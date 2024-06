/ROZHOVOR/ Holešovská Regata se blíží. Tradiční hudební festival ovládne zámecké zahrady v Holešově 21. a 22. června. Vedle české a slovenské muziky nabídne návštěvníkům také pestrý doprovodný program, jehož neodmyslitelnou součástí bývá recesní Mistrovství světa v přejezdu holešovské vodní lávky.

Holešovská Regata 2023 (sestřih); archivní video. | Video: Dominik Pohludka

Kdo se rád nepobaví nad krkolomnými pády neúspěšných soutěžících do vodních kanálů? A s uznáním zatleská čestným výjimkám, jimž se 25 metrů dlouhou a poměrně úzkou lávku podaří přejet bez úhony.

Loni se to podařilo jedinému soutěžícímu - Martinu Golovi. Jak prozradil, letos se chystá titul obhájit. Soutěž se bude konat v sobotu 22. června po 17. hodině a zájemci se do ní mohou přihlásit na místě.

Martine, kolikrát už jste byl na Holešovské Regatě?

Nebudete věřit, ale na Regatě jsem byl loni úplně poprvé, dozvěděl jsem se to od spolupracovnic úplnou náhodou. Pracuji ve společnosti, která je partnerem festivalu a nás, zaměstnance, pozvala. Takže i pokud jde o účast v soutěži, bylo to poprvé.

Co vás přimělo se do soutěže zapojit?

Lákalo mě to zkusit a taky mě děti povzbuzovaly: jen jeď, chceme se kouknout, jak spadneš. To je upřímnost, co?

To musely být děti zklamané, když jste byl nakonec jediný, kdo nespadl… Zúčastníte se i letos?

Pokud stihnu přihlášení, ano, půjdu do toho.

Soutěž spočívá v přejetí lávky dlouhé a vcelku úzké lávky, vyžaduje zkušenosti na kole. Věnujete se cyklistice?

Závodník nejsem, ale dalo by se říci, že je to můj koníček, jezdím i do práce. Ale jezdit po cestě, nebo po lávce, která se houpe a jsou na ní překážky, je rozhodně jiné. Z břehu to vypadá jednoduše, ale přejet ji před tolika lidmi, to je mazec. Obdiv všem, kdo to jen zkusí.

Co byste poradil ostatním, kteří uvažují o účasti? Jak uspět?

Nevnímat lidi, šlápnout, jet a hlavně si to užít.

A na co se mimo soutěž v přejezdu vodní lávky letos nejvíc těšíte?

Na Davida Kollera, Matěje Rupperta z Monkey Business, Desmod a k tomu jsem se přihlásil i do soutěže netradičních plavidel. Zatím mi ale schází posádka i plavidlo, tak jsem sám zvědav, zda to stihnu.