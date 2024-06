/ROZHOVOR/ Do třetice všeho dobrého. Toto rčení sedí na muzikanta Davida Kollera a jeho letošní návštěvu Holešovské Regaty. Jeden z nejuznávanějších českých muzikantů zavítá na tradiční hudební festival do zámeckých zahrad v Holešově už potřetí v jeho dvanáctileté historii. Tentokrát navíc jako čerstvý držitel Ceny Anděl jako Zpěvák roku 2023.

Holešovská Regata 2023; sestřih. | Video: Dominik Pohludka

Diváci se mohou na jeho koncert těšit na závěr prvního dne, tedy v pátek 21. června, kdy před ním na pódiu zahrají ještě kapely Desmod, Fleret a The Silver Spoons.

Na Holešovské Regatě jste byl už v letech 2015 a 2018. Jak se vám zapsala do paměti?

Musím říci, že jsem se vždy divil, co to je Holešovská Regata, když v Holešově moře není. (smích) Už to ale dlouho vím a vím, že je to recese, a tu mám rád. Rád bych si třeba jednou taky zajezdil na kole po prkně nad vodou (v soutěži v přejezdu vodní lávky – pozn. red.). To musí být, hlavně pro diváky, náramná legrace.

Nedávno jste oznámil odchod z kapely Lucie, abyste se mohl věnovat svým projektům. Jak to tedy aktuálně máte s koncertováním? Už vystupujete jen se svou domovskou kapelou?

Kromě Kollerbandu budeme v létě hrát dva koncerty s Jasnou pákou a na podzim s ní vyrazíme na krátkou šňůru. Zároveň pojedu posledních osm letních koncertů s Lucií v rámci festivalu Hrady.cz. A aktuálně pracuju na novém singlu s producentem Lukášem Chromkem. Do prázdnin bychom jej chtěli vydat snad i s klipem a zároveň společně chystáme album The Best of Koller, takže se nahrává, kde to jde.

Poslední video Nazí do kaktusů bylo právě z posledního natáčení v mém studiu v Mikulově, které jsme zároveň rušili a stěhovali do Prahy. Nahrálo se tam v minulosti několik songů, které se mnou jdou už kus cesty. Kromě toho, že máme před sebou řadu letních koncertů, máme dobrý pocit i z toho, co společně vymýšlíme a tvoříme mimo koncerty.

Jak tedy vypadá aktuální repertoár vašich koncertů? Na co se mohou těšit návštěvníci Regaty?

Na letní sezónu jsme vybrali, myslím, ty největší hity od všech kapel, ve kterých jsem hrál. Teď myslím Páku, Lucii a Kollera. A v programu má místo i poslední deska, která se podle reakce fanoušků stále líbí a se kterou jsme jeli již tři turné. Také pracujeme na aranžmá některých skladeb, takže myslím, že ten, kdo byl na našem koncertě třeba loni, letos neuslyší to samé.

Na konci roku vás pak čeká velký koncert ve Fóru Karlín. Prozradíte o něm něco víc?

Těšíme se! A já dvojnásob, protože si uděláme v mém rodném Karlíně hezkej hudební mejdan. Budeme současně slavit 30 let od vydání mé první sólové desky, takže to bude velký a tvrdý. Mám tyhle koncerty rád, vidím a potkám spoustu sympatických fanoušků na jednom místě a spoustu kamarádů.

Při pohledu na váš nabitý harmonogram letních koncertů to vypadá, že snad ani nestihnete dovolenou…

Máte pravdu, je toho s muzikou přes léto až dost. Trochu mě to mrzelo s dětmi, ale zas na druhou stranu: v létě je v Čechách a na Moravě tak hezky, že mi ježdění do ještě většího vedra k moři nevadí. A já se v létě radši moc do kalendáře nekoukám, necháváme si s kapelou volno na leden.

Na závěr ještě jedna otázka na tělo: kdybyste se z účinkujícího proměnil v návštěvníka Holešovské Regaty, co byste si vy sám nenechal v programu ujít?

Dal bych si Desmod a Monkey Bussines. A tu soutěž v přejezdu vodní lávky. Nechte nás pobavit diváky. Na té lávce!