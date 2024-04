Novou interaktivní výstavu Někdo to rád sušené si od pátku 12. dubna mohou prohlédnout návštěvníci Muzea Kroměřížska. Tématem není jen sušení ovoce, ale zájemci se dozví také řadu informací o významu stromů pro člověka a přírodu, o hmyzu, opylovačích, využití ovoce v kuchyni i jiných způsobech jeho uchovávání.

Interaktivní výstava Někdo to rád sušené bude od 12. dubna k vidění v Muzeu Kroměřížska. | Foto: Muzeum Kroměřížska

Plody ovocných stromů tvoří od pravěkých dob nedílnou součást lidského jídelníčku. Jejich sezonní využití však omezovala krátká doba, po kterou si udržovaly čerstvost. Proto až do rozvoje konzervárenského průmyslu se do 20. století jako nejlepší metoda jejich uchování využívalo sušení.

„Výstava v Malé galerii představí unikátní historické exponáty a zajímavé informace nejen o historii a tradici sušení ovoce a využití v jídelníčku, ale i o jeho zpracování jinými způsoby. Vše doplní hravé interaktivity, například dřevěný model zmenšené tradiční dvoukomorové sušárny ovoce,“ uvedla kurátorka Martina Václaviková.

Zmíněná sušárna byla vyrobena v měřítku 1:2. „Zájemci si vyzkoušejí, jak se v takové sušárně pracuje – od obsluhy pece, skládání ovoce na lísky, jeho přebírání až po finální sesypávání,“ dodala Václaviková.

Výstava je výsledkem dlouhodobého výzkumu historických sušáren ovoce autorů z Muzea regionu Valašsko. V prestižní soutěži Gloria musaealis získala Zvláštní ocenění v kategorii Výstava roku 2021.

Dnes si sušené plody většinou lidé spojí jen s pečením, ale v minulosti se využívaly třeba i na slavnostní tabuli. Valaši sušené ovoce dokonce dodávali až do Vídně nebo Budapešti. Obliba sušení začala v první polovině 20. století slábnout, v dnešní době se však zase postupně pomalu vrací.

„Výstavu doplňuje interaktivní edukační program pro mateřské a základní školy,“ sdělila mluvčí muzea Martina Malá s tím, že na děti čeká například model květu jabloně nebo se žáci dozvědí řadu zajímavých informací o funkcích ovocných stromů v přírodě či o opylovačích.

„Prozradíme jim například, že opylovat květ mohou i ptáci (kolibříci) a savci (netopýři) nebo kdo může zničit úrodu a jak bychom ji měli chránit, aby se to nestalo,“ uzavřela Martina Václaviková.

Návštěvníci si výstavu mohou prohlédnout od 12. dubna do 22. září. A to denně mimo pondělí od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 17 hodin. Během letních prázdnin bude výstava otevřena i v pondělí. Základní vstupné činí 80 korun.