu 30. března od 16 hodin

KDE: Hospoda v Bzové

ZA KOLIK: 50 Kč. Pro soutěžící zdarma

PROČ PŘIJÍT: Soutěžní kategorie: trnka, jablko, hruška, ostatní destiláty, likéry

Tradiční velikonoční košt pálenky v Bzové; 30. března 2024Zdroj: se svolením pořadatelů

Ej, šlahačka moja KDY: V neděli 31. března od 17 hodin. V 19 hodin beseda u cimbálu

KDE: Kulturní dům Babice

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Vystoupí FS Kalina, CM Olšavěnka, PS Kalinka, DFS Kalinka, CM Tramín Pořad Ej, šlahačka moja v Babicích; 31. března 2024Zdroj: se svolením pořadatelů

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou.

Krajina, sem tam zvíře KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

KROMĚŘÍŽSKO

Velikonoční košt vína s cimbálem

KDY: neděle od 15 do 24 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 150 korun

PROČ PŘIJÍT: Široký výběr nejen moravských vín, tradiční zábavu u cimbálu a mnoho dalšího nabídne Velikonoční košt vína, který se uskuteční v neděli odpoledne na Výstavišti Kroměříž.

Jaro na zámku KDY: pátek, sobota a neděle od 9.30 do 16 hodin

KDE: Arcibiskupský zámek v Kroměříži

ZA KOLIK: základní vstupné 260 korun

PROČ PŘIJÍT: S jarem přichází nová návštěvnická sezona na Arcibiskupském zámku v Kroměříži. Jako každý rok, ani letos nechybí pro otevření zámku unikátní květinová výzdoba reprezentačních sálů. Velké sály provoní jarní květiny, letní byt arcibiskupa se nakrátko promění v hudební salonek a symbolicky se rozezní tóny stylizovaných květinových hudebních nástrojů. Zámeckou Květnici jara doprovodí výstava sochaře Jiřího Netíka. Nejmenší návštěvníky pak zvou zástupci zámku do tvořivé dílničky.

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek 13 – 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Hanácký velikonoční dvorek KDY: čtvrtek až sobota od 13 do 17 hodin

KDE: Muzeum Františka Skopalíka v Záhlinicích

ZA KOLIK: základní vstupné 50 korun

PROČ PŘIJÍT: V Muzeu Františka Skopalíka v Záhlinicích si můžete prohlédnout dvorek s domácími zvířaty, koukat šikovným řemeslníkům pod ruce a sami si vyzkoušet řadu velikonočních tradičních řemesel.

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace.

Samotný císař „ožívá“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života.

Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: MKS HolešovV kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična.

Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.