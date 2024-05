Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

Hanácký den v Kroměříži, sobota 13. května 2023. | Video: Dominik Pohludka

ZLÍNSKO

30. výročí Církevní základní školy ve Zlíně

KDY: 17. května

KDE: Česká 4787, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Oslavy 30-ti let od založení školy budou trvat celý den a nabídnou pestrý program. Dopoledne si mohou zájemci prohlédnou školu s možností shlédnutí ukázkových hodin. Ve 14 hodin se v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích uskuteční svatá mše s otcem arcibiskupem Josefem Nuzíkem. Poté proběhne koncert oblíbeného českého písničkáře a kytaristy Pavla Helana.

„Srdečně zveme všechny rodiče, rodiny, přátele i veřejnost k účasti na této významné události,“ říká ředitelka zlínské Církevní základní školy Michaela Černošková s tím, že během dopolední části oslav se mohou zájemci přijít podívat přímo do školy, kde za doprovodu žáků starších ročníků navštíví ukázkové hodiny, prohlédnou si prostory školy i školky, ochutnají školní svačinku, nebo nahlédnou do školních kronik a časopisů.

Ulice živě

KDY: 18. května od 14 hodin

KDE: Tržiště Pod Kaštany, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: V improvizovaný pouliční ateliér se promění zlínské Tržiště Pod kaštany. Na neobvyklém uměleckém happeningu Ulice živě se tam setkají výtvarníci, pouliční muzikanti, tanečníci a artisti. Pestrobarevné odpoledne bude plné překvapení a chybět nebude ani dobré jídlo a pití. Zlínské tržiště se změní v pouliční ateliér. Přijede ProroK, Beat-Up i baletky

Česko-Slovenský dětský folklórní festival Májíček

KDY: 18. května od 14:30

KDE: Jižní Svahy, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: 15. ročník tradičního folklórního festivalu spojujícího českou a Slovenskou kulturu. Na akci vystoupí dětské soubory Valášek, Kušpánek, Trnečka, Vonička, Turiec, Lúčka nebo Strunka. Od 18 hodiny k tanci a poslechu zahraje cimbálová muzika Denica ze Zlína.

Svatba jako na zámku

KDY: 18.-19. Května

KDE: Zoo Zlín

ZA KOLIK: běžné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Módní přehlídka a výstava svatebních šatů v zámku Lešná. Už pojedenácté zámecké interiéry opět rozzáří svatební výzdoba interiérů, květiny a trendové svatební doplňky. Prohlídku historických sálů zpestří modelky ve svatebních i společenských šatech, které představí tradiční i velmi originální svatební šaty, nebude chybět ani ukázka pánských svatebních obleků. V 11 a 14 hodin se bude kont velká módní přehlídka na nádvoří zámku Lešná.

33. Besídka u cimbálu

KDY: 19. května od 16 hodin

KDE: Malá scéna Zlín

ZA KOLIK: Dobrovolné vstupné

PROČ PŘIJÍT: Besídka dětských folklórních souborů, účinkují Fryštáček, Kašavjánek, Lukovjánek, Maryjánek, Mladá Kašava, Vínek a CM Kašava.

SLOVÁCKO

Jízda králů s formanským odpolednem

KDY: 17. - 19. května

KDE: Kunovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Jízdou krále Patrika Libosvára vyvrcholí v neděli 19. května odpoledne v Kunovicích třídenní program tamní jízdy králů.

Už v pátek v 16 hodin se u Sportovní haly uskuteční přijetí královské družiny starostou města. Večer ve 20 hodin se v Areálu jízdy králů bude konat pořad Hudba pro krále, na počest Roku české hudby, s předáním královské koruny. Vystoupí královská družina, symfonický orchestr Academia Moravia a CM Mladí Burčáci.

V sobotu od 9 do 13 hodin se v Areálu jízdy králů bude konat Královské střílení. Úderem 14.30 začne na náměstí Svobody Formanské odpoledne. Návštěvníci města se mohou těšit na slavnostní defilé povozů a kočárů na náměstí a na projížďky kočáry a povozy ulicemi Kunovic. Od 20.10 do 21.20 se v Areálu jízdy králů uskuteční pořad Na krála, matičko, na krála, s představením krále a královské družiny.

V neděli od 8.45 hodin se za Panským dvorem budou řadit koně, aby se od 9 do13 hodin mohly konat projížďky kočáry a povozy ulicemi Kunovic. V 9.15 bude žehnání jezdcům jízdy králů pod kostelem, v 9.30 pak mše svatá v kostele sv. Petra a Pavla . Od 9.50 budou žádat o krále u domu rodičů. V 10.45 požádají o povolení jízdy na náměstí Svobody a od 11.30 do 16. 30 se pak přítomní mohou těšit na jízdu králů městem s vyvoláváním. V čase od 15 do – 16.30 se milovníci folkloru mohou těšit na regionální přehlídku dětského verbuňku. Jízda králů v KunovicíchZdroj: Deník/Jan Karásek

Obrazy Lenky Jurečkové vystaví v Kunovicích

KDY: Pátek 17. května v 17.30 hodin

KDE: Klenbový sál Panského dvora

ZA KOLIK: Vstupné dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Po úspěšné vernisáži na zámku (Národní ústav lidové kultury) ve Strážnici 5. května, kde Lenka Jurečkové představila celou šíří své výtvarné tvorby (obrazy, akvarely, skizy a kresby s folklorními a krajinnými náměty, fotografie, užitá tvorba a dokumenty z realizací), připravila další (komornější) kolekci obrazů a akvarelů s převážně folklorní tematikou (částečně i náměty z Kunovic). Výstavu pořádá Město Kunovice a potrvá do 22. května.

Lenka Jurečková ve StrážniciZdroj: Miroslav Potyka

Konečně akty Zdeňka Kupa

KDY: Do 31. května

KDE: Galerie Jiří Konečný Veselí nad Moravou

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Obrazy Zdeňka Kupa v Galerii Jiřího Konečného ve Veselí nad Moravou. Vernisáž kolekce obrazů s názvem Konečně akty výtvarníka Zdeňka Kupa ve Veselí nad Moravou; 29. února 2024Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

KROMĚŘÍŽSKO

Chutě Zlínského kraje

KDY: pátek od 10 do 21 hodin a sobota od 10 do 18 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Na návštěvníky čekají oblíbené foodtrucky, prodejci regionálních potravin a spousta zábavy. Doprovodný program nabídne Live Cooking Show s šéfkuchařem Romanem Paulusem nebo účastníkem soutěže MasterChef Jakubem Menšíkem. Návštěvníky čekají také zajímavé rozhovory s autorkou kuchařek Markétou Hrubešovou či tvůrcem Gastromapy Lukášem Hejlíkem. Prostor dostanou i talentovaní kuchaři během soutěže Mistrovství Zlínského kraje ve vaření středních škol. Chutě Zlínského kraje nabídnou také lidová řemesla, folklorní kumštýře a ukázky turistických míst. Chutě Zlínského kraje na Výstavišti Kroměříž.Zdroj: výstaviště Kroměříž

Hanácký den v Kroměříži

KDY: sobota od 9 do 17 hodin

KDE: Hanácké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Hanácké zvyky, hudbu, tance a barevné kroje představí Hanácký den, který v sobotu 18. května už posedmé zaplní Hanácké náměstí v Kroměříži. Program a tradiční Hanácký jarmark si mohou návštěvníci užít od 9 do 17 hodin.

Hanácký den v Kroměříži nabídne tradiční přehlídku folkloru a tradic

Den vína

KDY: sobota od 16 hodin

KDE: Klub Café Bar, Třebízského 194, Hulín

ZA KOLIK: 200 korun na místě

PROČ PŘIJÍT: První ročník festivalu nazvaného příznačně Den vína připravují v Hulíně. Do tamního Klub café baru zavítají v sobotu 18. května zástupci hned z několika vinařství. Kromě ochutnávky nabídne akce také besedy s vinaři. Vstupné na akci činí v online předprodeji 150 korun. Na místě v den konání akce vyjde vstupenka na 200 korun. V ceně vstupenky je degustační sklenička a víno menu. Den vína v Hulíně.Zdroj: Klub café bar Hulín

Chovatelské trhy

KDY: neděle od 6 do 10 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 60 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční chovatelské trhy hostí tuto neděli kroměřížské výstaviště. K vidění i koupi nabídnou papoušky, drůbež, holuby, králíky a další drobná zvířata. Chybět nebudou ani prodejci s širokou nabídkou krmiv, vitamínů a dalších potřeb pro chovatele. Samozřejmostí je i široká nabídka občerstvení a řemeslných výrobků.

VIDEO: Papoušci, králíci i slepice. Chovatelské trhy v Kroměříži přilákaly davy

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti. Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby.

Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly.

Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

Barevné světy Tomáše Vosolsobě

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Galerie v podloubí

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Tomáš Vosolsobě (1937–2011) se řadí ke generaci umělců, která studovala na Akademii výtvarných umění v Praze na přelomu padesátých a šedesátých let 20. století. Výstava je koncipována jako přehled nejdůležitějších etap umělcovy tvorby – počínaje pracemi, jež reagovaly na dobové progresivní trendy v umění (expresivní abstrakce, tašismus), přes kompozice řadící se k proudu informelu až po obrazy, které vznikly během autorova pobytu ve Švýcarsku v letech 1982–2000 a kterým dominuje jasná barevnost a sumarizace tvarů.

Charakteristickým znakem prací Tomáše Vosolsobě je technika dekalku, zrcadlově symetrického obtisku. Ta prostupuje celou umělcovu tvorbu a vnáší do ní napětí mezi intuitivní a racionální složkou. Z prvotní hříčky z doby studií na Akademii se symetrie postupně stala výchozím kompozičním principem umělcovy tvorby.

Výstava Barevné světy Tomáše Vosolsobě bude k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

VALAŠSKO

Květinová slavnost na zámku Lešná

KDY: sobota 18. května od 13 do 17 hodin

KDE: Lešná u Valašského Meziříčí, zámek a zámecký park

ZA KOLIK: plné 60 Kč, snížené (student, senior) 50 Kč, děti (6–15 let) 40 Kč, do 6 let zdarma, rodinné 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Komentované prohlídky parku, interiéry vyzdobené květinovými dekoracemi, hudební vystoupení, hravé aktivity pro děti či jarmark s prodejem květin a tvořením. To a mnohé další nabídne tradiční Květinová slavnost, která se koná v sobotu 18. května od 13 do 17 hodin na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Květinová slavnost na zámku Lešná u Valašského Meziříčí. Archivní foto.Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Historická památka ve správě Muzea regionu Valašsko je sice kvůli opravám momentálně uzavřena běžným návštěvníkům, o hlavní akce sezony ale nepřijdete. Platí to také pro oblíbenou Květinovou slavnost.

Na příchozí čekají prohlídky kvetoucího parku v doprovodu průvodců, historické prostory zámku vyzdobí květinové vazby Aleny Hegarové a Lukáše Horáka a správnou atmosféru dodá smyčcový orchestr ZUŠ Alfréda Radoka Valašské Meziříčí.

Nejen děti si mohou užít květinové tvoření a další zábavné aktivity. Chybět nebudou prodejní stánky s květinami a také občerstvením, které pro návštěvníky připraví místní dobrovolní hasiči. Galerie 47 fotografií ›

10 let Karlovského pivovaru

KDY: pátek a sobota 17. a 18. května

KDE: Velké Karlovice, Karlovský pivovar Pod Pralesem

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Karlovský minipivovar Pod Pralesem slaví v letošním roce 10 let své existence. Významné jubileum si tady připomenou ve dnech 17. a 18. května 2024.

Součástí programu budou prohlídky pivovaru, workshopy se sládky či vystoupení hudebního uskupení Dareba aj hosté.

Speciálně pro tuto příležitost v Karlovském pivovaru také představí výroční pivo Jubilík a novinku v podobě plnění piva do plechovek. Bude se rovněž křtít výroční kámen a žehnat pivovarský zvon.

Karlovský pivovar slaví 10. výročí; plakátZdroj: Karlovský pivovar

Jonáškovo zábavné odpoledne

KDY: sobota a neděle 18. a 19. května od 13 resp. 14 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, zámecký park

ZA KOLIK: 300 Kč

PROČ PŘIJÍT: Dva dny naplněné zábavou a dobrou hudbou nabídne tradiční Jonáškovo zábavné odpoledne, které bude o třetím květnovém víkendu hostit zámecký park ve Valašském Meziříčí.

V bohatém programu na příchozí mimo jiné čekají ukázky zásahové policejní jednotky, cvičení psů, kynologie, předvedení první pomoci, výstava veteránů a motocyklů, taneční vystoupení nebo historický šerm. Chybět nebudou kolotoče, nafukovací hrady, malování na obličej, skluzavky a bludiště pro děti, ale také hrnčířská dílna a program připravený pracovníky meziříčské hvězdárny.

V hudebním programu se v sobotu představí kapely Koridor, Poměnka a Rubínka (pořad pro děti), Jan Vančura a Plavci, Docuku, Hodiny a The Syrup.

V neděli vystoupí Ingott, Michal David a Kvatro, Panoptiko a Čechomor. Hudební program akce Jonáškovo zábavné odpoledne, 18. a 19. května 2024Zdroj: archiv pořadatele

Naar orientální show

KDY: sobota 18. května od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, velký sál KZ

ZA KOLIK: na místě 300 Kč, v předprodeji 250 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velký sál Kulturního zařízení města Valašské Meziříčí bude v sobotu 18. května od 20 hodin hostit mezinárodní festival orientálních tanců. Publiku se představí tanečníci a tanečnice z Polska, Maďarska, Ukrajiny a České republiky.

Mezinárodní orientální show ve Valašském Meziříčí, plakátZdroj: archiv pořadatele

Den otevřených dveří – 140 let muzea

KDY: sobota 18. května od 10 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko, zámek Kinských

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Muzeum regionu Valašsko letos slaví 140 let působení ve Valašském Meziříčí. Při této příležitosti zve veřejnost na Den otevřených dveří do zdejšího zámku Kinských. Akce se koná v sobotu 18. května od 10 do 17 hodin a návštěvníkům nabídne pestrý program plný nevšedních zážitků, zajímavého poznání i zábavy pro všechny generace. „Podíváte se do zákoutí zámku, kam se běžný návštěvník nedostane. Nahlédnete pod ruce restaurátorky a zjistíte, k čemu potřebuje stovky kilogramů cukru. Vyzkoušíte si, jak vypadá práce s inventarizačním listem a kontrola sbírkových předmětů, která je nezbytnou součástí práce muzejního pracovníka,“ přiblížil část z připraveného programu Jiří Koňařík z Muzea regionu Valašsko.

Připravené budou také komentované prohlídky dvou nových výstav – Světlo s vůní petroleje a 140 let muzea.

„Pokud máte doma historické předměty a chtěli byste se o nich dozvědět něco víc, přineste je s sebou a můžete o nich podiskutovat s našimi historičkami či archeologem,“ dodal Koňařík.

Pohodu celé akce dokreslí živá hudba, zázemí kavárny a cukroví z Podlesí. Vstup na Den otevřených dveří je zdarma. Den otevřených dveří v Muzeu regionu Valašsko na zámku Kinských ve Valašském Meziříčí; plakátZdroj: archiv pořadatele

Night of Zeppelin NoLimit

KDY: pátek 17. května od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: v předprodeji 100 Kč, v den koncertu 150 Kč

PROČ PŘIJÍT: Led Zeppelin byla anglická rocková skupina, která se stala jednou z nejvlivnějších v historii rockové hudby. Díky tvrdému bluesrockovému kytarovému zvuku bývají považováni za předchůdce heavy metalu a jedním ze zakladatelů hard rocku.

Interpretace hudby Led Zeppelin je pro mnohé muzikanty výzvou a nejinak tomu bylo i u zrodu koncertního programu Night of Zeppelin NoLimit. V České republice existuje několik kapel, které hudbu Led Zeppelin nabízejí na výborné interpretační úrovni – ve všech případech ale zpívají leadvocal muži.

Projekt Night of Zeppelin NoLimit je jako jediný v ČR postaven na expresivním ženském zpěvu Dany Chytilové. Ten je podpořen precizní energickou kytarou Jaromíra Pospíšila a rytmikou – bicí Pavel Brada, baskytara Petr Konečný.

V programu Night of Zeppelin NoLimit zaznějí nejznámější skladby Led Zeppelin, jako Good Times, Bad Times, Ocean, Ramble On, Baby I´m gonna leave you, Immigrant Song a další.

Projekt Night of Zeppelin No Limit.Zdroj: koláž Téčko Rožnov

HUDEBNÍ UKÁZKA:

Zdroj: Youtube

Den muzeí ve Valašském muzeu v přírodě

KDY: sobota 18. května od 9 do 17 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Přijďte oslavit Den muzeí do rožnovského Valašského muzea v přírodě. V sobotu 18. května budou při této příležitosti zdarma přístupné areály Valašské dědiny a Mlýnské doliny. Pro návštěvníky budou otevřené interiéry historických objektů, v Mlýnské dolině pak budou v provozu technické stavby. Den muzeí ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově p. R., plakát.Zdroj: VMP Rožnov

Josef Divín, Sebastian Kitzberger – výstava uměleckého skla

KDY: do 25. června

KDE: Soláň, galerie Informačního centra Zvonice

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Galerie Informačního centra Zvonice na Soláni na Horním Vsacku hostí do 25. června tohoto roku výstavu uměleckého skla výtvarníků Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera.

„Josef Divín je umělec nekonformní a své skleněné objekty vytváří osobitým způsobem. Výsledkem jeho práce jsou objekty připomínající vázy nebo nádoby. Žije ve Valašské Meziříčí,“ přiblížila Radka Turpišová ze Sdružení pro rozvoj Soláně.

Tvorbě uměleckého skla se věnuje také druhý z vystavujících – mladý výtvarník Sebastian Kitzberger z Rožnova pod Radhoštěm. „Do jeho práce se promítají klasické dekorační techniky doplněné moderním tvaroslovím a barevností,“ doplnila Turpišová.

Plakát k výstavě díla sklářů Josefa Divína a Sebastiana Kitzbergera v Informačním centru Zvonice na Soláni.Zdroj: IC Zvonice Soláň