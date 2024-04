Tradiční svátek všech zahradníků a zahrádkářů se blíží. Oblíbená Floria Jaro na Výstavišti Kroměříž se letos uskuteční znovu ve dvou termínech. Květiny, stromky, keře a vše další potřebné pro dům i zahradu nabídne od 27. dubna do 1. května a následně od 4. do 8. května.

„Lidé si mohou vybrat. V obou termínech jim nabídneme rovnou měrou to, co si budou přát a co od nás očekávají. Díky pečlivě vybraným, osvědčeným prodejcům u nás najdou opravdu vše pro dům a zahradu či zahrádku od osiv přes ovocné stromy až třeba po zahradní domy. Ale vyjmenovat sortiment je prakticky nemožné. Své si u nás najde skutečně každý, kdo do jarní Kroměříže vyrazí,“ zve na tradiční akci ředitel Výstaviště Kroměříž Pavel Konečný s tím, že součástí bude i pestrý kulturní program a bohaté občerstvení.

Po loňském úspěchu květinové expozice Podmořský svět se mohou návštěvníci i letos těšit na další unikátní podívanou.

„Tentokrát jsme s dcerou Petrou připravili jiný květinový pohled na krásy našeho světa. A zpod vodní hladiny jsme zamířily do výšin. Letošní expozice má název Láska v oblacích. Z tisíců krásných květů mnoha druhů vytvoříme mimo jiné oblaka, duhu, slunce a taky velký horkovzdušný balón,“ popisuje letošní expozici přední aranžérka a uznávaná floristka Jarmila Pejpalová.

Hudba, ukázky aranžování i diskuze s odborníky

Chybět na letošní Florii nebude ani doprovodný program. Hudební produkci pak doplní ukázky aranžování a každodenní moderovaná diskuse s odborníky.

Organizátoři se těší také na návštěvy celých rodin. Vítány jsou i děti.

„Pro ně máme samozřejmě připraven náš Dětský svět, a nedělní termíny Florie programově uzpůsobujeme právě pro rodiny s dětmi,“ připomíná vedoucí Dětského světa Miroslava Ohlídalová.

Floria Jaro se uskuteční od 27. dubna do 1. května a následně od 4. do 8. května. Areál Výstaviště Kroměříž bude otevřen denně od 9 do 17 hodin. Základní vstupné na akci činí 120 korun. Parkovné za osobní auto vyjde na 50 korun.

