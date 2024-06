Víkendové Tipy Deníku jsou tady! Každý týden pro vás v redakci připravujeme bohatou várku možností, jak zajímavě strávit celý víkend. Vyberte si z naší nabídky akcí.

KROMEŘÍŽSKO

Vybarvený běh

KDY: sobota od 9 hodin

KDE: Velké náměstí v Kroměříži

ZA KOLIK: cena registrace je 300 korun

PROČ PŘIJÍT: Posedmé proběhnou centrem Kroměříže běžci „hrající“ všemi barvami. Start běhu bude tradičně na Velkém náměstí, odkud budou běžci pokračovat Mlýnskou bránou k restauraci Sladovna, kde odbočí vlevo a Chobotem proběhnou na Malý Val. Z Masarykova náměstí budou po proběhnutí Kovářskou ulici pokračovat přes Velké náměstí do Křižné ulice. Přes ulice Dobrovského a Moravcova a přes Komenského náměstí proběhnou Vodní ulicí zpět na Velké náměstí, kde bude cíl. Trasa je dlouhá zhruba pět kilometrů a účastníci Vybarveného běhu ji mohou absolvovat, dle svých schopností a uvážení, jednou nebo dvakrát. Samozřejmostí jsou barevné zóny na trase, kterými budou muset startující proběhnout a nachytat na sebe co nejvíce barev. Více informací je k dispozici na webových stránkách akce.

Vybarvený běh v Kroměříži, 3. června 2023Zdroj: Město Kroměříž

Festival kávy a čaje

KDY: sobota od 9 do 18 a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Druhý červnový víkend se Výstaviště Kroměříž stane centrem setkání distributorů kávy a čaje včetně zástupců tuzemských pražíren. Pro návštěvníky bude navíc připravena nabídka širokého množství dalších slaných i sladkých dobrot a koření. To vše za doprovodu podmanivých tónů, které vás přenesou v čase až do čarovného Orientu, Dálného východu či tropické Amazonie. 1/3 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Festival kávy a čaje v areálu Výstaviště Kroměříž. Ilustrační foto 2/3 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Festival kávy a čaje v areálu Výstaviště Kroměříž. Ilustrační foto 3/3 Zdroj: Deník/Dominik Pohludka Festival kávy a čaje v areálu Výstaviště Kroměříž. Ilustrační foto

Na Barbořinu za výhledy – představení nového foto pointu

KDY: pátek od 17 hodin

KDE: lesopark Barbořina v Kroměříži

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Nový atraktivní prvek zaujme od letošního června návštěvníky lesoparku Barbořina v Kroměříži. Je jím řemeslně zpracovaný dřevěný rám s motivem turistického sloganu města Kroměříž – srdci blíž. Sloužit bude jako tzv. foto point, tedy místo, odkud je jeden z nejkrásnějších výhledů na malebné historické město. Foto point bude představen a uveden do provozu v pátek 7. června v 17 hodin na společné komentované procházce kolem Barbořiny. Akce se koná jen za příznivého počasí.

Nový foto point, který bude na Barbořině.Zdroj: město Kroměříž

Setkání malých pivovarů na hradě Cimburk

KDY: sobota od 14 do 18 hodin

KDE: hrad Cimburk u Koryčan

ZA KOLIK: základní vstupné 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Setkání malých pivovarů se chystá na hradě Cimburk u Koryčan. Začátek akce je ve 14 hodin. Oficiální ochutnávka piv bude probíhat do 18 hodin nebo do vyčerpání zásob. Vstupné zahrnuje prohlídku hradu a je určeno na jeho záchranu. Více informací na webových stránkách hradu Cimburk. Setkání malých pivovarů na hradě Cimburk 2024.Zdroj: Hrad Cimburk

SEVA – český fenomén na zámku Holešov

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 100 korun

PROČ PŘIJÍT: Výstava hravou, zábavnou, ale i poučnou formou představí stavebnici, kterou zná každý Čech. Vystaveny budou různé modely od těch nejdrobnějších až po velké sestavy, a chybět nebudou ani doprovodné texty a herna pro děti.

Interaktivní výstava SEVA - český fenomén.Zdroj: archiv pořadatele

Výstava Rudolf II. ožívá

KDY: pátek od 13 do 17 hodin, sobota a neděle od 9 do 17 hodin

KDE: Zámek Holešov

ZA KOLIK: základní vstupné 140 korun

PROČ PŘIJÍT: Do období na přelomu šestnáctého a sedmnáctého století zavede návštěvníky výstava Rudolf II. ožívá. Výstava má multimediální charakter díky použití moderních technologií jako je multivideomapping a animace. Samotný císař tam „ožije“ díky živým obrazům. Tvář a hlas mu propůjčil Jiří Werich Petrášek, syn Jana Wericha, který panovníka ztvárnil v legendárních filmech Císařův pekař a Pekařův císař. Římský císař a český král návštěvníky provede nejen svým životem, ale i sbírkami, které shromažďoval většinu života. V kabinetu kuriozit budou k vidění napodobeniny bizarních exponátů preparovaných zvířat v kostýmech, například bažant jako kardinál nebo kočka jako šlechtična. Prostřednictvím hologramů si lidé také prohlédnou koruny, kterými byl Rudolf II. korunován, a zejména ženy zaujme přehlídka módy rudolfínské doby. Součástí expozice jsou i miniaturní výjevy ze života císaře – například v truhlách vyřezaná flotila šestnácti lodí, která císaře a jeho tři sta sedmdesát dvořanů vezla na sedmiletá studia ve Španělsku. Jiné diorama zachycuje v uvozovkách skromnou císařskou hostinu a za pozornost stojí také laboratoř alchymie a okultních věd, které Rudolfa II. fascinovaly. Výstava Rudolf II. ožívá na zámku v Holešově.Zdroj: Městské kulturní středisko Holešov

Někdo to rád sušené

KDY: denně od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Muzeum Kroměřížska, Malá galerie

ZA KOLIK: základní vstupné 80 korun

PROČ PŘIJÍT: Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití, odvislé od krátké doby čerstvosti, respektive konzumní zralosti, bývalo však až do rozvoje konzervárenského průmyslu hlavním limitujícím faktorem využití. Jako nejefektivnější varianta dlouhodobého skladování ovoce se proto až do 20. století užívalo jeho sušení. Výstava představí unikátní historické exponáty, zajímavé informace, které budou doplněny hravými interaktivitami, například modelem zmenšené tradiční sušárny ovoce. Je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska.Zdroj: Muzeum Kroměřížska

ZLÍNSKO

Festival šumivého vína

KDY: 8. června od 11 -22 hodin

KDE: Před Vilou Tomáše Bati Zlín

ZA KOLIK: Zdarma PRO4 PŘIJÍT: Druhý ročník festivalu nejen pro milovníky bublinek. Na akci se zabaví celá rodina, pro děti budou připravena zábavná zóna, hudební program po celý den i tombola. Popíjet se budou bublinky jako Prosecco, Champagne, Cava,Sekt ze skla. Nebude chybět něco dobrého k zakousnutí. Návštěvníci se mohou těšit na Pinsu od Lusso Cuccina, šťavnaté burgery od Comic Cone, Poutine od Racoon truck, paštiky od Hostináře, Asijské speciality od Sushi Hosti a nebo na nebeskou duhovou zmrzlinu od IceBike Unicorn. Pro tatínky nebo nemilovníky bublinek budou zrzavé bublinky nebo koktejly a zabaví se třeba v dětském E.ON parku na elektrokoloběžkách nebo fotbalových trenažérech. Součástí festivalu bude i dětská zóna s aktivitami pro děti jako koloběžky, fotbal, skákací hrad, malování na obličej, cukrová vata, výroba vlastních odznaků určitě se děti dlouho zabaví. Akce bude mít i charitativní podtext, organizátoři navázali spolupráci s projektem Korunka pomáhá. Hudební program zajistí Eliška Lajdová a kapela na Bílo, přijedou Hazafele a nebo dětský sbor Radovánek. Festival šumivého vína. Ilustrační fotoZdroj: Deník/Iva Nedavašková

Den otevřených dveří v dopravním podniku Zlín-Otrokovice

KDY: 8. června 9-16 hodin

KDE: Areál DSZO (Vozovna trolejbusů), Zlín

ZA KOLIK: zdarma

PROČ PŘIJÍT: Tradiční prohlídka areálu, ukázky vozidel MHD, jízdy historických trolejbusů a autobusů, ukázky techniky IZS a MPZ. Každoročně se akce těší velké oblibě a hojné účastni nejen Zlíňanů.

Den otevřených dveří DSZO ukáže historické vozy i nový způsob platby jízdného

Putování za tajemným zlínským hradem

KDY: 9. června od 14 hodin (sraz 13:30 u lyžařského svahu)

KDE: Hradisko, Zlín

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: O tom, že existoval zlínský hrad, vědí jen milovníci historie, což je velká škoda. Po pěti letech se vrací oblíbená akce, na které organizátoři připomenou historii zapomenutého hradu, který byl postaven ve 13. století na kopci Hradisko, asi kilometr od centra města. Že se nejedná jen o pověst, přinesl svědectví archeologický výzkum, při kterém byly roku 1940 na Hradisku odkryty pozůstatky opevněného objektu, který je patrný na místě ještě dnes. Na cestu po stopách hradu se vychází se o půl druhé od lyžařského svahu, trasa vede lesním terénem až na Hradisko a pohodovým tempem trvá necelou hodinu. Akce bude takovým happeningem a oslavou historie zlínského hradu. Při prvním ročníku byla slavnostně odhalena informační cedule, která zde zůstala natrvalo. O rok později byla na Hradisku umístěna socha rytíře Miloše. Letos se přímo na akci vytvoří socha Kudlovského draka, který má svůj původ také v pověstech. Program akce budou tvořit výklady o historii zlínského hradu, vystoupení Zlínské šermířské skupiny, občerstvení se středověkou tématikou a připravují se také ukázky středověkých řemesel (zpracování vlny, košíkář, středověké pivo, pletení na prstech nebo věštkyně). Putování za tajemným zlínským hrademZdroj: Zlínský kraj

Řezbářské sympozium v Luhačovicích

KDY: 3. - 8. června, vernisáž 8. června

KDE: Lázeňský park, Luhačovice

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: . Již 10. ročník řezbářského sympozia v lázeňském městě. Luhačovice znovu rozezní nástroje mistrů řezbářů a tradiční ukázka práce řezbářských mistrů v lázeňském parku. Sympózia se účastní řezbáři Martin Bořuta, Martin Cigánek, Petr Krajíček, Petr Hajda, Jiří Vráblík a Josef Špicl.

Luhačovické řezbářské sympozium. Ilustrační fotoZdroj: Deník / Jan Karásek

150. výročí založení SDH Zlín-Malenovice

KDY: 8. června od 14 hodin

KDE: Pod Malenovickým hradem, Zlín (Areál firmy VLW)

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Velkolepé oslavy založení sboru dobrovolných hasičů. Dobrovolní hasiči. Ilustrační fotoZdroj: DENÍK/Gabriela Dvorníková

Pražský výběr

KDY: 8. června 21 hodin

KDE: Svah Zlín

ZA KOLIK: 720 – 1800 korun

PROČ PŘIJÍT: Koncert Kultovní kapely Pražský výběr rozezní areál Svahu Zlín v centru města. Skupina vystoupí v původním složení v čele s Michaelem Kocábem, Michalem Pavlíčkem, Vilémem Čokem, Klaudiusem Kryšpínem, Jiřím Hrubešem a již stálým hostem DJ Roxtarem. Zazní průřez skladeb z alb Straka v hrsti, Výběr a Běr a také skladby v novějších úpravách.

Pražský výběrZdroj: Deník/František Kuba

Muzejní noc

KDY: 7. června 17:30 – 21:30

KDE: Napajedla

ZA KOLIK: Zdarma

PROČ PŘIJÍT: Do 20. ročník Festivalu muzejních nocí se zapojí řada organizací napříč krajem. O tomto víkendu například Muzeum Napajedla, kdy otevře své brány všem návštěvníků v netradiční dobu od 17.30 do 21.30 i programem pro malé i velké. Návštěvníci si prohlédnou výstavu Držte si ponožky! za účasti autorky ve výstavním sále, mohou sledovat promítání krátkých filmů a večerníčků z dílny Galiny Miklínové v espozici Příběh města, bude připravena Green screen dílna ve spolupráci se Studiem Scala a studenty UTB v expozici Hřiště hraček, tvořivá dílna, vyrob si vlastního lichožrouta a program zakončí koncert kapely Není Němý ve 20.30 ve výstavním sále. Ve dnech 17. května až 15. června probíhá 20. ročník Festivalu muzejních nocí. Fenomén Muzejních nocí patří ve velkých evropských metropolích již řadu let ke stálým prezentacím kulturního dědictví zvláště atraktivním způsobem. Muzea a galerie nabízejí nočním návštěvníkům kromě prohlídek svých stálých expozic a výstav také řadu doprovodných i kulturních programů a stávají se místy mimořádných a nečekaných zážitků a setkávání. Muzejní nocZdroj: DENÍK/Jana Zavadilová

SLOVÁCKO

Bílokarpatské slavnosti v Uherském Brodě

KDY: Od středy 5. do neděle 9. června

KDE: Uherský Brod

ZA KOLIK: Neuvedeno

PROČ PŘIJÍT: V pátek od 16. do 23. hodin bude v rámci Bílokarpatských slavností patřit Masarykovo náměstí v Uherském Brodě, rocku, popu i bigbeatu. V 16 hodin tam zahrají Nohow, od 18 hodin kapela Jasno, od 20 hodin Street 69 a od 22 hodin vystoupí seskupení Křídla.

V sobotu ráno od 8. hodiny propukne na Masarykově náměstí JAKUB lidových řemesel, od 9. do 12. hodiny se na pódiu brodského náměstí budou střídat mladí folkloristé – CM Olšavěnka, Holúbek, Kopaničárek, Světlovánek, Klobučánek, Jakub, Kopaničiarik. Od 12.30 se diváci mohou těšit na vystoupení souborů Nadšenci, Klobučan a Rozmarýn. Ve 20 hodin se představí hlavní hvězda slavností - Cigánski Diabli. Ve 21.45 se přítomní mohou těšit na ohňostroj a od 22 hodiny na tóny Mixbandu.

V neděli se od 16 hodin v Domě kultury mohou ti nejmenší těšit na loutkovou pohádku Divadla BROD s názvem Narodil se Paleček. Od 18 hodin pak tamtéž vystoupí Ochotnické divadlo Komňa s představením Kubo.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 7. – 9. červnaZdroj: Deník/Pavel Bohun

OstrohFest – nový hudební festival v Uherském Ostrohu

Kdy: V pátek 7. června od 18 hodin

Kde: Areál střelnice v Uherském Ostrohu

Za kolik: 890 korun

Proč přijít: Na festivalu vystoupí VOXEL, jehož píseň V naší ulici se na nás line ze všech rádií. Dalším interpretem, který na pódiu vystoupí, bude zpěvák Michal Hrůza, který je zakládajícím členem kapely Ready Kirken. Třetím hřebem večera bude jedinečný koncert Richarda Müllera, legendy česko-slovenské hudební scény, vynikajícího zpěváka s nezaměnitelným hlasem. A ve finále zahraje kapela Argema. Víkendové Tipy Slováckého deníku 7. – 9. červnaZdroj: archiv pořadatele

Rochus pod hvězdami

Kdy: V pátek 7. června od 17 do 23 hodin

Kde: Skanzen Rochus Uherské Hradiště

Za kolik: Vstupné dobrovolné

Proč přijít: Od 17 hodin začne koncert studentských kapel, ve 20 hodin pak vystoupí Slovácký orchestr mladých s dirigentem Jiřím Pospíchalem. Dále pak se ve výkladu o magii přítomní dozví něco o nadpřirozených bytostech i o hvězdách i noční obloze. Vyzkoušet si návštěvníci mohou degustaci vína poslepu s Vinařstvím Medek. Budou svědky ukázky výroby přírodní kosmetiky. Mohou se vypravit do nočního světa zvířat s Přírodovědným centrem Trnka nebo si vytvořit svatojánský herbář. Možná bude noční prohlídka kaple sv. Rocha. Písně z Moravských Kopanic zazpívají Marcela Trtková a Cinky.

Víkendové Tipy Slováckého deníku 7. – 9. červnaZdroj: archiv pořadatele

Obrazy Františka Pavlici vystavují ve Vlčnově

KDY: Do konce srpna a bude otevřena vždy v neděli od 14 do 17 hod., nebo na požádání

KDE: Galerie Na Měšťance

ZA KOLIK: Neupřesněno PROČ PŘIJÍT: Jedním z nejzajímavějších a nejoblíbenějších výtvarníků, kteří se ve své tvorbě inspirují folklorem, je bezesporu František Pavlica z Hroznové Lhoty. Žije v regionu s bohatou a pestrou folklorní tradicí, v níž se prolínají vlivy Strážnicka, Horňácka a Dolňácka - v jeho díle pak ožívá mizející svět lidových zvyků, tanců i písní, architektury… Z těchto zdrojů připravil již několik nástěnných kalendářů a udělal tak radost mnoha svým příznivcům. Jeho rukopis je ovlivněn poetikou insitních malířů (někdy se jim také říká malíři něžného srdce nebo naivisté). Výstava ve Vlčnově nese název Doma na Slovácku. František Pavlica a jeho obrazy.Zdroj: Miroslav Potyka

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky.

Výstava Krajina, sem tam zvíře.Zdroj: archiv Slováckého muzea

VALAŠSKO

Ondrášova valaška

KDY: pátek až neděle 7. až 9. června

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Valašské muzeum v přírodě

ZA KOLIK: od 140 Kč (viz www.nmvp.cz)

PROČ PŘIJÍT: Od pátku 7. 6. do neděle 9. 6. se mohou milovníci folkloru těšit na pátý ročník přehlídky uměleckých a folklorních souborů Ondrášova valaška 2024.Součástí letošního ročníku je 5. ročník Setkání folklorních generací – členů Vojenského souboru písní a tanců Jánošík & Vojenského uměleckého souboru Ondráš a všech příznivců lidové písničky. Letošní rok připadá na 70. výročí založení VSPT Jánošík, na který od roku 1993 navázal VUS Ondráš.Během víkendu se ve Valašském muzeu představí současní i bývalí členové Jánošíku a Ondráše, Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, Umelecký súbor Lúčnica z Bratislavy či soubory Šmykňa, Vlčnovjan, Púčik a Javořina. Vystoupí také dětské soubory Omladinka, Stavbárik, Malý Beskyd, Ondrášek. Festival Ondrášova valaška ve Valašském muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm; archivní foto.Zdroj: VMP/Jan Kolář

Hry bez hranic

KDY: sobota 8. června od 12 hodin

KDE: Malá Bystřice, přírodní areál Synodos

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Druhý ročník regionální akce, kde se mezi sebou (po vzoru legendární televizní soutěže) utká opět 13 obcí mikroregionu. V přírodním areálu Synodos změří síly zástupci obcí Bystřička, Hošťálková, Jablůnka, Jarcová, Kateřinice, Lhota u Vsetína, Liptál, Malá Bystřice, Mikulůvka, Oznice, Pržno u Vsetína, Ratiboř a Růžďka.

Týmy se utkají v pečlivě vybraných soutěžích, jejich zaměření je však pro soutěžící i diváky zatím překvapením. „Prozradíme však, že rozhodně mohou těšit na výjimečný den plný zábavné podívané a zážitků,“ ujišťují pořadatelé z MAS Středí Vsetínsko.

Připravený bude také bohatý doprovodný program, hudební vystoupení i občerstvení. Celým dnem bude provázet moderátor Ondra Carda.

1/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 2/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 3/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 4/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 5/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 6/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 7/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 8/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 9/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto. 10/10 Zdroj: archiv Valašského muzea v přírodě Program Slabikář řemesel ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, archivní foto.

Lovecké slavnosti

KDY: sobota 8. června od 13 hodin

KDE: Lešná, zámek a zámecký park

ZA KOLIK: --- PROČ PŘIJÍT: Tradiční myslivecké odpoledne plné ukázek, vystoupení, zábavných aktivit a zvěřinových specialit nabídnou Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí.Návštěvníci si užijí například sokolnickou show René Vrbického, vystoupení kynologů s loveckými plemeny psů či výstavu loveckých trofejí. Letošní novinkou bude ukázka vyhledávání zvěře za pomoci dronu a také krátké kostýmované scénky, jež budou uvádět jednotlivé body programu.Děti se budou moci pobavit při kvízové hře, střelbě z luku a vzduchovky či dalších aktivitách. O hudební doprovod se stejně jako loni postará dechovka Starojičané. Chybět nebudou ani tradiční zvěřinové speciality od členů místního mysliveckého spolku Háj. Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní fotoZdroj: Muzeum regionu Valašsko 1/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto 2/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto 3/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto 4/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto 5/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto 6/6 Zdroj: Muzeum regionu Valašsko Lovecké slavnosti na zámku Lešná u Valašského Meziříčí; archivní foto

U:FEST

KDY: pátek a sobota 7. a 8. června

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, areál Brillovky

ZA KOLIK: od 400 Kč

PROČ PŘIJÍT: Třetí ročník festivalu U:FEST mapujícího aktuální trendy v alternativní hudbě se uskuteční ve dnech 7. a 8. června v areálu Brillovky v Rožnově pod Radhoštěm. Návštěvníky opět čeká několik dramaturgických linek a doprovodné programy. Promítat se bude i film vytvořený umělou inteligencí.

Letošní novinkou je páteční hudební workshop pro žáky a studenty. Večer na terase a v sále Brillovky vystoupí na Ventolin, Chorobopop, Hard to Frame, DJ Fefe či rapper z USA Onry Ozzborn.

V sobotu se program U:FESTu přenese i do dalších prostor: na nádvoří a do 3. etáže. Návštěvníci se mohou těšit na kapely N.O.H.A., Sunbrella (UK), The Stylists, BoLs/sLoBa, Omniona, Telomante (ESP), DJ Josefa Sedloně, Foresta nebo Michala Macečka.

Pro návštěvníky bude připravený i specifický doprovodný program: v sobotu odpoledne budou Josef Sedloň a Mirek Papež vzpomínat na pionýrské začátky elektronické scény u nás. K vidění bude film Petra Salaby Scalespace generovaný AI (umělou inteligencí). Podrobnosti na www.ufest.cz

1/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov The Stylists. 2/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov Onry Ozzborn. 3/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov Sunnbrella. 4/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov DJ Josef Sedloň. 5/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov Ventolin. 6/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov N.O.H.A. 7/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov U:FEST 2024, plakát. 8/8 Zdroj: se svolením Téčka Rožnov Hard To Frame.

Farmářské trhy ve Vsetíně

KDY: sobota 8. června od 7 hodin

KDE: Vsetín, Dolní náměstí

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Hledáte výrobky z výhradně domácích farem, s láskou pěstované a vyráběné potraviny, které by neměly na vašem stole chybět? Zastavte se na Dolním náměstí ve Vsetíně, kde pracovníci vsetínského Domu kultury společně s Městem Vsetín každou druhou sobotu v měsíci připravují farmářské trhy. Ráno od sedmé hodiny je zde možné zakoupit kvalitní potraviny od regionálních farmářů, pěstitelů a výrobců.Možnost nákupu z domácí produkce bude mít letos veřejnost ve Vsetíně celkem dvanáctkrát – každou druhou sobotu až do 26. října. Farmářské trhy ve Vsetíně v roce 2024, plakátZdroj: archiv pořadatele

The Cinelli Brothers (UK)

KDY: neděle 9. června od 19.30 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, Malá scéna za oponou, KZ Valmez

ZA KOLIK: na místě 220 Kč, v předprodeji 190 Kč

PROČ PŘIJÍT: The Cinelli Brothers je oceňovaná čtyřčlenná kapela z Londýna, kterou tvoří Marco a Alessandro Cinelli z Itálie, Tom Julian Jones, rodák z Londýna a Stephen Giry z Francie.

Kapela intenzivně koncertuje ve Velké Británii, Evropě a USA a v roce 2022 byla vyhlášena nejlepší bluesovou kapelou ve Velké Británii v soutěži UK Blues Challenge, po níž následovalo 2. místo v soutěži International Blues Challenge v Memphisu v lednu 2023.

Díky svým fascinujícím živým vystoupením si The Cinelli Brothers získali svou věrnou a stále se rozšiřující fanouškovskou základnu, vyprodávají koncerty ve Velké Británii a Evropě a vystupují na velkých bluesových a jazzových festivalech po celém kontinentu.

1/5 Zdroj: se svolením KZ Valmez The Cinelli Brothers (UK). 2/5 Zdroj: se svolením KZ Valmez The Cinelli Brothers (UK). 3/5 Zdroj: se svolením KZ Valmez The Cinelli Brothers (UK). 4/5 Zdroj: se svolením KZ Valmez The Cinelli Brothers (UK). 5/5 Zdroj: se svolením KZ Valmez The Cinelli Brothers (UK).