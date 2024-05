/ROZHOVOR/ Dvanáctý ročník Holešovské Regaty znovu přinese to nejlepší z české a slovenské muziky. Pořadatelé letos do programu získali hned dva držitele prestižní Ceny Anděl 2023. Vedle Davida Kollera, vítěze kategorie Zpěvák roku, přijede i Tereza Balonová, která byla na Andělech vyhlášena Objevem roku a stejné ocenění si odnesla i z posledního Českého slavíka.

Holešovská Regata 2023 sestřih. | Video: Dominik Pohludka

Tereza Balonová se shodou okolností mihla na pódiu na Holešovské Regatě i vloni jako host kapely Jelen. Během následujících měsíců její hvězda natolik silně zazářila na české hudebním nebi, že tentokrát už na Regatě bude hrát „sama za sebe“, se svou vlastní doprovodnou kapelou.

Na Holešovskou Regatu nejedete poprvé. Loňští návštěvníci si určitě vzpomenou, jak kapela Jelen uvedla na pódium svého hosta a představila „mladou nadějnou zpěvačku a hudebnici“, která chvilku zahrála sólo a pak s kapelou odzpívala její největší hity. Jak na vás tenkrát festival zapůsobil?

Loni to bylo na Holešovské Regatě úplně skvělý. Pamatuju si ten koncert moc dobře. Atmosféra festivalu byla úžasná a energie publika neuvěřitelná. Vzpomínám, jak v půlce našeho koncertu začalo pršet, ale s diváky to ani nehnulo. Jen si vzali pláštěnky, deštníky a užívali si koncert dál. Byl to pro mě jeden z nejlepších koncertů letní sezóny a proto jsem ohromně vděčná, že se letos na Regatu vrátím, a to tentokrát už sama se svojí kapelou a se svojí tvorbou.

Tereza Balonová.Zdroj: archiv Terezy Balonové

Jak pro vás bylo důležité, že si vás Jelen i další hudebníci vzali v začátcích pod svá křídla?

Pro mě bylo velice důležité, že mě Jeleni a další známí hudebníci podpořili a vzali mě pod svá křídla na začátku mé hudební kariéry. Byla to obrovská příležitost a pocta mít takovou podporu od zkušených a úspěšných umělců. Nedá se říct, že by byl někdo víc důležitější a někdo míň. Se všema to byla ohromná zkušenost a dali mi nahlédnout pod pokličku fungování celý kapely a měla jsem možnost se díky nim toho opravdu hodně naučit.

Ale pravda je, že s Jelenama jsem toho zažila a odjezdila asi nejvíce. Navíc to oni mě vytáhli jako sedmnáctiletou holku, která si skládala vlastní písničky a hrála po studentských akcích, na svoje velké halové turné a ukázali mě vydavatelství, které si mě potom vzalo pod svá křídla. Jeleni můžou za jeden z nejzásadnějších momentů v mé kariéře a navíc po těch letech jsou to pro mě už takoví bráchové.

Před pár týdny jste na Cenách Anděl získala ocenění v kategorii Objev roku. Co se ve vás v tu chvíli odehrávalo?

To se hrozně těžko popisuje co člověk v tu chvíli cítí. Byla jsem v šoku, ale nějakým způsobem jsem došla až na pódium. Pamatuju si jen to, že jsem si stále říkala: „Jen nezakopni!“ Během proslovu člověk nevnímá úplně přesně, co říká. Ale chtěla jsem poděkovat všem, kterým jsem vděčná, i když jsem na to měla jen pár minut. Bylo to potvrzení tvrdé práce a snahy, kterou do toho všeho člověk vkládá. Ocenění Objev roku je pro mě velkou poctou. Zároveň mi to dodává více sebevědomí a motivuje mě pokračovat ve své hudební cestě, dále se zdokonalovat a tvořit.

Zdroj: Youtube

Je potřeba také dodat, že vy už jednu cenu za Objev roku máte, a to z Českého slavíka 2023. Musím se zeptat, i když tuhle otázku asi nemají muzikanti moc v lásce, ale: co je „víc“? Být objev roku na Andělech, kde rozhodují odborníci, nebo na Českém slavíku, v němž hlasuje veřejnost?

To se asi takhle nedá říct co je víc co je míň. Já vnímám, že obě ceny jsou od někoho jiného a trošku o něčem jiném. Každé ocenění má své místo a význam. Získat uznání od odborníků na Cenách Anděl je pro mě potvrzením, že oceňují uměleckou hodnotu. Což je naprosto skvělé a myslím si, že o tomhle sní každý mladý umělec.

No a získat cenu na Českém slavíku, kde hlasuje široká veřejnost, je pro mě taky hodně důležité, protože to ukazuje, že moje hudba rezonuje s posluchači napříč různými skupinami lidí. Obou cen si vážím a přijde mi někdy až trošku neuvěřitelné, že je můžu mít obě doma na piánu. (smích)

Minule jste na Regatě vystoupila s Jeleny, teď dorazíte jako sólo host a s doprovodnou kapelu. Jak byste posluchačům přiblížila styl své hudby a repertoár? Skládáte si vše sama?

Píšu si všechny písničky sama. Jsou z mého života, nebo ze života někoho, kdo je mi blízký. Ale ve výsledku všichni nějakým způsobem prožíváme to samé a cítíme podobné emoce. Já to jen zpracovávám do své tvorby, takže si myslím, že se může v mých písničkách poznat spousta lidí. Píšu věci napříč žánry. Něco je víc rockové, něco víc popové a pak mám písničky, které si ráda zahraju jen sama s kytarou.

Otázka na tělo: kdybyste se z účinkující proměnila v návštěvníka letošní Holešovské Regaty, co byste si vy sama nenechala v programu ujít?

Určitě Davida Kollera a Monkey Bussines. Jsou to ostřílení profíci, kteří vždycky předvedou skvělou show. Nebo Pokáč a 7 pádů Honzy Dědka, tam bude určitě veselo.

Jaké máte nejbližší plány na prázdniny? A co bude potom?

Plány na léto jsou vždycky stejné a to odjet a zahrát co nejvíc koncertů. To na létě miluju. Člověk jenom hraje, cestuje a potkává spoustu skvělých lidí. Po sezóně bych se chtěla vrhnout hlavně na novou tvorbu. Dát dohromady nějaký nápady na nové písničky a pomalu zase nahrávat další a další novinky.

Zdroj: Youtube