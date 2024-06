ZLÍNSKO

Karpaty Fest

KDY: 28. - 30. června

KDE: Slavičín

ZA KOLIK: od 1100 korun dospělý, 450 korun děti

PROČ PŘIJÍT: V zámeckém parku v centru Slavičína se uskuteční 17. ročník rodinného Karpaty Festu. Pátek a Sobota budou především ve znamení hudby, neděle je věnována dětem. Na akci, kterou loni navštívilo téměř 20 tisíc lidí vystoupí Ewa Farna, Čechomor, Desmond nebo Tomáš Klus.

Hudební terasy Vizovice

KDY: 30. června 17- 19 hodin

KDE: Kulturní centrum Vizovice

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koncerty v netradičním prostředí terasy Kulturního centra Vizovice, s posezením na schodech, na dekách, nebo jen tak, na stání. Po loňském úspěchu se koncert v netradičním prostředí vrací hned čtyřmi vystoupeními (28.7., 18.8.,8.9.). Postupně se nám představí Capela Obscura, Bolek Vjaclovský, kapela JaMaKoPa a Tereza Cedidlová.

Výstava a herna Lego

KDY: 24. června – 31. srpna

KDE: Obchodní dům Zlín

ZA KOLIK: děti 3-12 let 100 korun, dospělý, dítě nad 12 let 80 korun, rodinné vstupné (2+2) 320 korun

PROČ PŘIJÍT: Zábavná expozice zcela unikátních kostkových staveb jako jsou Star Wars, Lunapark nebo postavy z oblíbeného Harryho Pottera čeká na malé i velké návštěvníky, kteří si rádi hrají. Druhý ročník je skvělým zpestřením rodinných výletů do baťovského města. Rodiče i děti se mohou těšit na mnoho unikátních exponátů a na krásnou hernu s bazénkem Duplo, Graffiti stěnou, mohou si postavit hrad, ve kterém se promění v prince a princezny, pohrát si s panenkami Fun Girls, zahrát si Bábkovo divadlo, užijí si lovení krokodýlů v kostkách a připravena je pro ně řada dalších zajímavých atrakcí.

close info Zdroj: Mgr. Věra Stojarová, Inspirace Zlín zoom_in Lego nadchlo všechny. Bez ohledu na věk

KROMĚŘÍŽSKO

Carscene tuning expo!

KDY: 29. června od 9 do 17 hodin

KDE: Výstaviště Kroměříž

ZA KOLIK: dospělí 250 korun

PROČ PŘIJÍT: K vidění budou exkluzivní VIP vozy pod venkovními přístřešky, pro návštěvníky jsou připravené soutěže jako TOP auto srazu, limbo a nejhlasitější výfuk a audio. Během dne se budou konat ukázky péče o interiér a exteriér vozu, pro děti budou připravena elektrická autíčka. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Carscene tuning expo!

20. setkání muzikantů Rymice

KDY: 30. června od 13 hodin

KDE: areál obecního úřady v Rymicích

ZA KOLIK: vstupné je 200 korun

PROČ PŘIJÍT: Tradiční přehlídka dechových hudeb nabídne kapely Hanačka, Vracovjáci, Moravská 12 a slovenskou Záhorienku. Pořadem bude provázet Karel Hegner.

Prima Fresh festival Kroměříž

KDY: 29. června od 10 do 21 hodin, 30. června od 10 do 17 hodin

KDE: Podzámecká zahrada v Kroměříži

ZA KOLIK: vstupné jednodenní 149 korun, dvoudenní 199 korun

PROČ PŘIJÍT: Festival dobrého jídla a pití. Kuchařské show a workshopy Zdeňka Pohlreicha a dalších známých osobností. Prezentace vinařství a řízené degustace, TOP restaurace, zážitková gastronomie, pivovary, farmářské trhy.

SLOVÁCKO

Festival Slovácké léto v Uherském Hradišti 2024

KDY: Od pátku 28. června do neděle 7. července

KDE: Uherské Hradiště

ZA KOLIK:

PROČ PŘIJÍT: Letos se organizátoři rozhodli vyzkoušet i jednu pilotní novinku. Zahajovací večer v pátek 28. června bude patřit jedné z nejzářivějších hvězd českého hudebního nebe, kapele Olympic. A organizátoři na tento jediný koncert prodávají vstupné.

Podle zakladatele festivalu Marka Pochylého je důvod prostý. Chěli návštěvníkům nabídnout něco naprosto výjimečného, co by ale bez toho, aby se podíleli na vstupném, jednoduše nemohli. Předskokanem Olympiku navíc bude další legendární kapela, Žlutý pes. Devět koncertů stále zdarma

Všechny ostatní koncerty Slováckého léta na Masarykově náměstí budou přístupné zdarma tak, jak jsou návštěvníci zvyklí. Kromě stálic, jako jsou Pokáč, Argema, Alkehol, No Name nebo Iné Kafe, se po loňském úspěchu na Slovácké léto vrátí Kapitán Demo. A poprvé se představí Vypsaná Fixa nebo Majk Spirit. Jako vždy organizátoři připravili i bohatý doprovodný program, ve kterém nechybí pohádka Slováckého divadla Anička a bylinkové kouzlo, talk show Švanci studio a jeho hosté, oblíbený Folklorní večer nebo Festival IQ Play.

Ašot Arakeljan a arménští mistři

Kdy: Od 28. června do 28. července

Kde: Muzeum Podhradí Buchlovice

Za kolik: Neuvedeno

Proč přijít: Člen seskupení výtvarných umělců Arménie – Náhorního Karabachu Ašot Arakeljan, žijící v Horním Němčí vystaví výběr ze svých děl i obrazy arménských mistrů ze své soukromé sbírky. close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Tipy Slováckého deníku na 28. - 30. června

Laskavý humor na plátnech malíře Ladislava Pálky

KDY: Do konce září. Denně kromě neděle od 10 do 17 hod.

KDE: Galerie Joži Uprky v Uherském Hradišti

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Ladislav Pálka ze Zlína je profesí výtvarník a režisér animovaného filmu, poté, co dosáhl seniorského věku, začal se věnovat malování. Jeho obrazy, většinou rozmarné a úsměvné, často jinotajné i jemně erotické a každopádně oplývající laskavým humorem, dokážou rozptýlit chmury na duši.

close info Zdroj: archiv pořadatele zoom_in Ladislav Pálka.

Krajina, sem tam zvíře

KDY: Do 31. 12. 2025 Od úterý do neděle, od 9 do 12 a od 12.30 do 17 hodin

KDE: Galerie Slováckého muzea Uherské Hradiště

ZA KOLIK: Neupřesněno

PROČ PŘIJÍT: Výstava nabízí dialog mezi různými výtvarnými technikami, odlišnými koncepcemi a různými generacemi autorů, kteří reagují na konkrétní místa nebo krajinu jako celkový fenomén. K expozici budou připraveny poznávací programy pro nejrůznější věkové kategorie, od pohádkových setkání pro děti z mateřských škol až po interaktivní výklad ušitý na míru dospělým. Veřejnost se může těšit také na komentované prohlídky. close info Zdroj: archiv Slováckého muzea zoom_in Výstava Krajina, sem tam zvíře.

VALAŠSKO

Fešák pes aneb Punťašou

KDY: neděle 30. června od 14 hodin

KDE: Vsetín, výstaviště U Sandriku

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Další ročník oblíbeného setkání pejskařů spojeného s ukázkami agility, dovedností loveckého psa a nabídkou krmiv pro čtyřnohé mazlíčky. Pro vstup na akci je nutná registrace na místě na základě předložení očkovacího průkazu a veterinární přejímky.

Punťašou pořádá Dům kultury Vsetín ve spolupráci s místním střediskem volného času Alcedo. Akce se může zúčastnit maximálně 30 psů a mohou to být pouze zdraví, řádně očkovaní, odčervení a poslušní psi.

close info Zdroj: se svolením KZ Valmez zoom_in Fešák pes aneb Punťašou. Ilustrační foto.

Cirko Hopley – Teacrobat

KDY: pátek 28. června až neděle 7. července vždy od 19.30

KDE: Valašské Meziříčí, II. nádvoří zámku Žerotínů

ZA KOLIK: na místě 250 Kč, v předprodeji 200 Kč

PROČ PŘIJÍT: Autorský projekt Teacrobat je příběhem velkého cirkusového snu o vlastním šapitó. Michal Mudrák si nechal na míru ušít stan a nejen, že si jej umí postavit, ale celé představení si odehraje, odzvučí i odsvítí. V Dánsku získal cenu Den Danske Cirkuspris.Teacrobat je humorné sólo v akrobatově kuchyni, kam zve na pořádnou porci zábavy a voňavý perník. Svou manéž artista vybavil kredencí, špajzkou, nechybí stůl ani židle a mezi vším se navíc udržuje v kondici. Cvičí, protahuje se, balancuje s věcmi, překonává výškové rozdíly, a to hravě a s lehkostí.Štědrý hostitel nabízí bohatou paletu cirkusového umění, jehož pochoutky servíruje formou výstupů při vykonávání každodenních činností, které zahrnují přípravu pohoštění.V představení se hlavní a jediný hrdina otáčí nejen s vařečkou a okolo čajových šálků, ale také se ukazuje jako excelentní ekvilibrista, fenomenální stojkař a roztomilý klaun.Délka představení: 45 minut (bez pauzy)Kapacita stanu je 80 diváků. Fotogalerie: Cirko Hopley gallery 7 fotografií VIDEO ukázka:

| Video: Youtube

Sečení luk na Soláni

KDY: pátek 28. června od 18 hodin

KDE: Horní Vsacko, Soláň, louka u Korytářů (Bzové 325, 756 05 Karolinka-Hutisko-Solanec)

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Vrchol Soláně nad Velkými Karlovicemi znovu ožije tradiční slavností Sečení luk. Soutěž o nejlepšího sekáče Soláně se uskuteční v pátek 28. června od 18 hodin na louce u Korytářů.

Celou soutěž zahájí střelbou z pušek Portáši. Na louce vystoupí Cimbálová muzika Soláň, pěvecký sbor Karlovjanky a mužský pěvecký sbor z Kunovic. Podvečerem provází Jaroslav Halašta.

close info Zdroj: DENÍK/Michaela Štolfová zoom_in Sečení lúk na Soláni. Ilustrační foto.

4Dogs + Zuzi

KDY: pátek 28. června od 20 hodin

KDE: Valašské Meziříčí, I. nádvoří zámku Žerotínů

ZA KOLIK: dobrovolné

PROČ PŘIJÍT: Koncert domácích valašskomeziříčských kapel. Členy formace Zuzi mohou posluchači znát jako hudebně doprovodný soubor místního divadla Schod. Pod názvem Zuzi vytvořili indie-rockovou kapelu v čele se Zuzanou Zahradníčkovou. Open-air koncert odehrají společně s meziříčskou kapelou 4Dogs (rave-rock).

Slim Cessna’s Auto Club (USA), Václav Havelka

KDY: sobota 29. června od 20 hodin

KDE: Rožnov pod Radhoštěm, Hudební klub Vrátnice

ZA KOLIK: předprodej 300 Kč, v den akce a na místě 350 Kč

PROČ PŘIJÍT: Originálně pojatá směsice rock’n’rollu, drsného blues, tradiční country, gospelu, punku a gotiky či tzv. folku noire.

Slim Cessna's Auto Club byl před časem označen serverem Pitchfork za nejlepší koncertní kapelu alternativní Ameriky. Mark „Slim“ Cessna a Munly J. Munly, dva obrovsky charismatičtí frontmani se v kontinuálním dialogu neustále přetahují o pozornost publika, jejich role nejsou nijak pevně určené, oba si dokážou svůj prostor obhájit a pohlídat.

Vyšinutá kázání obou vůdčích reverendů střídají zpěvné refrény, drtivé slovní eskapády „odlehčují“ trylky country vyhrávek, někdy jemných, jindy zas pěkně „zboostřených“, to aby nebylo pochyb, že nejsme někde v poklidných nížinách kolem Nashvillu, nýbrž na větrných pláních poblíž Denveru, v Coloradu, v drsných horách Skalistých.

Václav Havelka, který bude dalším vystupujícím ve Vrátnici, je hudebník, písničkář a aktivista. S hudební tvorbou začal koncem 90. let minulého století, nejprve jako zpěvák, později i kytarista. Jeho kmenovým projektem je kapela Please The Trees, již založil společně se členy táborských post-rockerů Some Other Place v roce 2005. V současné době chystá sólové album, prvním po sedmnáctileté pauze od posledního alba pod pseudonymem selFbrush.



Hudební ukázka: Slim Cessna's Auto Club - Red Pirate Of The Prairie>

| Video: Youtube

O lidech a koních na Valašsku (výstava)

KDY: do 28. července

KDE: Vsetín, Zámek Vsetín

ZA KOLIK: ---

PROČ PŘIJÍT: Působivou sondu do světa lidí a koní na Valašsku přináší výstava renomovaného regionálního fotografa Josefa Vrážela, která je k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Josef Vrážel se narodil 25. srpna 1966 na Vsetíně. Vyrůstal a dosud žije v Karolince. Cyklus černobílých snímků o životě „koňáků“ na Valašsku tvořil zhruba 3 roky. „Mým cílem bylo zachytit vztah ,člověk – zvíře´. Postupně jsem přitom odhaloval svéráznou komunitu navenek drsných, nepřístupných, vzájemně soudržných a pracovitých lidí. Uvnitř však citlivých, s obrovskou láskou ke koním, které nevnímají jako výrobní prostředek, ale spíše jako své parťáky,“ přiblížil Josef Vrážel.Snímky na výstavě pochází z různých oblastí Valašska. Jsou na nich zachyceni lidé z formanského prostředí i oblasti profesionálního i amatérského dostihového sportu. close info Zdroj: se svolením Muzea regionu Valašsko zoom_in Výstava Josefa Vrážela O koních a lidech na Valašsku v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín.

Magičtí Lucemburkové

KDY: od soboty 1. června do 15. září

KDE: Valašské Meziříčí, Muzejní a galerijní centrum

ZA KOLIK: 130 Kč

PROČ PŘIJÍT: Velká výstava věnovaná českým králům a císařům Svaté říše římské z rodu Lucemburků. Poznejte slavný rod Lucemburků, který se nesmazatelně zapsal do českých dějin.

Výstava představuje svět středověkých Lucemburků prostřednictvím dokonalých faksimilií a replik předmětů včetně panovnických korun, bohatě iluminovaných rukopisů, modelů hradů a dalších exponátů, spojených s tímto významným rodem.

close info Zdroj: MaGC Valašské Meziříčí zoom_in Výstava Magičtí Lucemburkové.